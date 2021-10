Radioaktive tidsbomber i Arktis

Under havoverfladen i et af verdens travleste fiskeriområder lurer en potentiel miljøfare. Fra 1960erne og frem til slutningen af 1980erne forvandlede Sovjetunionen dele af Det Arktiske Hav til en radioaktiv losseplads, hvor der blev dumpet omkring 17.000 radioaktive genstande på havets bund – nogle steder blot et par hundrede kilometer fra Norges nordkyst.

Genstandene består af både flydende og fast radioaktivt affald, dumpet i containere på havbunden under Den Kolde Krig. Men det er særligt vragene af sovjetiske atomubåde, der vækker bekymring hos internationale eksperter. De ligger nemlig på havets bund med en betydelig mængde radioaktivt brændstof ombord, som vil sive ud i det vigtige fiskeriområde, når vragene på et tidspunkt overgiver sig til rust.

Efter flere årtier med ekspeditioner, undersøgelser og internationalt pres har Rusland nu meddelt, at der skal igangsættes en oprydning uden fortilfælde i Det Arktiske Hav. Meddelelsen kommer fra det russiske statslige atomagentur Rosatom, som for nylig kunne oplyse, at det i første omgang er de to atomdrevne ubåde K-159 og K-27, som skal fjernes fra havbunden i år 2030.

Men det er senere end først antaget, og nu er spørgsmålet, om atomubådene når at udlede radioaktivt brændstof, før det komplicerede og uhyre omkostningstunge oprydningsarbejde går i gang. Ifølge Ingar Amundsen, som er leder for den internationale afdeling ved Norges Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), bliver arbejdet ikke uden risici:

»Vi har altid været bekymrede for lækager fra ubådenes reaktorer. Men vi er også bekymrede for hævningen af ubådene. Selve løfteoperationerne udgør en risiko for lækage, og derfor er det vigtigt at planlægge forløbet grundigt,« siger han.

Radioaktive torsk

De to atomubåde, K-27 og K-159, hviler på bunden af henholdsvis Kara- og Barentshavet i Arktis. K-27 blevet dumpet i 1982 på bare lidt over 30 meters dybde og med en stor mængde højt beriget uran ombord. K-159 sank derimod under en mislykket russisk bugsering i 2003 på et par hundrede meters dybde sammen med 800 kilo radioaktivt brændstof. Sidstnævnte ligger i et vigtigt fiskeriområde blot 130 kilometer fra grænsen til Norge.

Flere norsk-russiske ekspeditioner har siden begyndelsen af 1990erne undersøgt livet under havoverfladen for radioaktivitet ved det dumpede atomaffald. En af de norske forskere, der har været med på de ugelange ekspeditioner, er Hilde Elise Heldal fra Havforskningsinstituttet i Bergen.

Hun fortæller, at der ikke blev fundet radioaktive lækager fra de to ubåde på ekspeditionerne i 2012 og 2014. Men det samme kan ikke siges om undersøgelserne af vraget ved en tredje atomubåd, K-278, som ikke er en del af oprydningsplanen i 2030. På en ekspedition i Barentshavet i 2019 kunne et norsk-russisk forskerhold berette, at strålingsniveauet var 800.000 gange over det normale ved et af ubådens ventilationsrør. Men selvom strålingsniveauet var skyhøjt, vurderede forskergruppen, at det ikke var alarmerende.

»Modsat de to andre atomubåde, som skal fjernes i 2030, hviler K-278 på omkring 1.700 meters dybde. Den lækker radioaktiv forurening, men kun meget tæt på et af ubådens ventilationsrør. Så snart vi tog prøver tre til fem meter væk fra vraget, kunne vi ikke finde spor af forurening,« siger Hilde Elise Heldal.

Hun mener derfor heller ikke, at man kommer til at fjerne K-278 i fremtiden, blandt andet fordi der ikke bliver fanget fisk på så dybt vand, og fordi forureningen når at blive fortyndet, inden det når områder med fisk.

