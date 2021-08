Efter festen Af Jeppe Bentzen

Det var lørdag den 22. januar 2005, og Det Radikale Venstre var i byen for at male den magenta. Folketingsvalget lå to uger fremme, og man havde valgt at gentage sidste års succes med en selvfejrende nytårskur i København.

I spillestedet Pumpehuset bag Vesterport holdt 500 gæster hovedet koldt og hjertet varmt. De havde hver betalt 250 kroner for at deltage. Komiker Lars Hjortshøj var frivillig konferencier, Lars H.U.G. var et af flere musikalske indslag, og Master Fatman rundede natten af bag sin dj-pult.

Festen blev definerende for en generation af unge radikale. Til stede var flere senere folkevalgte, rådgivere og ansatte. Spørger man dem i dag, fniser de frydefuldt og siger »åh ja, Pumpehuset« og beretter om partiets, måske årtiets, største fest.

Ligner Det Radikale Venstre i dag en skygge af sig selv, kan forklaringen findes i efterdønningerne fra disse fester. Partiet døjer i denne tid med at ryste sit ry af sig som arnestedet for krænkelsessager – først med Morten Østergaards, senest retsordfører Kristian Hegaards afgang og ind imellem en hård KVINFO-rapport om problemer med sexisme i partiet.

Har det ellers førhen så seriøse parti haft en mere beskidt kultur end andre?

I Pumpehusets kulisse fandt man Kaspar Bach Habersaat, idémand bag og arrangør af begge nytårsfester:

»Marianne Jelved var et af arrangementets hovednavne. Hendes optræden var dybest set at gå tværs over scenen og svinge med håndtasken. Folk fik jo ingenting for pengene. Men de var ellevilde,« siger arrangøren i dag. Bach Habersaat var, foruden menigt medlem af paritet, formand for Pumpehuset dengang. Han fortæller i dag, at partiets gæster satte spillestedets omsætningsrekord i baren både i 2004 og 2005. De Radikale gik til den.

»Det er nok meget fint, der ikke findes nogen Instagram-klip fra den aften,« siger Klaus Bondam om festen i dag. Han var dengang folkevalgt i Københavns Borgerrepræsentation og kandidat til overborgmesterposten, i dag til Folketinget. Mens Lars Hjortshøj bød velkommen, varmede Bondam op til sin optræden som en af De Tre Tenorer. Morten Helveg og Naser Khader udgjorde resten af den umage trio. I smoking og butterfly sang – for Khaders vedkommende rappede – de sig gennem en halvlummer, gennemført radikal omskrivning af boybandhittet »All Rise«.

Skulle man betvivle partiets seksuelle kapital, satte Morten Helveg tingene på plads i første vers: »Mit Helveg-navn gi’r masser af succes/ Mit Helmig-hår gi’r masser af, du ved.«

Også Khader sitrede af selvtillid. »Wallah, min fætter,« indledte han sit korte vers, som afsluttedes af linjen: »I vælger selv/ Khader eller kaos.«

Klaus Bondam sang om at være supermand og revolutionere København til det bedre. »De Tre Tenorer er fra en sorgløs tid og klædte ikke partiet. Der var et element af ungdommelig selvfedme over os,« siger Bondam. Sin optræden er han ikke videre stolt af i dag. En anden tenor, Morten Helveg, mindes festen som kronen på værket: »Marianne Jelved var der jo. Hun var garant for den politiske tyngde. Hun stod med sin håndtaske og sikrede, at det hele ikke gik op i fest og flødeskum. Den solide politik gav plads til De Tre Tenorer.«

Bondam er mere selvkritisk:

»Det var et udtryk for ekstrem persondyrkelse på bekostning af det politiske projekt og svært at have med at gøre i dag,« siger han. Sådan oplever Bondam ikke De Radikale anno 2021, selvom han synes, udtrykket stadig fremstår for poppet.

»Jeg håber, at vi kan skrue ned for kampagnepolitikken og alle de gule hjerter. I den forstand må det gerne være lidt mere kedeligt at engagere sig. Radikale Venstre må gerne, også kommunikativt, fremstå mere seriøst end i dag,« siger han.

Men det betyder ikke, at det skal være slut med de vilde fester. Dem kan De Radikale altså stadig holde i 2021 trods krænkelsessager og anklager om en sexistisk kultur:

»Så sent som forrige lørdag var jeg til en god fest blandt hovedstadens radikale. Der var helt vildt mange kvinder. Faktisk stort set kun kvinder – og så mig. Heteroseksuelle mænd er dog også velkomne i 2021. Det er vigtigt, at vi stadig kan feste med hinanden,« ler Bondam.

Helt om natten, helt om dagen

De Tre Tenorers optræden findes på YouTube. Klippet er betitlet »Radicoole Smørtenorer« og er, skønt det blot er 16 år gammelt, som at gense en for længst svunden tid.

»Vi tre var jo dengang et billede på, hvad det moderne Radikale Venstre skulle appellere til,« siger Bondam.

