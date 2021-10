Vendekåber og Stalin-orgler

Tirsdag den 12. oktober blev en speciel og temmelig minderig dag for mig. Her kulminerede nemlig den politiske forfølgelse af min person – jeg har svært ved at finde andre udtryk for det – som nu har stået på gennem seks år. For det startede ikke, som nogen måske kunne tro, med mit engagement i debatten om #metoo, Black Lives Matter og LGBT+, det jeg samlet i min nye bog, Køn og identitet, kalder for »wokeismen«. Det startede helt tilbage i slutningen af 2015, hvor jeg forsvarede min doktorafhandling Den ny mimesis på Københavns Universitet.

Kl. 11.49, 12. oktober 2021, fik jeg en mail fra en journalist på Information, der kunne fortælle, at jeg var blevet beskyldt af en ekstern lektor fra Syddansk Universitet for at plagiere i min førnævnte, netop udkomne bog. Min første tanke var: Gudskelov jeg lige havde nået at sende et nyt debatindlæg afsted til Politiken samme morgen om det helt igennem forfærdelige pres, transaktivister og andre lægger på sundhedssystemet for så hurtigt som muligt at få raske og sunde børn i hormonbehandling, så de kan blive transformeret til fremtidens nye idealbillede: det køns- og identitetsløse menneske. Ingen diskussion er vigtigere lige nu. Og den må ikke blive afsporet. Så derfor er det følgende også det sidste, jeg har at sige om min egen sag, som jeg netop regner for et rent politisk motiveret forsøg på at aflede opmærksomheden fra de meget, meget uhyggelige ting, der sker i vores samfund lige nu.

Resten af tirsdagen gik med, at jeg og min forlægger svarede på spørgsmål fra Information-journalisten om de påståede plagiater. Jeg er ikke i tvivl: Det har jeg aldrig gjort mig skyldig i. Så jeg svarede, at jeg ville opfordre dem, der anklagede mig for brud på ophavsretten, til at sagsøge mig, så vi kunne få det afgjort ad rettens vej.

ONSDAG MORGEN KUNNE man så se resultatet. Information udkom med en kæmpeforside med et opslag i min bog, hvor det, der mentes plagieret, var markeret med skriggult. Resten af dagen gik, som man næsten kan sige sig selv, med opringninger og snakke med journalister fra samtlige de større dagblade om sagen. Igen blev min forlægger inddraget, ligesom ledelsen på mit institut og andre blev inddraget. Ligeledes blev diverse »eksperter«, uden egentlig at have dybere kendskab til sagen, inddraget. Og mit svar var det samme hele raden rundt: At jeg benægtede at være skyldig i det, jeg blev anklaget for, og at jeg opfattede det som et ideologisk motiveret forsøg på at få mig verfet af vejen, så den kritiske analyse, der er min nye bogs hovedærinde, kunne blive begravet i mørket.

Torsdag morgen tog det hele en ny drejning. Denne gang var det professor på SDU og medlem af Det Danske Akademi Anne-Marie Mai – som hørte til flokken, der sidste forår forsøgte at presse mig ud af Akademiet – der havde fået lov at sætte overskriften i Information. »Efter plagiatanklager vil formand diskutere sagen med bedømmelsesudvalget bag Marianne Stidsens afhandling,« lød den. Artiklen handlede nu om, hvordan Anne-Marie Mai straks ville tage initiativ til, at bedømmelsesudvalget omkring min afhandling skulle få den tjekket for plagiat. Underforstået: så jeg om muligt også kunne blive frataget min doktorgrad – ja, måske endda blive fyret ligesom Milena Penkowa. Mai blev sekunderet af Tue Andersen Nexø, der ud over at være fast anmelder på Information også er kollega fra mit naboinstitut på Københavns Universitet, IKK, hvis radikale venstredrejning jeg i øvrigt skrev en kritisk artikel om i Berlingske på et tidspunkt.