Den russiske ubådstype K-159. Foto: Scanpix

Anderledes står det til med de to atomubåde, som skal fjernes i 2030. De ligger nemlig på meget lavere vand, og det kan få alvorlige konsekvenser for både Norges og Ruslands store eksport af torsk fra området. I samarbejde med andre forskere har Hilde Elise Heldal undersøgt, hvordan det vil påvirke havmiljøet, hvis reaktoren fra ubåden K-159 udleder sit radioaktive brændstof. Ifølge denne undersøgelse vil niveauet af radioaktive stoffer i torsk stige med op til 100 gange i den østlige del af Barentshavet i en periode på to år efter et potentielt udslip. Alligevel vil niveauet af radioaktivitet ikke overstige de tilladte grænser i Norge, som blev fastsat efter Tjernobyl-ulykken i 1986, fortæller Hilde Elise Heldal og pointerer:

»Men alene det, at niveauerne vil stige, kan give problemer for Norges og Ruslands vigtige eksport af fisk. Selvom det ikke er et sundhedsproblem, kan det have konsekvenser for eksportindustrien. Hvis man kan vælge mellem forurenede fisk fra Barentshavet eller fisk fra et andet område uden forurening, vil man højst sandsynligt vælge de ikkeforurenede fisk.«

Det er en udvikling, der også bekymrer Ingar Amundsen fra DSA:

»Vi har erfaret fra tidligere hændelser, at selv rygter om radioaktiv forurening har konsekvenser for fiskeindustrien. Derfor er det meget vigtigt, at ubådene løftes på en sikker måde, og at vi fortsat holder øje med andre havområder med radioaktivt affald, så vi kan kvalitetssikre miljøtilstanden og fiskefangsten i området,« siger han.

Ruslands ansvar

Ifølge en forundersøgelse fra 2019, som er finansieret af EU-Kommissionen og lavet i samarbejde med Rusland, vil et forbud mod fiskeri i området med radioaktiv forurening betyde økonomiske tab for Rusland og Norge på omkring 120 millioner euro om måneden.

Det er stadig ikke afgjort, hvem der skal betale for oprydningen. Ifølge det russiske statslige atomagentur Rosatom skal der foretages en risikovurdering og en teknisk vurdering af operationen, før man kan fastlægge et endeligt budget. Men ifølge den internationale forundersøgelse fra 2019 vil det koste 57,5 millioner euro at løfte atomubåden K-159 fra bunden af Barentshavet. Samme undersøgelse konkluderer, at det vil koste 47,7 millioner euro at løfte atomubåden K-27 fra Karahavet. Tilsammen svarer det rundt regnet til 783 millioner danske kroner.

Ifølge Anatoly Grigoriev, talsmand fra Rosatom, er det sandsynligvis den russiske virksomhed Atomflot, som kommer til at stå for at løfte og transportere atomubåden K-159. Men hvis man spørger Ingar Amundsen fra Norges DSA, udelukker han ikke et norsk samarbejde:

»Vi ved ikke endnu, om der bliver tale om et international samarbejde, men der er ingen tvivl om, at de to atomubåde er Ruslands ansvar. Det er meget vigtigt, at Rusland tager det fulde ansvar for løfteoperationen, og det er meget positivt, at de nu har lagt konkrete planer for at løfte de to ubåde, som udgør den største risiko for fremtidig forurening. Når det er sagt, er der en norsk og international interesse i, at dette udføres på en god måde. Derfor er vi meget interesserede i at bistå Rusland med vores ekspertise,« forklarer han og fortsætter:

»Det konkrete forslag fra russisk side er, at Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan finansiere undersøgelsen af områderne nær ubådenes vrag med fokus på en potentiel løfteoperation. Fra norsk side er vi positivt indstillet over for sådan et internationalt samarbejde.«

Ifølge den norske avis The Barents Observer er der brugt mere end to milliarder norske skattekroner siden 1990erne på at undersøge atomaffaldet på havbunden i samarbejde med Rusland.

Rosatom vurderer, at man kan reducere det radioaktive affald i Arktis med 90 procent ved at fjerne de to atomubåde samt fire reaktorer fra andre dumpede atomubåde.