»Jeg var det kulturelle indslag med kendisfaktor, Morten Helveg havde royalt magentablod i årerne, og Naser Khader var, dengang, et udtryk for moderne multikultur.«

Trioen var og er derfor velegnet analysemateriale, mener Bondam. Dengang udtrykte de en klar kontrast til Anders Fogh Rasmussens VKO-regering, i dag en endnu større kontrast til Mette Frederiksens verdensbillede:

»Socialdemokratiet i dag ser verden gennem et retro-1950er-filter, hvor alle borgere skal være faglærte i provinsen, dyrke onsdagssex og spise frikadeller. Det er jo helt modsat Radikale Venstre,« mener Bondam.

Tiden er en anden i dag, end da Bondam sidst var politisk aktiv frem til 2010: »Vi har med en ny generation at gøre, for hvem spørgsmålet om køn, identitet og seksualitet fylder langt mere end hos nogen af os andre førhen. Og fordi det fylder så meget, skal vi tage det alvorligt, som vi også gør.«

Ifølge Bondam har stemningen hos Radikale ikke været mere løssluppen end i andre partier. »Og det kan lyde gakgak at sige det i lyset af alt, hvad der er sket,« erkender han. Forklaringen skal snarere findes i en radikal appetit på livet:

»Hvis du kigger ud over radikale medlemmer, ser du nogle mennesker med et vist overskud i livet. De kan lide at feste. At krænke andre seksuelt er selvfølgelig forkert. Men der er intet forkert i passion, i lidenskab eller i lyst. De ting skal holdes adskilt, og det er måske det, partiet lærer nu.«

Ifølge Morten Helveg skyldes det beskidte rygte, at partiet har taget sagerne særligt alvorligt:

»Jeg tror ikke nødvendigvis, Radikale har flere sager end andre. Men jeg kan undre mig over, at der ikke lader til at være samme fokus på det i andre partier« siger Helveg.

En anden handlekraftig radikal, Kristian Hegaard, gav udtryk for samme synspunkt, da han i sit Facebook-opslag om udtrædelse af Folketinget tilføjede: »Jeg er hverken syg eller stresset. Derfor har jeg ikke planer om at søge orlov.« Måske en slet skjult reference til den tredje tenor, Naser Khader, der nu kan kalde sig tidligere folketingsmedlem hos både De Radikale, Ny Alliance og Konservative.

Tidsåndens tjenere

Hvad skete der med partiet, da festen stoppede? Hvor forsvandt energien hen?

I årene efter festen gik luften af den radikale ballon. I 2007 stiftede Anders Samuelsen og Naser Khader et konkurrerende midterparti, Ny Alliance, det samme gjorde Simon Emil Ammitzbøll-Bille året efter, og i 2013 rykkede de festlige nætter videre til Uffe Elbæk og Alternativet.

Det Radikale Venstre har siden 2007 været katalysator for følgende partier: Borgerligt Centrum, Ny Alliance, Liberal Alliance, Alternativet, Frie Grønne, Momentum, Fremad.

»Måske virker det mystisk i dag, at partiet kunne rumme både mig, Khader, Elbæk og Samuelsen, men det var ikke så mystisk i 2005. Partilinjen er mere ren i dag, men det gør også, at den politiske diskussion virker mere iltfattig, lidt mindre spændende,« siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Det dengang 26-årige, nyvalgte radikale folketingsmedlem var også at finde blandt publikum i Pumpehuset. Han mindes festen som sit gamle partis kulturelle højdepunkt.

»Men efter en stor fest kommer de moralske tømmermænd. Det er måske det, partiet mærker i dag. Radikale har en stolt tradition for åbenhed og derfor et større behov for selvransagelse i dag. De vil gerne være rene.« Ammitzbøll-Bille ærgrer sig på sit gamle partis vegne over, at Marianne Jelveds blik for sine profilers forskellighed og ideologiske spændvidde er kasseret. Flere kilder – nuværende og nylige ansatte og folkevalgte i partiet, flere, der nødigt vil citeres med navn – deler hans frustration over, at Jelveds tilgang til politik som det lange, seje træk har udviklet sig til en febrilsk søgen efter fikse løsninger og trends på sociale medier. Skadeligt for partiet, siger de. Og kedeligt.

Kaspar Bach Habersaat er enig. Han er overbevist om, at udviklingen er en utilsigtet konsekvens af den kultdyrkelse, partiet oplevede efter fester, han selv arrangerede i Pumpehuset. Ifølge ham er partiet i dag så forhippet på at ramme tidsånden rent som i 2005, at det »higer efter, hvor stemmerne ligger« i stedet for at stole på partiets egen dømmekraft:

»Energien kom jo fra partiets indre spændinger, en sund uenighed og fra de store profiler, som der var plads til dengang.«

Fødevarefiduser

I Pumpehuset-årene blev partiet i de største byer omfavnet af en ny, yngre, politisk klasse. Man kaldte den kreativ, for de studerede på en humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse, talte med eksotisk mad i munden og arbejdede i kulturlivet. Karikaturen fik betegnelsen »radicool«. Partiet blev forbundet med symboler, der i 2005 blev regnet for moderne: caffe latte og brunch. Ifølge Kaspar Bach Habersaat er det en misforståelse, at partiet selv opsøgte radicool-udtrykket:

