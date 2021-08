Den efterhånden ikke spor lille forskel

Listen over datingprogrammer kan til tider forekomme nærmest uendelig: Gift ved første blik, The Bachelor, Date mig nøgen, Matchet på Mælkevejen, Fem fyre flytter ind og Landmand søger kærlighed for bare at nævne de mest kendte danske programmer.

Uge efter uge følger tusindvis af seere med, mens tilfældige singler søger kærligheden på landsdækkende fjernsyn. Og det gør de ikke kun i Danmark, men i hele den vestlige verden de seneste år. Så hvad er det, der er gået galt i Vesten? Hvorfor kan flere og flere ikke finde en partner?

Det spørgsmål stillede den amerikanske journalist Jon Birger også sig selv for allerede en del år siden.

Som han fortæller til Weekendavisen, oplevede han et tiltagende paradoks på sin arbejdsplads i New York. Næsten alle hans mandlige kollegaer var i faste forhold, mens langt de fleste af kvinderne var ufrivilligt alene og i årevis havde kæmpet for at finde kærligheden – som oftest forgæves. Og dét til trods for, at de ifølge Birger var både »smukke, søde og succesfulde«.

Hvordan kunne det være så svært for dem? Det besluttede han sig for at finde ud af og udgav sit svar i form af bogen Date-onomics: How Dating Became a Lopsided Numbers Game – »Hvordan dating blev et spil med skæve odds«.

Som titlen antyder, fandt han svaret på sine kvindelige kollegaers problemer i matematikken. Kort sagt: Svaret er, at kvinderne havde – og stadig har – tallene imod sig. Sagen er nemlig den, at det stigende uddannelsesniveau i den vestlige verden har skævvredet datingmarkedet. Årsagen er, at kvinderne er kommet kraftigt i overtal på de videregående uddannelser. Og dermed også i storbyerne. En social og geografisk skæv­vridning, som har fået konsekvenser for mange mænd og kvinders kærlighedsliv i Vesten.

Lige børn leger bedst

Tallene taler således deres eget tydelige sprog.

I 2012 var der 5,5 millioner universitetsuddannede amerikanske kvinder i aldersgruppen 22-29 år mod blot 4,1 millioner tilsvarende mænd.

Kvinderne overgik altså mændene med mere end 33 procent. Det svarer i grove tal til fire kvinder for hver tre mænd.

I aldersgruppen 30-39 år, hvor man typisk stifter familie, var skævvridningen ganske vist noget mindre med 7,4 millioner kvinder mod seks millioner mænd. Altså en ratio på cirka fem kvinder for hver fire mænd.

Men de tal dækker imidlertid hele landet, og ifølge Birger er skævvridningen endnu større i de fleste amerikanske storbyer. Og det er vel at mærke ved begyndelsen på datinglivet. Som Birger forklarer til Weekendavisen, så »øges skævheden i takt med pardannelsen«.

Han sammenligner over telefonen udviklingen på datingmarkedet med selskabslegen stoledans.

»I starten taber man blot et par få procent af det samlede antal stole, men inden længe bliver procenterne højere og højere. Sådan forholder det sig også på datingmarkedet. Den indledende skævhed på fire kvinder for hver tre mænd bliver hurtigt forvandlet til to kvinder for hver mand, fordi det samme antal kvinder og mænd løbende forlader datingmarkedet. Derved øges gradvis andelen af tilbageværende kvinder i forhold til andelen af tilbageværende mænd. Og det forklarede mine kvindelige kollegaers problem: De havde vitterligt oddsene imod sig i New York,« siger Birger i et nedslået tonefald.

Omkring hver femte amerikanske kvinde forbliver således i dag barnløs hele livet. Inden 80erne var det under hver tiende

Kritikere indvender ofte, at kvinderne blot kan gå efter andre typer af mænd. Men det er ifølge Birger ikke så ligetil, som det lyder. For det første har kønsforskellene i uddannelse og beskæftigelse ført til en geografisk skævhed mellem kønnene. Kønnene bor simpelthen ikke de samme steder.

