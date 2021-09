Tabermændene i Vesten

På papiret har de seneste årtier overordnet været en succes for Vesten. Økonomisk vækst, teknologisk udvikling, øget samhandel og stigende velstand har gjort de vestlige samfund rigere end nogensinde tidligere.

Under overfladen er historien imidlertid en anden ifølge førende samfundsforskere. En usynlig krise har ramt de vestlige lande: Mænd i deres bedste alder er blevet overflødige og forsvinder ud af arbejdsmarkedet. Problemet har været tiltagende gennem årtier, men først nu begynder det for alvor at blive diskuteret i offentligheden.

Det var den konservative samfundsforsker Nicholas Eberstadt, der indledte debatten med sin opsigtsvækkende bog Men Without Work: America’s Invisible Crisis – på dansk »Mænd uden arbejde: Amerikas usynlige krise« i 2016.

Eberstadt er ansat ved den konservative tænketank American Enterprise Institute i Washing­ton og en kendt skikkelse i det amerikanske politiske landskab.

Hans bog vakte opsigt, fordi den udkom blot to måneder før det skelsættende amerikanske præsidentvalg, der til manges overraskelse gjorde Donald Trump til præsident i USA. Her var måske en del af forklaringen på Trumps valgsejr? Et oprør fra de overflødige og vrede mænd, der i årtier havde været overset af eliten?

Sådan konkluderede i hvert fald flere toneangivende stemmer i debatten. Og det har rejst spørgsmålet om, hvad der har forårsaget mændenes krise, og hvordan – om overhovedet – den kan overvindes.

En hær af arbejdsløse mænd

Over telefonen siger Eberstadt til Weekendavisen, at krisen er langt mere alvorlig, end mange tror.

Ifølge Eberstadt har den amerikanske mand »oplevet et kontinuerligt fald i beskæftigelse i mere end 50 år«. Og faldet er sket med en »næsten retlinjet hastighed i hele perioden«. Udviklingen flugter altså ikke med de økonomiske konjunkturer, for nedgangen er fortsat selv i opgangstider. Det har resulteret i, at der nu om dage er et rekordhøjt antal amerikanske mænd på mere end syv millioner mellem 25 og 54 år, som hverken er i arbejde eller arbejdssøgende.

Mellem 1965 og 2015 faldt andelen af beskæftigede mænd mellem 25 og 54 år således fra 94 procent til 84 procent. Det svarer til, at næsten en ud af seks amerikanske mænd i deres bedste alder i dag står uden arbejde.

Og for langt de fleste af dem er tilstanden kronisk. Mere end ti procent af mændene i den bemeldte aldersgruppe har forladt arbejdsstyrken permanent. For den lidt bredere aldersgruppe af 20- til 65-årige mænd er andelen af ubeskæftigede vokset til mere end en ud af fem. Det er det højeste antal siden den store økonomiske depres­sion i 1930erne.

Og det er fire gange flere end det officielle tal for antallet af arbejdsløse.

»De officielle arbejdsløshedstal er så godt som ubrugelige. Enhver snak om fuld beskæftigelse og mangel på arbejdskraft er nonsens. I virkeligheden er der en hel hær af arbejdsløse mænd i USA,« siger Eberstadt. Og han påpeger, at tendensen er den samme i alle vestlige lande, omend udviklingen har været særligt slem i USA, der kun overgås af Italien.

Intet at leve for

Så hvem er disse forsvundne mænd, som ingen åbenbart har brug for?

Tallene afslører, at det i princippet kan være hvem som helst af hankøn. Dog er der en tydelig overrepræsentation af mænd med lav eller ingen uddannelse, ugifte mænd, mænd uden hjemmeboende børn og afroamerikanske mænd.

Disse grupper har langt lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end gennemsnittet. For eksempel er beskæftigelsen for ugifte, amerikanske mænd i alderen 25 til 54 år uden uddannelse faldet til blot 55 procent. Omvendt er beskæftigelsen for samme gruppe af uuddannede, men gifte mænd kun faldet til lidt under 80 procent. Og den forskel forklarer en hel del om årsagen til mændenes krise ifølge Eberstadt. Som han fyndigt konstaterer: »Problemet er ikke, at disse mænd mangler noget at leve af, men at de mangler noget at leve for.«

Familiens krise i den vestlige verden og det stigende antal enlige er altså den afgørende faktor i mændenes krise, hvis man skal tro Eberstadt. Eller sagt på en anden måde: Ugifte og barnløse mænd går ofte i hundene. Og derfor falder de med tiden helt ud af arbejdsmarkedet – uanset uddannelsesniveau. Ikke fordi de ikke kan arbejde, men fordi de ikke vil arbejde. Det samme gør sig ikke gældende for kvinderne, der har lettere ved at håndtere perioder uden for arbejdsmarkedet – og lettere kan finde vej tilbage igen ifølge Eberstadt.

