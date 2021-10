Kraftfulde katastrofetanker

Det er fire år siden, at Britt Wray første gang blev overvældet af klimaangst. Indtil da havde hun, som mange andre unge akademikere, været optaget af klimaforandringerne, men hendes bekymring havde været intellektuel. Da hun i 2017 begyndte at tale med sin mand om at få børn, begyndte hun pludselig at mærke fortvivlelsen.

»Det var et stormløb af angst,« siger canadiske Wray, som dengang arbejdede på sin ph.d. ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.

Hun blev ramt af panik, når hun læste nyhederne. Hun blev rasende ved tanken om politikerne, som nægtede at tage ansvar, og tog sig selv i at græde ved tanken om Jorden, der buldrede mod undergangen.

»Når jeg græd over klimaet, var det ægte dyb sorg. Som om nogen, jeg elskede, var død. Jeg følte også nye niveauer af vrede og foragt for folk, som lod til at være ligeglade,« fortæller Wray, som var overvældet af følelserne, men også forvirret. Hun havde ikke tidligere lidt af angst; nu fyldte den pludselig alt.

»Jeg ville virkelig gerne have et barn. Men jeg følte et enormt etisk dilemma.«

I et forsøg på at håndtere følelserne fordybede Wray sig i emnet. Hun startede nyhedsbrevet Gen Dread – »generation frygt« – og er i dag postdoc i human og planetarisk sundhed ved Stanford Center for Innovation in Global Health i Californien. Wray er altså blevet lidt af en poster girl for klimaangst, men sine følelser deler hun med millioner af andre unge. Det konkluderer en international kortlægning af unges følelser og tanker om klimaet, som blev fremlagt af en oprørt forskergruppe i midten af september.

Studiet bygger på et spørgeskema, der er sendt ud til i alt 10.000 unge mellem 16 og 25 år i ti forskellige lande, heriblandt USA, Finland, Maldiverne og Filippinerne, og resultaterne er opsigtsvækkende. Omkring 60 procent af deltagerne var »meget« eller »ekstremt« bekymrede over klimaforandringerne. To tredjedele var triste eller bange, mere end halvdelen vrede. 45 procent følte fortvivlelse, næsten lige så mange sorg og depression. Det var også næsten halvdelen, der angav, at klimaangsten påvirkede deres evne til at fungere i hverdagen.

»Det mest overraskende var måske, hvor negative deres tanker om fremtiden var. Mere end halvdelen mener for eksempel, at menneskeheden er doomed,« fortæller psykoterapeut Caroline Hickman, ph.d.-studerende ved University of Bath i England og førsteforfatter på studiet, som også Britt Wray har bidraget til.

Studiet er endnu ikke bedømt af fagfæller, og resultaterne bør læses med forbehold. Følelser er vanskelige at måle, og ingen ved, præcis hvornår mere undselige bekymringer bliver til egentlig klimaangst eller på engelsk: climate anxiety – et populært, men også luftigt begreb, som den amerikanske psykologforening definerer som »en kronisk frygt for miljømæssig undergang«.

Selvom det er svært at kvantificere fænomenets præcise omfang, er der næppe tvivl om, at følelsen af fortvivlelse er reel og udbredt. I de seneste år har børnepsykiatere, psykologer og undervisere slået alarm, og meningsmålinger har vist en stigende ængstelse. Selvhjælpsbøger om at håndtere sin klimaangst skyder op på stribe, og et helt nyt forskningsfelt kaldet klimapsykologi har vokset sig stort på rekordfart.

Ængstelsen findes også herhjemme. I en rundspørge, som analysefirmaet Moos-Bjerre har lavet for Weekendavisen, svarer 60 procent, at de er meget bekymrede for, hvordan klimaforandringer vil påvirke Jorden. Og selvom omkring 40 procent mener, at klimaforandringernes konsekvenser vil kunne håndteres, blandt andet ved hjælp af teknologi, så er en betragtelig del alvorligt bekymret. 28 procent af danskerne tænker dagligt på, hvordan klimaforandringerne vil påvirke Jorden, og 24 procent frygter, at klimaforandringerne vil udslette menneskeheden. Den sidstnævnte bekymring er særligt udbredt i gruppen af 18-30-årige.

