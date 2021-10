De raske er ikke normale Af Lone Frank

Det er sjældent, jeg føler mig personligt berørt af forskning. For det meste er der tale om en kølig og velovervejet akademisk interesse, når jeg forfølger en historie. Men med Jonathan Schaefers arbejde var det anderledes.

En artikel, som den unge psykolog fra University of Minnesota udgav i foråret, talte direkte til mig. Den ramte allerede med overskriften; »Hvis du forbliver mentalt rask hele livet, er du ikke normal«.

Jeg sad på det tidspunkt midt i et depressivt nedbrud. En af de episoder, der til trods for medicinering rammer mig med års mellemrum, og som i nogle måneder fylder mit hoved med kvalmende livslede og grå tåge. Depressionerne er ikke noget, jeg har gået og skjult, men jeg har bestemt heller ikke følt mig ‘normal’.

Så hvad var det, Jonathan Schaefer talte om?

Lidt læsning afslørede, at en håndfuld forskere rundt om i verden er begyndt at undersøge hyppigheden af psykisk sygdom på nye måder. Og tallene fortæller, at virkeligheden så at sige er mere syg, end vi har været klar over. Helt konkret peger data fra både New Zealand, Storbritannien og USA på, at godt 85 procent af befolkningen kvalificerer til mindst én psykiatrisk diagnose i løbet af livet. Og ganske mange af os når endda at opleve flere diagnoser og flere episoder.

»Jeg mener i al beskedenhed, at denne viden bør vende op og ned på psykiatrien,« siger Jonathan Schaefer, da jeg får fat på ham. »Men mere end det – faktisk er her en udfordring til hele den måde, vi som samfund og kultur betragter mental sundhed og normalitet på.«

Det er lidt af en mundfuld, bemærker jeg – i al beskedenhed.

»Men den er berettiget,« svarer Schaefer hurtigt. »Vi kan ikke længere betragte et liv uden psykisk sygdom som det forventelige eller ‘naturlige’, mens sygdom er det afvigende. Det handler om reaktioner på at leve et liv, fuldstændig parallelt med de fysiske dårligdomme og skavanker, vi rammes af – og som vi tager for givet. Meget få mennesker undgår fysisk sygdom, og det samme gælder for psykiske lidelser. Det er samtidig vigtigt at forstå, at psykisk sygdom ikke bare rammer utrolig bredt, men også i langt de fleste tilfælde er forbigående.«

Bevares. Men jeg er nødt til at spørge til selve sygdomsbegrebet. For kunne det ikke være det moderne og overfølsomme samfund, som gør alle mulige almindelige adfærds- og stemningsmæssige reaktioner til sygdom? At psykiaternes vidt forgrenede skov af diagnoser med andre ord er vokset langt ind i normaliteten?

»Det er en kendt diskussion og en oplagt kritik, men jeg mener ikke, den holder. I de studier, jeg taler om, regner vi kun dét for psykisk sygdom, som på den ene side møder de diagnostiske kriterier og på den anden giver reelle problemer i den enkeltes hverdag,« siger Schaefer. »Det sidste er afgørende. Vi taler ikke om diagnoser uden praktisk betydning i menneskers liv.«

Men så lad os da se på data. Historien begyndte egentlig med en meget kendt amerikansk befolkningsundersøgelse fra 1990erne. I National Comorbidity Survey interviewede man en repræsentativ gruppe på godt 8.000 voksne, og det viste sig, at næsten hver tredje havde opfyldt kriterierne for en psykiatrisk diagnose i løbet af det foregående år. Desuden havde halvdelen oplevet psykisk sygdom i løbet af deres liv.

»Undersøgelsen gav straks anledning til diskussion, for kunne det virkelig dreje sig om så stort et antal? Langt færre kommer jo i kontakt med det psykiatriske system eller modtager ligefrem behandling,« siger Jonathan Schaefer.

Det går igen herhjemme. Når man ser på prævalencen, altså forekomsten af psykisk sygdom på et givet tidspunkt, estimerer eksempelvis Bedre Psykiatri i 2019, at hver tiende dansker opfylder kriterierne.

»Prævalensundersøgelser giver et snapshot af forekomsten her og nu, men siger jo ikke noget om, hvad der sker i løbet af et liv,« bemærker Schaefer.

Som forælder skal man forberede både sig selv og sine børn på, at de kan løbe ind i psykisk sygdom.

