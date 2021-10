Præsident Powell

Colin Powell døde 18. oktober, 84 år gammel.

Som firstjernet general, national sikkerhedsrådgiver for Ronald Reagan, forsvarschef under præsident George W. Bush og udenrigsminister for hans søn fik Powell en imponerende karriere og blev samtidig et symbol på et nyt USA, fordi han var sort. Men Powell var så meget mere end sit CV og sin hudfarve.

Hans tale i FN i 2003, hvor han fremlagde Bush-administrationens anklager mod Saddam Hussein, har fyldt meget i nekrologerne. Men kun fordi den var undtagelsen, som bekræftede reglen om, at Powell var en mand med integritet.

Powell holdt talen for at få indflydelse i Bush-administrationen, hvor han som udenrigsminister havde svært ved at gøre sig gældende i magtspillet omkring præsidenten. En af grundene til, at Powell blev holdt udenfor i en regering, hvor det personlige forhold til præsidenten betød alt, var, at alle vidste, at han kunne have været præsident i stedet for præsidenten.

Powell flirtede med muligheden for at stille op til præsidentvalget i 1996. Efter at han havde lagt generalsuniformen i 1993, udgav han sine erindringer. Det er et klassisk første skridt mod et præsidentkandidatur, og modtagelsen af bogen bekræftede kun, at der var stemmer i Powell. Hans tidligere chef, Ronald Reagan, antydede, at han håbede, Powell ville stille op.

I september 1995 konkluderede en Times/CNN-meningsmåling, at Powell ville vinde over Clinton, hvis Powell stillede op til valget i 1996. Samme måling konkluderede også, at Powell også ville vinde i konkurrence med Bob Dole – som rent faktisk stillede op mod Clinton og tabte.

Men Powell valgte ikke at stille op. Han sagde selv, at de personlige omkostninger ved at føre valgkamp var for store. Når man ser tilbage over de 26 år, der er gået, så fremstår den beslutning som en større fejl end at holde en politisk tale i FN. Hvis Colin Powell var blevet valgt til præsident i 1996, havde verden formentlig været et bedre sted.

Hvis den første sorte præsident havde været republikaner, ville Donald Trump og hans ligesindede ikke have erobret det republikanske parti med en dagsorden, som dybest set handlede om, at de ikke ønskede en sort mand som præsident.

I 2021 sagde Powell, at han ikke længere var republikaner – det siger alt om, hvordan partiet bevæger sig i retning af et populistisk, hvidt højreparti. Powell kunne have reddet den traditionelle konservativisme i USA.

Med en sort republikaner i Det Hvide Hus havde Demokraterne måttet genopfinde sig selv i stedet for at blive et minoritetsparti med drømme om at genindføre Roosevelts velfærdsstat. Det er den partiidentitet, som gør, at Biden er kørt fast i Kongressen. Hvis partiet havde genopfundet sig selv i opposition til præsident Powell, havde det kunnet blive et fremsynet parti, fokuseret på klima og andre store dagsordener, der i dag havde kunnet samle andet end kernevælgerne om sine visioner. Ved valget i 2004 ville Powells afløser således hverken være Bush, Obama eller Trump, men en politiker, der skulle løfte en helt anden arv.

Colin Powell ville have været i sin anden periode 11. september 2001. Han ville have ført krig i Afghanistan og sat militæret ind mod terrorister over hele kloden. Men han ville ikke havde invaderet Irak, og generalerne havde ikke kunnet overtale Powell til at blive i Afghanistan. Han havde været udsendt i Vietnam og vidste godt, hvordan en krig, der ikke kunne vindes, så ud.

Powell havde ikke de samme bånd til Saudi-Arabien som præsident George W. Bush og vicepræsident Cheney. Præsident Powell kunne have konkluderet, at siden størstedelen af 9-11-terroristerne var saudere, så burde Saudi-Arabien snarere end Irak være fokus for USA. Hvis USA havde etableret et mere liberalt regime i Saudi-Arabien, så var »det arabiske forår« måske blevet en succes, og der var ikke blevet udkæmpet stedfortræderkrige mellem iranerne og saudierne i Syrien og Yemen.

Måske var det bedste udtryk for Colin Powells integritet i virkeligheden, at han kunne finde ud af at sige nej til præsidentembedet. Han havde ikke politikerens egocentriske trang til at blive bekræftet af vælgerne. Men Powell havde heller ikke den anden, positive side af politikerens egocentrisme: troen på, at netop han kunne skabe et andet, et bedre samfund.

Han forblev manden med det kølige overblik og den realistiske vurdering af magtbalancen – og der er få ting, som kan få én til miste lysten til politik som erkendelsen af magtens realiteter.