Klimakrisen er tilsyneladende blevet en mental krise, især for de unge. Men den fortvivlelse, der kan ligne en svaghed, kan også smedes til et politisk våben. Ved at blotte deres emotionelle lidelse håber de unge at kunne nå igennem til de forældre og magthavere, som ellers har været uden for rækkevidde. Som Greta Thunberg sagde i sin berømte tale til FN i 2019:

»Jeg vil have jer til at føle den frygt, jeg føler hver dag.«

Planetarisk ventesorg

Der er nok at være bange for. Videnskabelige studier og klimarapporter opridser dystre prognoser for den fremtid, vi går i møde. For nylig konkluderede et studie i tidsskriftet Science eksempelvis, at børn født i 2020 kunne forvente at opleve mellem to og syv gange flere ekstreme klimabegivenheder – såsom hedebølger, skovbrande, tørker og orkaner – end personer født i 1960. De ubehagelige prognoser vækkes til live i dramatiske fortællinger, som i David Wallace-Wells’ Den ubeboelige klode, og fletter sig sammen med nyhedsbilleder af brændende skove og buldrende oversvømmelser.

Det er ikke alle dystopierne, der er lige videnskabeligt funderet. Men grundpræmissen – at klimaforandringerne kommer til at gøre livet sværere for store dele af klodens befolkning – er der efterhånden få, der betvivler. Alligevel ruller mange med øjnene ad den unge generations angst – især når den opstår hos privilegerede middelklasseunge i vestlige lande.

»Sådan havde jeg det også lidt i starten,« siger Sarah Ray, som er professor i miljøstudier ved Humboldt State University i Californien. For fem-seks år siden begyndte hun at lægge mærke til, at flere og flere af hendes studerende blev stærkt følelsesmæssigt påvirket, når hun underviste i klimaforandringerne.

Når jeg græd over klimaet, var det ægte dyb sorg. Som om nogen, jeg elskede, var død. Britt Way, postdoc i human og planetarisk sundhed

»I starten blev jeg irriteret. Jeg tænkte, ‘folk har lidt før! I er så beskyttet fra lidelse! I lever alle sammen et godt liv! Hvad er der i vejen med jer?’« siger Ray.

Men efterhånden gik det op for hende, at hun var nødt til at tage de studerendes eksistentielle angst alvorligt. Siden er psykologien blevet en vigtig del af hendes egen forskning, og sidste år udgav hun bogen A Field Guide to Climate Anxiety.

»Det er noget andet end at være bange for terror eller for en ny pandemi; det her er på en helt anden skala, en planetarisk skala,« siger Sarah Ray.

Selv frygten for en apokalyptisk atomkrig kan ikke rigtig sammenlignes med klimaangsten, mener Britt Wray:

»Én ting er at bekymre sig om en binær situation, hvor en bombe detoneres eller ej. Det er trods alt noget, man kan håbe på at forebygge og undgå. Med klimakrisen føler mange, at apokalypsen allerede er i gang.«

Nogle forskere har da også beskrevet klimaangsten som en slags »ventesorg« – et begreb hentet fra sorgforskningen, som beskriver det komplicerede tab, man kan blive ramt af, hvis en forælder med kræft eller demens langsom sygner hen.

Bevæbnet med angst

En anden faktor, der ser ud til at gøre de unges følelser særlig betændte, er en oplevelse af politisk svigt. I Hickman og kollegernes studie gav mange af de unge således udtryk for mistillid til magthaverne. 69 procent mener, at deres regeringer lyver om effekten af deres klimaindsatser, og 63 procent, at regeringerne har forrådt de unge og fremtidige generationer.