Det gør til gengæld mangeårige epidemiologiske studier, og netop dem samlede og studerede Schaefer og en flok kolleger i 2017. Deres overordnede analyse pegede på, at kun 15 procent af os går fri over tid.

Jonathan Schaefer fremhæver selv det kendte Dunedin-studie, som i årtier nidkært har fulgt godt 1.000 mennesker født i den newzealandske by Dunedin i 1972-73. Med jævne mellemrum er denne repræsentative kohorte blevet målt på kryds og tværs samt gennem-interviewet. Forsøgspersonernes besvarelser er endda tjekket op mod pårørendes iagttagelser for at sikre nøjagtighed.

Den fremtrædende amerikanske psykolog Terrie Moffitt fra Duke University har nærstuderet deltagernes mentale helbred siden 1987 og har via grundige interviews fundet, at 87 procent har gennemlevet én eller flere episoder af diagnosticerbar sygdom. For nogle er der tale om en enkelt lidelse og for andre helt op til syv forskellige diagnoser i løbet af foreløbig 45 år.

»Det er et enestående studie, som er meget pålideligt,« understreger Schaefer. »Disse mennesker var lige så ramte og havde det lige så dårligt som patienter, der diagnosticeres i psykiatrien. De kunne lige så godt have været i behandling som dem, der faktisk er det.«

Newzealændernes møde med psykiske problemer begynder tidligt i livet, og det samme ser man af helt nye resultater fra Storbritannien, som stiller skarpt på børn op til 14 år. I det såkaldte Millennium Cohort Study har man på seks tidspunkter trukket data ud om 13.310 børn mellem ni måneder og 14 år, og det var flere end halvdelen, nemlig 59 procent, som i løbet af perioden havde mærkbare mentale problemer. Enten få eller gentagne episoder.

De unormalt normale

Det er lidt som at bevæge sig ind i et psykiatriens Omvendtslev, hvor de syge er de normale, og de raske den afvigende minoritet. Dermed går sidstnævnte også fra at være forskernes lidt upåagtede kontrolgruppe til at være et forskningsobjekt i egen ret. Det bliver interessant at forstå, hvad der beskytter de få mod sygdom.

Flere har undersøgt sagen, og Jonathan Schaefer og kolleger har brugt deltagerne i Dunedin-kohorten til formålet. Forskerholdet har direkte sammenlignet de bare 15 procent »vedvarende raske« med resten og ledt efter forhold, der adskiller de to grupper.

»Vi testede en række faktorer, som vi gættede på havde betydning, men resultatet var overraskende,« forklarer Schaefer.

Den klareste forventning til de ‘vedvarende raske’ var, at de kom fra gode socioøkonomiske kår, men en velstillet familiebaggrund gør i sig selv ingen forskel for psykisk sygdom. Det gør et upåklageligt fysisk helbred og høj intelligens heller ikke.

»Hvilket fortæller os, at fravær af sygdom ikke bare drejer sig om fravær af de risikofaktorer, vi kender i forvejen,« siger Jonathan Schaefer.

Faktisk fandt forskerne kun to faktorer med klar positiv sammenhæng til vedvarende psykisk sundhed – nemlig en familiehistorie uden psykisk sygdom samt en lille klynge fordelagtige personlighedstræk. At have forældre, der aldrig har udviklet psykiske lidelser, øger således kraftigt chancerne for ikke selv at få det. Det samme gælder for en personlighed, som er præget af evnen til at regulere sine følelser. Det vil i praksis sige, at man i den såkaldte Big Five-personlighedstest scorer lavt på dimensionen neuroticisme og højt på dimensionen venlighed, samt at man har en høj grad af selvkontrol.

Samme billede toner frem i de øvrige undersøgelser på området. Nemlig i briternes kohorte af millennium-børn og hos amerikanske forskere, som i 2019 har gransket knap 1.000 Baltimore-borgere, hvis psykiske helbred er fulgt gennem 23 år.

»Tilsammen tyder resultaterne på, at der er en betydelig grad af arvelighed involveret i den underliggende følsomhed. Genetik med andre ord,« siger Jonathan Schaefer, som af samme grund nu bevæger sig ind i klassiske tvillingeundersøgelser.

I sammenligninger af enæggede og tveæggede tvillinger kan man nemlig skille arv og miljøfaktorer, og som han forklarer, er »det interessante at finde ud af, om der findes faktorer i miljøet, som er med til at give robusthed, og som man eventuelt kan manipulere«.