Næste dag, altså fredag, kunne man i Weekendavisen læse Lars Bukdahls angreb på både mig og min bog. Og så var billedet af det triumvirat, der indædt har ønsket mig hen hvor peberet gror lige siden mit doktorforsvar, ellers ved at være fuldtonet. Med Bukdahl kunne man måske godt undre sig lidt. For som han selv skriver i teksten, var vi engang ganske godt på bølgelængde i vores lettere anarkistiske had til al autoritær kæft-trit-og-retning. Siden er han – blandt andet via sin nye kone, fornemmer man – tydeligvis blevet »frelst«, det vil sige indspundet i den woke feminismes lejr. Med det resultat, at han i dag er blevet en af de fremmeste fortalere for netop autoritær kæft-trit-og-retning. Immervæk. Den flok, der siden 2015, hvor jeg forsvarede afhandlingen om alt, hvad de afskyr: den frie, eksistentielle kunst, det frie, autonome, myndige individ og det decentrale, rummelige samfund, hvor »himlen er høj og kejseren er langt væk«, har benyttet snart sagt enhver lejlighed til at forsøge at komme mig til livs. Eftersom de åbenbart regner mig for en farlig dissident i det nye perfekthedssamfund, de drømmer om skal blive en realitet lige om lidt. Hvis bare, der ikke er nogen, der kaster grus i maskinen og siger, at kejseren, der er dumpet ned og har sat sig massivt midt iblandt os igen, jo ikke har noget tøj på.

Siden er deres arrigskab kun taget til. Og nu er det altså kulmineret i, at de – bistået af de via de sociale medier vidtstrakte netværker af mere eller mindre fallerede og forbitrede typer, der gerne selv ville have været noget ved musikken – forsøger at få mig ned med nakken ved hjælp af plagiat- og kildehenvisningsbeskyldninger. Sådan som vi har set det udspille sig talrige gange før, når den på overfladen så tolerante venstreautoritære garde ønskede at komme deres modstandere til livs.

TIL KORET HAR DESUDEN nu sluttet sig Suzanne Brøgger, der tillige ville have mig smidt ud af Akademiet og i sin nye bog, En forfatters dagbog 2010-2020, kalder mig både »missekat«, »handskedukke« og andet godt, men glemmer at fortælle, hvilket tekstil hun selv minder mest om, nemlig en vendekåbe. Thi en episode, hun ikke har med i dagbogen, er den, hvor hun og jeg lige i starten af #metoo-bølgen har en samtale om, hvad der sker. Selv er jeg allerede dengang i 2017/18 dybt bekymret over den fascistoide kollektive blodrus, der begynder at tegne sig, og jeg regner med, at hun er det samme. Da noget af det, som gjorde, at hun altid havde stået for mig som et forbillede, netop var hendes lidenskabelige forsvar for det liberale, oplyste demokrati og individets frihedsrettigheder og retssikkerhed. Det, der i sin tid også betød, at hun kom i klemme blandt 70ernes betonmarxister og betonfeminister. Og altså blev min heltinde. Nu havde piben dog åbenbart fået en anden lyd. Som hun ordret sagde til mig: »Det kan godt være, at der er nogle problemer i det. Men det er den vej, det går. Hvad enten vi vil eller ej.«

Underforstået: Så er der kun én ting at gøre: bøje sig og følge trop. Og ret skal være ret. Når man ser på hendes skæbne i offentligheden kontra min egen, er der da heller ingen som helst tvivl om, at hendes medløbervalg har været noget mere lukrativt end mit modløbervalg.

For mig var min egen skæbne ikke desto mindre så forudsigelig som amen i kirken. Jeg har næsten ikke oplevet andet gennem de senere år, end at folk har bøjet sig for det nye tyranni – for ikke at sige: er blevet dets lakajer og kommissærer. Af Brøgger-dagbogen, som jeg egentlig havde besluttet ikke at udtale mig om af hensyn til Akademiets ve og vel, fremgik det da også, at hun og Anne-Marie Mai, for ikke at tale om Akademiets nuværende sekretær Lasse Horne Kjældgaard, der hurtigere end en gedehams satte sig til rette i Søren Ulrik Thomsens stol, da denne ulykkeligvis gik af – og som viste sig at være endnu mere ferm udi vendekåberiet end nogen af de andre, da magtens vinde begyndte at blæse en anden vej – var blevet noget så pot og pande på det seneste.

ALLIGEVEL FIK SKRUEN denne gang en ekstra tand. For nu gik den gamle Lenin-entusiast Anne-Marie Mai, hvis systemtilbedelse modsat Brøggers har været solidt funderet gennem årtier, desuden så langt, at hun direkte løj i artiklen om sin rolle i mit bedømmelsesarbejde. Hun var nemlig ikke formand for udvalget, sådan som hun foregav i artiklen – og som hun endda havde sagt til en journalist på Jyllands-Posten, at hun kunne dokumentere (hvilket jeg har sort på hvidt). Hun var menigt medlem. Måske en lille smule problematisk, når man nu har så travlt med at insinuere, at andre pynter sig med lånte fjer!

