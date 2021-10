Ved nærmere eftertanke

Det er kun syv måneder siden, at Danmark indledte VM-kvalifikationen med først en 2-0-sejr over Israel i Tel Aviv, så 8-0 over Moldova i Parken og endelig 4-0 over Østrig i Wien. Tre sejre, to på svære udebaner og en målscore på 14-0. Det begyndte hurtigt at lugte af en VM-deltagelse i kontroversielle Qatar.

På det tidspunkt var vi stadig lykkeligt uvidende om, hvad der skulle ske i de kommende måneder. Men efter et pludseligt hjertestop på banen, et måbende, chokeret, kollektivt øjeblik og derefter: lettelsen – han lever! – den euforiske EM-genrejsning og en suveræn VM-kvalifikation står vi nu tilbage med det samme spørgsmål som dengang:

Kan vi se os selv i øjnene, hvis vi deltager i næste års VM-slutrunde i Qatar?

Mindst 6.750 migrantarbejdere fra lande som Indien, Pakistan og Nepal har mistet livet under arbejdet med at bygge stadioner, motorveje, hoteller og en lufthavn, siden Qatar for ti år siden – på mere eller mindre korrupt vis – fik æren af at invitere verden til fodbold i 2022. Det afslørede den britiske avis The Guardian allerede i februar.

Og danskerne havde tilsyneladende fået nok. Kort inden Israel-kampen havde Voxmeter i hvert fald spurgt 1.024 danskere, om Danmark burde boykotte VM i Qatar, hvis vi lykkedes med kvalifikationen. 44,4 procent svarede dengang ja, mens blot 31,1 procent svarede nej. Efterfølgende lavede Megafon også en måling, som nåede frem til et lignende resultat: 44 procent var for en boykot, 39 procent imod.

Siden da har det danske landshold tromlet gennem kvalifikationen med i alt 27 scoringer uden at lukke én eneste ind. Parken er igen fyldt til bristepunktet med skrålende fans i rød-hvide trøjer, og havde det ikke været for straffesparket til en dykkende Raheem Sterling i EM-semifinalen mod England, ja, hvem ved? Så havde vi måske fejret en gentagelse af sejren i 1992 denne sommer.

Sportsligt er situationen med andre ord en anden end før Israel-kampen i marts. Weekendavisen har derfor bedt analysefirmaet Moos-Bjerre spørge danskerne igen: Mener I stadig, at Danmark bør boykotte næste års VM i Qatar?

Resultaterne er opsigtsvækkende.

Det var en hel del lettere at være principiel tilhænger af en boykot, før vi for alvor fik færten af et stort dansk VM-resultat.

I ALT 1.140 repræsentativt udvalgte danskere har svaret på spørgsmålet i perioden 15. til 19. oktober, efter at Danmark med en 1-0-sejr over Østrig sikrede sig VM-billetten tirsdag den 12. oktober.

Af dem har blot 27 procent svaret ja til, at Danmark bør boykotte VM-slutrunden i Qatar. Det er markant færre end de 44 procent, som svarede ja til samme spørgsmål, da kvalifikationen gik i gang i marts.

De unge er en anelse mere skeptiske over for en boykot end de ældre. Kun 23 procent af de 18-30-årige går ind for en boykot, mens det gælder 29 procent af dem, der har rundet 60 år.

Samlet har 43 procent svaret nej til spørgsmålet om en boykot, hvilket efterlader 30 procent i tvivl eller uden holdning – en del flere end i de to tidligere undersøgelser.

Resultatet af undersøgelsen fra Moos-Bjerre er naturligvis et øjebliksbillede, og tingene kan ændre sig igen, eksempelvis i tilfælde af nye afsløringer eller andre landes standpunkt. Men tolkningen synes oplagt: Det var en hel del lettere at være principiel tilhænger af en boykot, før vi for alvor fik færten af et stort dansk VM-resultat.

Nu vil danskerne til Qatar og smage sejrens sødme.

TILHÆNGERNE AF EN boykot vil indvende, at det netop er nu, vi for alvor kan sende et signal til verden om, at vi ikke vil acceptere de systematiske brud på menneskerettighederne, som foregår i Qatar.

Men selvom de fleste er enige om, at en VM-slutrunde ikke hører hjemme i et land som Qatar, skal man lede længe efter opbakning til en landsholdsboykot – ikke kun i den nye måling fra Moos-Bjerre, men også fra officiel side. Efter sejren over Østrig tirsdag i sidste uge slog statsminister Mette Frederiksen således fast, at udenrigspolitik og fodbold må skilles ad:

»I aften fejrer vi fodbolden, og det kommer vi også til at gøre til VM,« sagde hun til Danmarks Radio, som også gjorde sig den ulejlighed at spørge resten af Folketinget. Her mener kun Enhedslisten, at landsholdet ikke bør deltage i slutrunden, mens Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet vil lade DBU bestemme selv. Flere partier mener dog, at regeringen bør boykotte VM politisk ved ikke at sende officielle repræsentanter til Qatar.

I DBU afviser administrerende direktør Jakob Jensen, at bolden – om man så må sige – ligger hos ham.

»Vi kommer til at spille VM. Det er det, vi er sat i verden for. Vi glæder os rigtig meget til at spille det VM med det dygtige fodboldhold, vi har. Hvis andre synes, det er for lidt, hvad vi gør, så er det en politisk diskussion, der hører andre steder til end hos et fodboldforbund,« siger han til Danmarks Radio.

Samme toner kommer fra landstræner Kasper Hjulmand, som synes, »det er ærgerligt, at man har valgt det sted«, men at det hverken er op til ham eller spillerne at tage stilling til en boykot.

Endelig er der fansene, som også er utilfredse med, at de nu »er tvunget til at træffe det svære valg, som andre burde have taget«, som Christian Kokholm Rothmann, formand for de danske fodboldfans, siger til Kristeligt Dagblad. Selv vil han dog ikke være at finde på de afkølede tribuner i Qatar, når VM-slutrunden fløjtes i gang mandag den 21. november næste år.

»For mig at se forbryder sporten sig mod sig selv ved at afvikle et VM i Qatar,« siger han til avisen.

Finalen spilles søndag den 18. december på et nybygget stadion med plads til intet mindre end 80.000 tilskuere i den planlagte »fremtidsby« Lusail. Og hvem ved? Måske bliver det her – i skyggen af død og undertrykkelse – at Danmarks anfører, Simon Kjær, stolt løfter landsholdets første VM-pokal.