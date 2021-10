Nabohjælp Af Sami Kleit og Frederik Tillitz

Planterne i vindueskarmen er begyndt at hænge, mens et mørkt omrids på stuevæggen røber, hvor der indtil for nylig har hængt et fladskærms-tv. I et hjørne af huset står IKEA-sække med tøj og Netto-poser med skrald. En tom kattebakke. I børneværelserne ligger kun ødelagt legetøj tilbage, mens danske skolebøger er efterladt på reolhylderne. Her dufter dog stadig, som når man træder ind i et mellemøstligt hjem. Krydret og med en snert af cigaretrøg.

Men selvom der stadig står Bakdounes på postkassen, er familien som sunket i jorden. Tilbage er kun reminiscenser af et liv, der indtil for nylig har været levet her i rækkehuset i Tjurgården i Greve – lige på den østlige side af S-togslinjen og tæt på shoppingcentret WAVES.

»Jeg kan næsten ikke holde ud at være herinde. Her lugter jo stadig af dem, og det ser ud, som om de snart vil vende tilbage,« siger 44-årige Heidi Ruelykke, der indtil for nylig var nabo til familien Bakdounes og har fået overdraget husets nøgler.

»Men det gør de ikke.«

Weekendavisen har de seneste uger været på sporet af forsvundne syriske flygtninge. Undervejs har vi talt med adskillige personer i det syriske miljø, der enten har planer om at forlade landet til fordel for et andet europæisk land eller kender nogen, der er taget afsted.

Dublin-forordningen slår ellers tydeligt fast, at en asylansøger kun må søge asyl i det land, hvor hun først har afgivet sine fingeraftryk – og derfor ikke bare kan rykke videre til et andet land. Men i sagen om de syriske flygtninge fra Damaskus-området står det klart, at forordningen ikke er vandtæt. Der er smuthuller, der betyder, at syrere i familien Bakdounes’ situation kan have held med sig i et andet land, at endestationen ikke behøver at være et dansk udrejsecenter. Her risikerer de ellers at skulle sidde på ubestemt tid, da Danmark ingen diplomatiske forbindelser har til Syrien og derfor heller ikke kan tilbagesende dem. Men Danmarks vurdering af Damaskus-området som et sikkert sted kan i sidste ende betyde, at de syriske flygtninge i stedet for en hjemsendelse faktisk får asyl i et europæisk naboland.

Få ønsker at udtale sig til citat i avisen. De frygter konsekvenserne for deres opholdsstatus. Men man skal ikke befinde sig særlig længe blandt syrere for at få tegnet det klare billede: Er opholdstilladelsen i fare, bliver der søgt mod nabolandene. For de flestes vedkommende er det enten Tyskland eller Holland, for andre er det Sverige eller Belgien. Nogle af dem vælger et liv under myndighedernes radar, andre søger asyl, selvom de tidligere har søgt det i Danmark og – på papiret – derfor ikke kan søge det igen.

I rækkehuset i Greve står tyrkiske yoghurtspande på køkkenbordet og glas med enkelte tilbageværende syltede agurker, der flyder rundt i lage. En uge før Weekendavisens besøg i Greve tikkede en sms på engelsk ind.

»Vi har pakket vores ting, og vi tager til Holland. Her forsøger vi at kontakte nogle advokater, som kan have ideer om, hvordan man søger asyl. Jeg ved ikke med sikkerhed, om det sker. Det håber jeg snart.«

Wael Bakdounes og hans kone, Suzan al-Haffar, og deres tre børn, Joud, Lamar og Remas på henholdsvis 15, 12 og 11, havde i løbet af få døgn pakket deres liv i Danmark sammen og var kørt afsted i en hvid minibus mod Holland, hvor familiemedlemmer har permanent ophold. En ven af familien agerede chauffør.

I ugerne op til afrejsen var Weekendavisen i kontakt med familien, og faren Wael Bakdounes berettede om frustrationen over de danske myndigheder og over den situation, de var endt i. Efter syv år og otte måneder i Danmark har Wael Bakdounes fået inddraget sin opholdstilladelse, og da resten af familien er kommet hertil som familiesammenførte, så fremtidsudsigterne i Danmark dystre ud. Nu sidder familien på fem i et asylcenter i Ter Apel i det østlige Holland ved grænsen til den tyske delstat Niedersachsen.