»Mange af de unge føler, at deres regeringer har svigtet dem gang på gang. Og jo mere de føler sig svigtet, jo mere klimaangst oplever de,« siger Caroline Hickman.

»Vi driver dem til vanvid ved ikke at håndtere det og ved ikke at prøve at forstå dem.«

I det hele taget er klimafølelser og politik tæt flettet sammen. Det gælder også beslutningen om at få børn, viser et studie, som blev publiceret tidligere i år i tidsskriftet Environmental Politics. Studiet bygger på et spørgeskema, som via en række åbne spørgsmål undersøger, hvordan klimaangst har påvirket de reproduktive valg hos omkring 600 klimabekymrede voksne mellem 27 og 45 år.

»De, der deltog i undersøgelsen, var folk, der i et eller andet omfang var engageret i klimaspørgsmålet. Men det var alligevel overraskende for mig, at så mange beskrev deres beslutning gennem politiske overvejelser,« siger studiets forfatter Matthew Schneider-Mayerson, som er lektor i miljøstudier ved Yale-NUS i Singapore.

Illustration: Andrea Ucini

37-årige Ryan fra Pennsylvania fortalte eksempelvis, at når han brugte sin klimaangst som begrundelse for ikke at få børn, var det blandt andet for at »hjælpe sin familie med at forstå konsekvenserne af ikke at handle«.

Hillary, en 28-årig journalist fra Californien, havde flere grunde til ikke at ville have børn, men var »tilbøjelig til at prioritere klimaforandringsdelen« i samtaler med venner og familie, »fordi jeg synes, det er vigtigt at få folk til at tænke mere på det«. Hun havde sågar sagt til sin bedstemor, at hvis hun var utilfreds med hendes beslutning, »skulle hun tage og stemme på en demokrat i 2020«.

Matthew Schneider-Mayerson er ikke i tvivl om, at de unges følelser er ægte.

»Dybden af folks angst og fortvivlelse er ret hjerteknusende. Mange siger: ’Jeg elsker mit potentielle barn for meget til at bringe dem til verden’, hvilket er smertefuldt at læse,« siger han. »Men nogle udnytter altså også de ønsker og forventninger, der er knyttet til deres reproduktive potentiale, som et politisk redskab.«

Følelserne kan også udnyttes uden for den private sfære.

I kølvandet på deres nye studie har Caroline Hickman og flere af hendes kolleger argumenteret for, at regeringernes manglende vilje til at imødegå klimaforandringerne direkte skader de unges mentale helbred og dermed kan betragtes som det, man med jurasprog kalder »moral injury« – et fænomen, hvor man så at sige gør skade på et andet menneske ved at krænke deres samvittighed.

Måske kan der ligefrem være tale om et brud på de unges menneskerettigheder. Det forklarede menneskerettighedsadvokat Natasa Mavronicola fra University of Birmingham på et virtuelt pressemøde, hvor Hickman og hendes kolleger præsenterede deres resultater i midten af september:

»Hvis de unges klimaangst kan siges at høre ind under ’retten til ikke at blive udsat for tortur eller nedværdigende behandling’, så rejser det nogle forpligtelser, der ikke er til forhandling.«

Mellem håb og undergang

Klimaangst er som udgangspunkt ikke nogen psykisk lidelse, understreger både Sarah Ray, Caroline Hickman og Matthew Schneider-Mayerson. Men for nogle bliver følelserne så voldsomme, at det forstyrrer deres søvn, deres skolegang, deres madindtag og ikke mindst deres sociale relationer.

I en kommentar i det medicinske tidsskrift The BMJ advarede to eksperter i folkesundhed i sidste uge om konsekvenserne af den voksende klimaangst. Ingen ved endnu, hvor omfattende angsten og dens omkostninger bliver, fastslår de, men den er sandsynligvis betydelig og »potentielt skadelig«.

