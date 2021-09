Nuanceret risiko

Sjældne, men alvorlige bivirkninger ved de nye corona­vacciner får stor opmærksomhed. Vaccinen fra britiske AstraZeneca kan i enkelte tilfælde medføre farlige blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader, mens vaccinen fra Pfizer/BioNTech kædes sammen med blandt andet hjertemuskelbetændelse. Risikoen for at udvikle de alvorlige lidelser er dog betragteligt større, hvis man smittes med covid-19, fastslår to omfattende nye studier.

I det ene har epidemiologer under ledelse af University of Oxford kigget nærmere på sammenhængen mellem henholdsvis vaccination mod og infektion med covid-19 og øget risiko for hospitalsindlæggelse eller død som følge af flere forskellige blodpropsygdomme. Studiet bygger på elektronisk sundhedsdata om mere end 30 millioner briter på mindst 16 år. I perioden fra 1. december sidste år til 24. april i år fik små 20 millioner af de undersøgte personer første stik med AstraZeneca, mens cirka 9,5 millioner fik første skud med vaccinen fra Pfizer/BioNTech. I samme periode blev omkring 1,7 millioner af de medvirkende testet positive for covid-19.

Over en bred kam finder forskerne, at sandsynligheden for at udvikle alvorlige blodpropsygdomme er signifikant større blandt inficerede end vaccinerede. De store datamængder afslører, at der for hver ti millioner smittede statistisk set vil forekomme 934 ekstra tilfælde af trombocytopeni (lavt blodpladeniveau) sammenlignet med 107 ekstra tilfælde efter første stik med AstraZeneca.

I det andet studie har epidemiologer med israelske Clarit Research Institute i spidsen sammenlignet risikoen for at udvikle hjertemuskelbetændelse hos henholdsvis 884.828 vaccinerede israelere over 16 år, et tilsvarende antal ikkevaccinerede og 173.106 ikkevaccinerede, som har været smittet med covid-19. De finder, at der blandt 100.000 vaccinerede var 2,7 ekstra tilfælde af hjertelidelsen i forhold til de ikkevaccinerede. Hos de ikkevaccinerede, som havde været syge med covid-19, lå tallet på 11 ekstra tilfælde pr. 100.000 personer.

New England Journal of Medicine, 25. august

BMJ, 27. august