(U)sikre Damaskus

Familien Bakdounes kommer fra den syriske hovedstad, Damaskus, der sammen med det omkringliggende område, Rif Damaskus, af et flertal i det danske flygtningenævn i december 2019 blev vurderet sikkert nok til at sende syriske flygtninge tilbage til. Området har i en længere periode været uden direkte krigshandlinger, og niveauet af tilfældig vold er ifølge Flygtningenævnet ikke højt nok til give midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

Kritikken har haglet ned over beslutningen fra både indland og udland. Senest har en rapport fra Amnesty International med titlen You’re going to your death forøget usikkerheden omkring hjemsendelse af syriske flygtninge til Damaskus og omegn. Men ikke hos Flygtningenævnet, der på et møde i nævnets koordinationsudvalg 15. september i år nåede til enighed om, at hverken rapporten eller øvrige nyere baggrundsoplysninger vedrørende Syrien giver anledning til at ændre nævnets praksis, som det fremgår af et referat. Rapporten fra Amnesty International »bekræfter det, der allerede fremgår af andet baggrundsmateriale om Syrien, herunder de syriske myndigheders alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne«, lyder det fra Flygtningenævnet.

Det er med andre ord ikke nok til at vurdere Damaskus som et usikkert sted at sende flygtninge tilbage til. Og ikke nok til at familien Bakdounes kan blive i Danmark. I maj og juni 2020 faldt de første fem afgørelser i Flygtningenævnet om, at kommer man fra Damaskus, har man ikke behov for beskyttelse. Man skal rejse ud af landet.

Det spredte sig hurtigt blandt syrere i Danmark. Før eller siden ville man blive sendt tilbage til Bashar al-Assads Syrien, hvor alene det faktum, at man har søgt asyl i Europa, er nok til at stemple en som modstander af regimet. Lige så hurtigt spredte det sig, at de danske myndigheder i deres vurdering af forholdene i Damaskus går enegang blandt europæiske lande. Beslutningen, der har givet landets udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, håb om flere og hurtigere hjemsendelser, har åbnet mange syriske flygtninges øjne for, at der måske venter dem en ny chance andetsteds i Europa.

Tomt hus

Ejendomsfunktionær Lars Jacobsen fra Greve Boligselskab banker på døren til det tomme rækkehus og spørger, om Weekendavisens udsendte ved, om familien kommer tilbage. Lars Jacobsen var med til at tage imod familien, da de flyttede ind i Tjurgården, og han fortæller, at man i boligselskabet har haft et godt indtryk af familien. »Holde hækken kunne de ikke finde ud af, men ellers var der ikke en finger at sætte på dem,« siger han.

Grenene på et æbletræ i haven hænger tungt ned over den uplejede hæk. Flere naboer kommer forbi og plukker frugterne fra parkeringspladsen bag hækken.

»Jeg plejede jo at lave gammeldags æblekage med familiens unger. Jeg kan godt forstå, at man kan have lyst til at sende kriminelle udlændinge tilbage til, hvor de kommer fra, men hvor er det usmageligt, når familien arbejdede og gjorde det godt her i Danmark,« siger Nina Nielsen, som gennem seks år har været familiens genbo.

»De børn har allerede været så meget igennem. Jeg frygter især for den ældste dreng. Her til sidst krøb han ligesom mere og mere ind i sig selv,« siger Nina Nielsen. Den ældste dreng, Joud Bakdounes, er diagnosticeret med autisme, men ifølge de danske myndigheder har det ikke været tilstrækkeligt grundlag til at lade familien blive i Danmark.

Tilbage i Syrien arbejdede Wael Bakdounes med animationsfilm, og efter at han alene havde krydset Middelhavet i båd fra den libyske kyst, tog han fra Sicilien til Danmark, hvor han fik tilkendt asyl og fik familiesammenføring. I sin tid i Danmark har han arbejdet med tv-produktion, kebab, transport og brød. På grund af coronakrisen har han i flere omgange måttet skifte arbejde. En usikker tilknytning til arbejdsmarkedet har ifølge Wael Bakdounes været med til at få ham frakendt opholdstilladelsen i Danmark.

Forsvundet i Europa

Det er vanskeligt at opgøre, hvor mange syriske flygtninge der har valgt at forlade Danmark for et andet europæisk land. Myndighederne har ofte mangelfuld eller ingen statistik på området, og det er langtfra alle, der melder deres ankomst til myndighederne i de lande, de rejser til. At flygtninge, særligt børn, i Europa er i stand til at gå under myndighedernes radar, er ikke nyt. I foråret kunne den journalistiske gravergruppe bag projektet Lost in Europe fortælle, at mellem 2018 og 2020 er der forsvundet 18.292 mindreårige flygtninge.

