Aah, Ålborg Af Arne Hardis

For nogle uger siden var jeg hjemmefra et par dage og fik flere gange lejlighed til at sms’e min lokation. Desværre, i Aalborg. Jeg skriver komma og punktum i sms’er, så det er ikke for det, men jeg begyndte at blive irriteret over stavemåden med to a’er, når nu å’et er opfundet. I rationaliseringsekspertens sprog: Der anvendes næsten 17 procent flere tryk med tommelfingeren i Aalborg end i Ålborg. Det løber op.

I avisen og i stadig sjældnere breve har jeg i årtier skrevet Aalborg, mest for at tilkendegive min indsigt i de lokales præferencer, måske endda af respekt for deres dybe følelser for dobbelt-a’et i å’ets sted.

Nogen kampagne for at standse dette snurrepiberi vil jeg ikke føre, jeg kan finde mere værdige måder at gøre mig til grin på. Men jeg synes, idet jeg bærer såvel rationalitet som æstetik i mit skjold, at man som udenbys skal lade være med at følge de lokale tilbøjeligheder. Det var også de sproglige myndigheders entydige anbefaling, da retskrivningsreformen af 1948 (Hartvig Frisch) blev vedtaget. Ud med kunde, vilde og skulde, ud med stort begyndelsesbogstav i navneordene, ud med aa.

Kort sagt: Ålborg, Århus, Høje Tåstrup, Grenå, Åbenrå. Så kan de lokale i deres interne kommunikation signalere stammefællesskab og samhørighed og iklæde sig deres sproglige folkedragter. »Hvor er du fra?« »Jeg er aabenraaer.«

Det ser uanset æstetisk tilbøjelighed akavet ud med denne voldsomme ophobning af a’er.

Det var også et af argumenterne i den langvarige, i begyndelsen ganske træge kampagne for at få å for a i Danmark. Før 1948 hed det i skriftlig kommunikation: Har du været paa Fjorden? Ja, men jeg fik kun nogle Smaaaal. Jeg agter at paaanke Dommen. Der er vel fortsat levnet Haabet nogle Smaaaabninger.

Som sprogforskeren Peter Skautrup noterer i artiklen Å’ets historie (1953): »Hørte disse ord end ikke til de almindeligste, ser man dog, at forfatterne har været opmærksom på vanskeligheden og ved hjælp af bindestreg eller anden særmærkning søgt at undgå misforståelser.«

Jeg citerer endvidere fra Stednavneudvalget, som er myndighed på området og i 2006 anførte følgende: »Stednavneudvalget anbefaler at bruge bolle-å. Dels fordi dette bogstav i dag er det eneste korrekte i den almindelige retskrivning, dels fordi det aldrig er hensigtsmæssigt at have en selvstændig sproglyd, som ikke har sit eget tilhørende bogstav.«

Nu er der næppe nogen overdreven fare for, at uvæsnet spreder sig fra enkelte lokaliteter til sproget i almindelighed, men lokale eventyrere har dog også vist ansigtet i Fakse på Sydsjælland, som blev til Faxe. Endnu vildere går det for sig med lollandske Tillitze/Tillitse, hvor hverken generalstaben (1800-tallet) eller Stednavneudvalget (efter Første Verdenskrig) brød sig om det tyskassocierende, fremmede z i den i øvrigt fra vendisk stammende itze-endelse.

Det drama fik sin (foreløbige) afslutning i 2018, da Stednavneudvalget bøjede sig for lokale, knap så tyskforskrækkede ønsker og langvarig praksis og genindførte z’et: Tillitze, Kramnitze, Kuditze. Æres den, som æres bør: Medlem af Stednavneudvalget lektor Johnny G. G. Jakobsen udfolder den interessante historie på udvalgets hjemmeside.

Bogstavering handler som antydet i Tillitze-affæren ofte om politik. 1948-reformens opgør med det store bogstav i navneord kædes gerne sammen med det tyskes lave status efter Besættelsens ophør. Tilsvarende var kampagnen for å knyttet til nordiske forhåbninger; tegnet er svensk.

Et hurtigt resumé af Skautrups 1953-artikel: Man anvendte å i svenske håndskrifter fra slutningen af 1400-tallet, svensk borgerret fik det fra 1526, hvor man udgav Det Nye Testamente. Et gennembrud i Danmark kom først, da sprogforskeren Rasmus Rask 300 år senere tog å’et til sig i Retskrivningslæren (1826). Nu samledes tunge navne under å’ets fane såsom sprogforskeren Rasmus Nyerup og den runekyndige Finn Magnusen (ham med Runamo-fadæsen).

Efterhånden blev svensker-å’et populært i skole- og højskolekredse og blandt akademikere og forfattere. Skandinavismen bar bestræbelserne. Det nordiske retskrivningsmøde i Stockholm i 1869 anbefalede å for aa i Danmark og Norge. Svend Grundtvig kom hjem fra mødet og udarbejdede året efter Dansk retskrivningsordbog, hvor å fik plads i alfabetet mellem y og æ. Stærk modstand satte sig igennem. En ny af Kultusministeriet anbefalet retskrivningsordbog fik navnet Dansk Haandordbog (1872).

Politik var det også, der banede vejen for Aalborg og siden andre lokaliteters unordiske stavemåder. Ålborg-borgmester Marius Andersen pressede på, forskellige myndigheder og instanser havde uens praksis, og i 1983 føjede Mimi Jakobsen, kulturminister i Schlüters første regering, Ålborg-folkene, så de kunne ånde frit og kalde sig aalborgensere. Free, free at last. Protester fra Sprognævnet hjalp ikke. At Mimi Jakobsen kunde nænne det, er en Gaade.