Det er ikke kun de unges mentale helbred, der risikerer at lide skade, mener Sarah Ray. I et essay bragt i tidsskriftet Scientific American i foråret advarede hun om, at følelserne kan blive brændstof i en form for farlig økofascisme:

»Historien viser flere eksempler på, at frygten for en miljøkrise – og det potentielle anarki, som vil opstå på grund af knappe ressourcer – kan føre til en form for økofascisme, som kan bruges til at tilrane sig magt og undertrykke folk,« siger hun.

Som historiske eksempler nævner hun nazisternes teori om »Blut und Boden« – ideen om, at det tyske folk måtte genskabe deres forhold til jorden for enhver pris. Mere aktuelt peger hun på et masseskyderi i El Paso, Texas, i 2019, hvor 23 mennesker blev dræbt af en gerningsmand, som tilsyneladende var motiveret af fortvivlelse over klodens økologiske skæbne. »Hele mit liv har jeg forberedt mig på en fremtid, som nu ikke eksisterer,« skrev han i sit afskedsbrev.

»Intense følelser mobiliserer folk. Men ikke altid til fordel for livet på denne planet,« siger Sarah Ray.

Så hvordan håndterer man de potentielt farlige følelser? Et populært råd går på at handle sig ud af fortvivlelsen ved for eksempel at forbinde sig til naturen, deltage i økoaktivisme eller selv tage klimavenlige valg i sin hverdag. Men Sarah Ray tvivler på, at mere individuel handling er løsningen.

»Der har været en besættelse af ’hvad kan jeg gøre, hvad kan jeg gøre’. Men det skubber en masse ansvar over på individet,« siger Ray, som advarer mod det, hun kalder »toksisk positivitet«. Én gren af klimabevægelsen – tilhængerne af såkaldt deep adaptation – mener ligefrem, at vi helt skal holde op med at håbe, vi kan stoppe klimakrisen. At det er bedre at se undergangen i øjnene og indstille os på den nye, dystopiske virkelighed. Matthew Schneider-Mayerson fra Yale-NUS tror på en form for mellemvej mellem håb og accept. Han minder sine egne studerende om, at de dystopiske forudsigelser, som er nyttige som et politisk redskab, ikke nødvendigvis er et korrekt billede af fremtiden. Samtidig præsenterer han de studerende for begreber som »hedonistisk tilpasning« og understreger, at selvom vores børn og børnebørns liv bliver værre end vores, betyder det ikke nødvendigvis, at deres liv ikke er værd at leve.

»Folk ser alle de her forudsigelser om 2050, og det er totalt apokalyptisk, når vi sammenligner med vores liv i dag. Men vores børn vil se deres liv gennem helt anderledes øjne. Jeg tror, vi undervurderer vores evne til at tilpasse os psykologisk til forandrede forhold,« siger Matthew Schneider-Mayerson.

Spørgsmålet er, om man også på et individuelt niveau efterhånden vil tilpasse sig den dystopiske fremtid. Vil generation klimaskræk vokse fra sin angst med alderen? Måske, siger Caroline Hickman, men hun håber det ikke.

»Det ville i virkeligheden være meget, meget trist, hvis de unge holdt op med at have de her følelser. Jeg lærer mine klienter, at fortvivlelsen har en værdi. At de skal blive venner med deres depression.«

For Britt Wray er klimafrygten ikke længere lige så overvældende, som den var for fire år siden, og for en måned siden fødte hun sit første barn.

»Jeg er så glad for, at jeg ikke lod klimaforandringerne forhindre mig i at få denne fantastiske oplevelse,« siger Wray. Hun understreger dog, at hun ikke har »overvundet klimaangsten«, men at hun har lært at leve med den: »Klimaangst er ikke noget, man skal bekæmpe. Det er et tegn på, at man er forbundet med det, der sker i verden, og derfor er det bekymrende, hvis man slet ikke føler det.«