Siden 2020 har 90 syriske flygtninge herhjemme endegyldigt fået inddraget eller nægtet forlængelsen af deres opholdstilladelse ifølge oplysninger fra Hjemrejsestyrelsen. Men kun 41 af dem befinder sig i »udsendelsesposition«, og kun 38 personer befinder sig rent faktisk på et udrejsecenter, viser et datatræk foretaget af styrelsen for Weekendavisen. En mulig forklaring er, at udrejsefristen ganske enkelt ikke er udløbet. Men det kan også være, fordi personerne er forsvundet eller rejst til et andet land, oplyser styrelsen.

I sagen om de udrejste flygtninge lader mørketallene til at være betydelige. Weekendavisen er i sin research stødt på flere syriske flygtninge, der også før den kontroversielle risikovurdering af Damaskus er rejst til lande som Holland og Tyskland. I et skriftligt svar til Weekendavisen oplyser Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, den tyske pendant til Udlændingestyrelsen, at man er bekendt med »enkelte tilfælde« af syriske flygtninge, der rejser til Tyskland fra Danmark for at søge asyl. Man »overvåger udviklingen nøje«, lyder det.

Sveriges Migrationsverket oplyser til Weekendavisen, at der siden 2019 er rejst 44 syrere ind i landet fra Danmark, hvoraf 25 indtil videre er blevet sendt retur til Danmark. Ingen af de syriske flygtninge har ifølge Migrationsverket fået tildelt asyl eller opholdstilladelse i Sverige. Få har endda forsøgt heldet i Finland. Ifølge det finske Migrationsverket er der de sidste to år dog kun registreret »under fem syriske asylansøgere«, der er rejst til Finland efter at have søgt asyl i Danmark.

Hvad med Dublin?

På en upålidelig WhatsApp-telefonlinje får Weekendavisen familiefaren Wael Bakdounes i røret fra modtagecentret i Ter Apel i Holland. »Børnene græd meget. Dagen før vi tog afsted, fortalte vi det til børnenes skoleklasser. Det hele var meget trist,« siger han. »Det er vanvittigt at skulle begynde et nyt liv efter syv år i Danmark, men jeg ønsker kun at leve i fred, så vores eneste mulighed er at begynde et nyt liv.«

Han beskriver Hollands største flygtningecenter, der ligger i en tidligere NATO-militærbase, som sammenlignelig med Sandholmlejren, hvor han opholdt sig, da han ankom til Danmark. »Jeg har fortalt de hollandske myndigheder alt. At vi kommer fra Danmark, og at vi ikke længere har ophold der. Nu er der ikke andet at gøre end at håbe på, at de vil have barmhjertighed med os,« siger Wael Bakdounes.

»Jeg tror, at vores chancer er 50-50. Vi kommer til at kæmpe for at blive her.«

Utænkeligt er det ikke, at det lykkes, siger Jens Vedsted-Hansen, professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet:

»Hvis en sag om inddragelse eller nægtet forlængelse af opholdstilladelse i Danmark er definitivt afsluttet, kan det godt tænkes, at Dublin-forordningen ikke anses for at være anvendelig, fordi de ikke længere formelt kan betragtes som asylansøgere.« Han fortsætter: »Selv hvis Dublin-forordningen finder anvendelse, kan asylansøgerne have held med at overbevise myndighederne i et andet EU-land om, at det ikke vil være sikkert at tilbageføre dem til Danmark i henhold til forordningen, fordi man i Danmark har en praksis for at vurdere, at risikoen for mennesker fra visse dele af Syrien er lav.«

Wael Bakdounes ser det ikke som en mulighed for familien at vende tilbage til Syrien. Tilbage i hjemlandet deltog han i fredelige regimekritiske demonstrationer, og ifølge Wael Bakdounes blev han også kontaktet og truet af den syriske efterretningstjeneste, inden han i sin tid flygtede.

»Det syriske regime mener, at jeg er politisk flygtning. Da jeg har forladt landet, er jeg regimets fjende. Jeg er helt sikker på at være på en af det syriske regimes lister.«

I flygtningecentret i Ter Apel befinder sig ud over familien Bakdounes en anden syrisk flygtningefamilie, der indtil for nylig kaldte Danmark for sit nye hjemland.