»Jelved mente, hvad hun hele tiden havde ment. Der var noget i tiden, der gjorde den gamle folkeskolelærer cool. Det gjorde hun og partiet klogt i at udnytte, men det er ikke cool at lade sig rive med, når tiderne så skifter igen.«

Det er længe siden brunch var hipt. I 2021 står de unge i hovedstaden tidligt op, går på kaffebar og bestiller morgenmad. Bolle med ost fra gårde og mejerier i provinsen er, hvad de smarteste cafeer profilerer sig på. Værre står det til med caffe latten, den regnes i storbykredse for provinsiel. Al den komælk!

Sådan er tiden og dens ånd omskiftelig, og ifølge Bach og en række andre interne kilder har De Radikale været forblændet af Pumpehuset-årene og er fortsat med at jagte tidsånden. Stik imod den traditionelle radikale, tilbagelænede selvopfattelse. Et cool udtryk kræver en kølig attitude på Borgens gange. Ordbogen definerer cool som »upåvirket af ydre omstændigheder«, og i det ligger præmissen, at ethvert aktivt forsøg på at blive cool vil fejle. Bestræbelsen er partiets store fejl, lyder det. Én udtrykker det sådan, at omgivelserne dikterer partiets politik og ikke omvendt:

»I dag lader man tidsånden definere, hvilket udtryk vores parti skal have. Konsekvensen er, at politikken fremstår tendentiøs, og at Radikale Venstres identitet synes løst defineret.«

Analysen deles af flere. Ledelsen hos Radikale synes at være forhippet på at være moderne og mere optaget af at ramme det seneste nye udtryk på sociale medier end at udtænke solide ideer. Det sande radikale ville være at bevare en Jelved-stoisk ro og mene, hvad man gør, og ikke, som det forlyder i dag, halse efter, hvad en stadig yngre og mere venstreorienteret vælgerskare måtte forvente.

Man jagter konstant nye udtryk og søger hen i det ukendte i stedet for at definere, hvor man er. »Nu er vælgerne, de vil ramme, blevet woke, og så vil de hos Radikale absolut fremstå mere woke,« konstaterer en anden. De verserende #MeToo-sager nævnes som eksempel på en tidsånd, partiet hovedkulds rider med på uden at overveje, om det på de indre linjer kan holde til det.

Vælgerne har rykket sig til venstre, og folketingsgruppen har forladt sit stolte udgangspunkt og er rykket med. Den borgerlige fløj i partiet er forvist. Partiet lefler for vælgerne og er stadig ikke i nærheden af at komme i regering. Kaspar Bach Habersaat, arrangør af festen i Pumpehuset i 2005 og tidligere radikal

Med irritation i stemmen fremhæves Morten Østergaards og Sofie Carsten Nielsens 24 timer lange digitale debatmøde om sexisme og krænkende adfærd i oktober. »Virkeligheden kalder,« skrev de. Få dage senere forlod Østergaard posten som leder, da han erkendte selv at være skyldig i det omdiskuterede emne – hvad Sofie Carsten Nielsen allerede vidste, mens de debatterede.

Men er Radikales identitet ikke netop at være uforudsigelig? Med Svend Aukens famøse ord: »... som at sømme budding op på en væg.« Jo, lyder det, men hvor partiet under Jelved og Margrethe Vestagers ledelse søgte at holde sig politisk uafhængige og gerne var en sten i skoen på begge fløje, lider partiet i dag under et behov for at blive omfavnet, siger kritikerne:

»Den positive fortælling er, at vi ikke i dag er mærket af fløjkrige. Heller ikke i baglandet. Men prisen for dét faktum er, at partiet ideologisk er blevet mere ensidigt,« siger et mangeårigt medlem. Vedkommende er tidligere kampagneleder i Radikale Venstre og udlægger partiets selvopfattelse:

»Man er lige dét klogere og storsindet nok til at vente på, at alle andre en dag ser lyset. Man forfalder ikke til populisme, og hvis man gør, som når Østergaard svømmer til Lindholm, er det et nødvendigt signal at sende. Det radikale dna er at ignorere, i hvilken politisk retning befolkningen bevæger sig hen,« Derfor frustreres baglandet over »kampagnepolitikken«. Den strider imod den sande radikale tilgang:

»Partiet burde være hævet over den slags.«

Kaspar Bach Habersaat deler frustrationen. I dag er energiet gået fløjten, fordi politikken er ensidig, mener han:

»Vælgerne har rykket sig til venstre, og af en eller anden grund har folketingsgruppen forladt sit stolte udgangspunkt og er rykket med. Den borgerlige fløj i partiet er forvist. Partiet lefler for vælgerne og er stadig ikke i nærheden af at komme i regering. Det må da også være træls«, siger han.

Man fornemmer, at festarrangøren ikke nødvendigvis stemmer radikalt ved næste valg?

»Det er længe siden, jeg har gjort det.«