Det gav mig alt sammen ubehagelige mindelser om den morgen i december 2015, hvor jeg var på vej ud på universitetet for at forsvare min afhandling. Et par dage inden var der kommet en besked fra en bekendt og kollega, der modsat jeg selv er på de sociale medier. Af den fremgik det, at det nævnte slæng, Tue Andersen Nexø, Lars Bukdahl og andre, på diverse tråde var ved at koge over af edderspændt raseri over afhandlingen. Og over, at »skidt nu skulle komme til ære«, som Lars Bukdahl cirka formulerede det. Pludselig, midt i tråden, bryder til min overraskelse Anne-Marie Mai ind med en opfordring til de ophidsede gemytter om at komme på banen under forsvaret. Det vil sige melde sig som uofficielle opponenter, sådan som hun også selv havde gjort (igen: Det hele kan dokumenteres).

Hvis jeg havde vidst, hvad det siden skulle udvikle sig til i form af hetz, chikane og shitstorm, burde jeg nok have indberettet det. For det siger sig selv, at et medlem af et bedømmelsesudvalg, der inden forsvarshandlingen direkte går ud og opfordrer ophidsede kritikere til at »komme frem på scenen« med deres kritik, hører under rubrikken inhabilitet. Men det gad jeg ikke dengang. Ligesom jeg i det hele taget aldrig har gidet og orket alle mulige bureaukratiske hundeslagsmål og alt muligt bogholderagtigt fnidder, som visse andre elsker.

Hvordan det så lød, da Stalin-orglet spillede igen for fuld styrke under mit forsvar, kan man selv høre, hvis man googler dette. For hele herligheden er videooptaget, så man ved selvsyn kan se både Anne-Marie Mai, Tue Andersen Nexø og Lars Bukdahl folde sig ud til den store guldmedalje og stå og hoppe og sprutte af arrigskab over, at en kollega har tilladt sig – for ikke at sige vovet – at lave et stykke arbejde, som ikke er godkendt hos den højeste censurinstans i dette land: den politiske korrekthed. Hvis man ser det fra dét synspunkt, er det faktisk ligefrem ret underholdende.

SÅ ALTSÅ: Sådan var livets gang i Lidenlund for mig i sidste uge. Måske kommer der et sagsanlæg, som jeg så må tage mig af. Måske dør hele historien bare hen, som det jo nogle gange sker, uden rigtigt at blive afklaret. Mens en aura af »forbryder« bliver ved med at klæbe til min person for tid og evighed. Men det bekymrer mig egentlig ikke. Ikke rigtigt. Som sagt er mit største ønske, at al denne i bund og grund ligegyldige blæst om min person hurtigst muligt bliver erstattet af en ægte og fælles bekymring over det, der sker lige nu i vores samfund. Hvor en forholdsvis beskeden elite af nye venstrepopulistiske aktivister er ved at få omdannet vores demokrati til noget, man ærlig talt ikke troede, man skulle opleve i 2021. Nemlig et totalitært, lukket diktatur. Hvor mænd bliver fældet, fyret og sendt i fængsel på må og få. Hvor historien bliver skamferet med talebanesisk ildhu, så der ingen spor er tilbage af det, som de nye woke opfatter som »det forkerte« og »det umoralske«. Og hvor – allerværst – børn bliver brugt som prøveklude for det nye køns- og identitetsopløste menneske. Som er den uhyggelige utopi, der venter ude for enden af alle disse sammenstød mellem mennesker, vi ser udfolde sig i dag. Hvad enten det er kvinder over for mænd, sorte over for hvide eller yngre over for ældre.

Jeg håber, at den frygt, der tydeligvis – og helt forståeligt – har ramt mange, så de ikke tør sige den nye magtelite imod, bliver erstattet af mod. Mod til at gå op imod det, der sker. Mod til at se i øjnene, at det faktisk er langt værre, end vi måske går og forsøger at bilde os selv og hinanden ind.

Sidste år sagde Bari Weiss, redaktør på New York Times, sin stilling op i protest mod behandlingen af en mangeårig debatredaktør ved avisen. Debatredaktørens brøde? Han havde bragt et indlæg af en republikansk senator, som den woke elite på avisen fandt stødende. Og som Weiss' skrev i en klumme for nylig: »Fejhed har bragt os hertil. Det eneste, der kan få os ud af det igen, er mod.«