Hvor mange andre forskere forklarer mændenes problemer med øget automatisering og globaliseringens følgevirkninger som udflytning af industriarbejdspladser, slår Eberstadt altså snarere på de kulturelle forandringer som årsagen til, at mænd forlader arbejdsstyrken.

»Hvis det var et spørgsmål om manglende efterspørgsel på deres arbejdskraft, ville andelen af mænd uden for arbejdsmarkedet følge de økonomiske konjunkturer, men faldet i beskæftigelse har jo netop været konstant gennem årtier. Og det skyldes, at de her mænd er faldet helt ud af arbejdsmarkedet.«

Tværpolitisk enighed

Og det er ikke kun den konservative tænketank America Enterprise Institute, som følger udviklingen med bekymring.

Mændenes krise optager i høj grad også den centrum-venstreorienterede tænketank The Brookings Institution i Washington. Her siger den ledende forsker og projektleder på området Carol Graham til Weekendavisen, at hun generelt er meget enig med Eberstadt. Ikke alene er hun enig i, at der er et problem, og at det er stort; hun er også enig i, at kulturelle forandringer er en stor del af forklaringen, hvilket umiddelbart kan virke overraskende, da venstre- og højrefløjen i USA i disse år sjældent er enige om særlig meget.

Graham fokuserer således på dét, som hun betegner »mændenes identitetstab«. Ifølge hendes forskningsresultater rammer det mændene særlig hårdt, når de står uden job – både på selvforståelsen og helbredet. Og det er i særdeleshed hvide mænd, som har det svært. »Hvide mænd mangler en anden identitet end den traditionelle, hvide fortælling om et stabilt familie- og arbejdsliv. Derfor har de haft svært ved at håndtere de store samfundsændringer de seneste årtier. De flytter ikke til områder med flere muligheder, når fabrikkerne lukker, og kvinderne flygter. I stedet sidder de fast i døde udkantsområder,« som Graham forklarer over for Weekendavisen.

Mændenes forståelse af det gode liv er ifølge Graham forankret i arbejdet, fagforeningen, lokalsamfundet og familien. Med andre ord: som forsørgere og familiefædre. Når de roller forsvinder, går mændene i opløsning. Der er således efterspørgsel på deres arbejdskraft, men bare ikke til de jobs og den løn, som de har været vant til. Derfor trækker mange af dem sig i stedet helt ud af arbejdsmarkedet, når de traditionelle industrijobs forsvinder. De giver kort sagt op. Graham påpeger, at de hvide mænd med lav eller ingen uddannelse samtidig har været ramt af den »perfekte storm«. Som hun konstaterer i et beklagende tonefald: »De her mænd lider både under udflytningen af industriarbejdspladser og øget konkurrence om de tilbageværende fysiske jobs i USA fra indvandrere, der accepterer lavere løn og dårligere vilkår. Den kombination har mange af dem ikke kunnet klare.«

Epidemi af fortvivlelse

Både Graham og Eberstadt hævder, at mændenes krise er den direkte årsag til den epidemi af fortvivlelse, der har ramt USA. Tusindvis af amerikanere dør hvert år af alkohol, stoffer og selvmord. Siden begyndelsen af 00erne er antallet vokset fra omkring 70.000 til over 150.000 om året. Det er primært hvide, midaldrende mænd med lav eller ingen uddannelse, som tager sig selv af dage, men også men også lavt uddannede kvinder har oplevet stigende dødelighed som følge af fortvivlelse. Tendensen har ifølge et banebrydende studie af forskerne Anne Case og Angus Deaton fra Princeton University ført til, at den forventede levealder for første gang er faldende for amerikanere uden universitetsuddannelse. De udgør to tredjedele af befolkningen.

Ingen ved imidlertid, hvordan udviklingen kan vendes.

»Historiske problemer tager historisk lang tid at løse,« som Eberstadt formulerer det. Hverken Eberstadt eller Graham afviser den tidligere amerikanske finansminister Larry Summers’ fremskrivning af udviklingen, der forudser, at hver tredje mand i alderen 25 til 54 år vil være uden arbejde i 2050. »For det er jo entydigt gået i den retning indtil nu,« som Graham konstaterer.

Begge forskere nævner uddannelse som en vej ud af krisen, men anerkender udfordringerne ved den løsning. For som Graham påpeger, har den hvide arbejderklasse udviklet en negativ holdning til uddannelsessystemet, som de giver videre til deres børn. Og i forhold til familiens krise og de kulturelle forandringer er der ifølge Eberstadt »meget lidt, som politikerne kan gøre«. Som han siger til Weekendavisen: »Små ting kan gøres med politik, men de kan ikke ændre historiens udvikling. Vi må afvente en vending, der revitaliserer familien. Det vil ske spontant og nedefra. I USA kalder vi det for en Great Awakening – en stor vækkelse. Ingen ved dog, hvornår – eller om – den kommer.«