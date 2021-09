De forkælede Af Cecilie Cronwald

Man skal arbejde, uanset om man har lyst eller ej. Eller som statsminister Mette Frederiksen lidt kringlet formulerede det, da regeringen præsenterede sit udspil til en ny reformpakke i denne uge: »Vi skal aflive den sejlivede myte, at det at gå på arbejde skal være lystbetonet.«

At vi går på arbejde, fordi vi har lyst til det, er dog ikke en myte; langt de fleste danskere er ganske glade for deres job. En meningsmåling fra A4 Medier i januar 2020 viste eksempelvis, at hele 80 procent af danskerne oplever glæde og motivation ved deres arbejde. Andre undersøgelser når frem til, at omtrent 75 procent er tilfredse, og når man sammenligner jobtilfredshed på tværs af landegrænser, ligger Danmark typisk helt i top. Jo ældre vi bliver, jo mere tilfredse bliver vi tilsyneladende, og kun omtrent 16 procent ønsker at arbejde mindre, end de gør. En ti år gammel opgørelse fra Danske Spil konkluderer sågar, at kun 11 procent af alle lottomillionærer siger deres job op.

Med det in mente er det ikke så mærkeligt, at nyuddannede unge forventer at få et job, de kan lide. Det er jo det, de andre har.

Det virkelige mysterium er nærmere, hvorfor vi generelt er så glade for at arbejde. Hvordan i alverden kan vi være tilfredse med at afgive døgnets bedste timer til en arbejdsgiver? Hvis ikke vi skulle arbejde, kunne vi bruge tiden med vores børn eller venner. Vi kunne læse bøger eller se superheltefilm, cykle til stranden eller så markblomster i forhaven. Ville det ikke give mere mening at se denne afståelse af frihed som et nødvendigt onde?

Nogle vil indvende, at der er tale om en form for falsk bevidsthed, eller at vores samfund er gennemsyret af en protestantisk arbejdsmoral. En mere håndgribelig del af forklaringen skal måske findes i det faktum, at vi arbejder relativt lidt. Trods arbejdsglæden er vi et af de lande i OECD, der arbejder allermindst over et år. Den gennemsnitlige arbejdsuge for folk i arbejde har været støt faldende i de sidste årtier og ligger på omkring 36,5 timer (ifølge et studie fra ROCKWOOL Fonden fra 2017). Studier, der kortlægger vores faktiske tidsforbrug fra minut til minut, antyder endda, at vi arbejder en hel del mindre end det. Vi er over en bred kam smådovne, fristes man til at konkludere. Den gode nyhed er til gengæld, at arbejdsglæde ser ud til at være forbundet med produktivitet. Står det til regeringen, skal vi allesammen arbejde mere, og med skelen til vores lave arbejdstid så er der tilsyneladende plads til optimering. Spørgsmålet er, om det kommer til at gå ud over arbejdslysten.