Skrot diagnoserne

Robusthed er efterspurgt, specielt når det kommer til børn. For kunne man dog ikke gribe tidligt ind og sikre ungerne imod psykiske problemer for dermed at forhindre, at de trækker lidelserne med ind i voksenlivet?

»Forældre spørger mig altid, hvad de skal gøre, men der findes ikke noget enkelt og probat forebyggende middel,« siger Jonathan Schaefer.

Han mener derimod, at selve fokus skal flyttes.

»Som forælder skal man forberede både sig selv og sine børn på, at de kan løbe ind i psykisk sygdom. Det er ikke sikkert, de gør, men det kan meget vel ske, og hvis det gør, betyder det ikke, at himlen falder ned.«

Til gengæld slår Schaefer til lyd for, at et oplyst samfund stiller sig anderledes til håndteringen af psykisk sygdom.

»Den nye forståelse for, hvor udbredte og ‘normale’ psykiske problemer i realiteten er, skal indarbejdes i uddannelsessystemet hos pædagoger og lærere. Samtidig skal det gøres nemmere at sætte børn og unge i forbindelse med en passende indsats for så vidt muligt at begrænse problemerne.«

Opstandelse og hændervriden skal erstattes med rettidig omhu. Og det med den passende indsats får mig straks til at tænke på en dansk kontekst.

Ifølge en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse lider hvert sjette danske barn mellem nul og ti år af et mentalt helbredsproblem. Halvdelen af dem får en diagnose, og den anden halvdel har det skidt nok til at kunne få én, påpeger Bjørn Holstein, som er en af forskerne bag. Han udtaler også til Berlingske, at ingen ved, om kommunernes »mylder af tilbud« om indsatser »virker eller er ligegyldige«.

Præcis det samme hørte jeg for nylig, da jeg havde børne- og ungepsykiater Pia Jeppesen i studiet til en podcast. Her talte hun for at »slappe lidt af med diagnoserne« og overføre nogle af de betragtelige ressourcer, der i dag bruges på udredning, til behandling. Ikke kun fordi diagnoserne er usikre og foranderlige over tid, men fordi selve sygdomsstemplet kan være problematisk. For barnet og for omgivelserne.

Som forskningsleder i Region Hovedstadens psykiatri har Jeppesen stået i spidsen for udviklingen af et forholdsvist enkelt behandlingsforløb, som kan tilbydes børn med »psykiske problemer« og ikke afhænger af en specifik diagnose.

Programmet Mind my Mind består af en fast manual bygget på kognitiv adfærdsterapi og giver i løbet af 13 individuelle sessioner barnet nogle redskaber til at håndtere sine egne konkrete udfordringer – angst, depression, adfærdsvanskeligheder. Og det virker. En stor lodtrækningsundersøgelse, publiceret for nylig i det anerkendte JAMA, har direkte sammenlignet forløbet med en række kommuners sædvanlige tilbud og vist, at forløbet har en bedre virkning på alle parametre og gør en målbar positiv forskel i børnenes hverdag.

Det går over

Hvad var det, Jonathan Schaefer sagde? Han kaldte den fremspirende viden »en udfordring til hele den måde, hvorpå vi som samfund og kultur betragter mental sundhed og normalitet«.

Måske skal svaret på udfordringen have overskriften »slap af«. For ret beset har vi et forkrampet forhold til psykisk lidelse. Der klæber stadig et stigma, som lugter af karakterbrist, svaghed og farligt vanvid til alt, hvad der har med psykisk ustabilitet at gøre. Mange års forsøg på at nedbryde det ved at kalde psykiske lidelser for hjernesygdomme har ikke virket.

»Men formeningen om, at psykiske problemer kan reduceres til ‘kemiske ubalancer’ i hjernen, har også altid været en grov oversimplificering,« bemærker Schaefer.

Han hælder selv til et billede af psykiatriske symptomer som »en slags mental immunrespons«. Der er tale om organismens bedste forsøg på at forsvare sig mod en belastning. Men ligesom immunsystemet kan løbe løbsk og reagere uhensigtsmæssigt – tænk allergi eller autoimmune tilstande – kan psykens reaktion på en eller anden form for stress blive til det, vi mærker som sygdom. Frygt forvandler sig til angst eller tvangshandlinger, uoverskuelige situationer udvikler sig til depression.

»Og nu siger jeg det lige igen,« siger Schaefer, »i langt de fleste tilfælde er psykisk sygdom noget forbigående. Man kan være hårdt ramt i perioder, men ganske som med influenza er man kun syg, når man er det. Man er ikke permanent patient.«