For det andet har kvinderne i lighed med mændene en tendens til assortativ social parring. Et fint ord for, at mænd og kvinder i dag ifølge Birger i højere grad end tidligere søger partnere med samme sociale og økonomiske baggrund. Groft sagt: En højt uddannet kvinde, der lever for at arbejde, gider statistisk set ikke en kortuddannet mand, der arbejder for at leve.

Men, understreger Birger, det omvendte er sandelig også tilfældet. Man skal derfor huske, at de lavtuddannede mænd i udkantsområderne sandelig har det mindst lige så svært på datingmarkedet som de højtuddannede kvinder. De er også i kraftigt overtal i deres sociale klasse, hvor der er alt for få kvinder. I gruppen af 22-29-årige uden universitetsuddannelse var der således 9,4 millioner ugifte mænd mod 7,1 millioner ugifte kvinder i 2012.

Det efterlader millioner af amerikanske mænd uden meget håb om succes på datingmarkedet, som Birger lidt modfaldent ræsonnerer.

Problemet er ganske enkelt, at mænd, som de er flest, ikke vil gifte sig op, mens kvinder, som de er flest, ikke vil gifte sig ned. Resultatet er, at lavstatus-mænd og højstatus-kvinder bliver klemt ud af ægteskabsmarkedet. Og det er lige netop de to grupper, som har været i vækst de seneste fire årtier i de vestlige samfund. Derfor undrer det heller ikke Birger, at mere end halvdelen af amerikanske kvinder ifølge en meningsmålingsundersøgelse fra Pew Research Center finder datinglivet hårdere end for ti år siden. »For det er det jo,« som han tørt konstaterer. Og tendensen er den samme i hele Vesten.

Singlernes tid

Ubalancen på de vestlige datingmarkeder har haft enorm indflydelse på samfundsudviklingen.

Siden 80erne er antallet af enlige, ugifte og barnløse steget og steget i USA og Europa. Netop 80erne var det årti, hvor de amerikanske kvinder indhentede og langsomt overhalede mændene på universiteterne.

Tre årtier senere er flertallet af amerikanske kvinder for første gang i historien ugift. En del af dem har dog været gift, men er fraskilt. Tendensen er imidlertid ikke til at tage fejl af. Den seneste fremskrivning fra Pew Research Center tyder på, at omkring hver fjerde unge amerikaner vil forblive ugift hele livet. Og det gælder både for mænd og kvinder. For blot en generation siden var det under hver tiende.

Ifølge Birger er det også en stor del af forklaringen på det faldende fødselstal i USA og Europa.

Kvinderne kan ganske enkelt ikke finde en egnet partner i tide, og mange må til sidst opgive at få børn. Alternativt vælger de at blive solomødre gennem fertilitetsbehandling, hvilket også er en stigende tendens, omend endnu ikke udbredt i stort omfang. Omkring hver femte amerikanske kvinde forbliver således i dag barnløs hele livet. Inden 80erne var det under hver tiende.

DATINGAPPS HAR FANDEN SKABT

Ikke overraskende er det i særdeleshed kvinder med en universitetsuddannelse, som trækker tallene op. Og de mange nye datingapps, som ellers kunne reducere betydningen af, at kvinder og mænd bosætter sig forskellige steder, er ifølge Birger ikke til megen hjælp. Tværtimod.

»Kvinder lider under, at kampen om de gode og attraktive mænd på datingmarkedet er blevet intensiveret af teknologien,« siger han. Som han ser det, har de nye datingapps givet de attraktive mænd helt nye muligheder for at få sex uden forpligtigelser. Og det har medført en kulturændring blandt mændene med høj status på datingmarkedet. »De venter længere og længere med at slå sig ned, fordi de altid kan finde en partner. Men det kan kvinderne jo ikke på grund af det biologiske ur.«

Samtidig kan mændene med høj status ifølge Birger slippe afsted med at opføre sig langt grovere, fordi datingapps giver mere anonymitet end de traditionelle mødesteder. Ifølge meningsmålingen fra Pew Research Center mener mere end hver fjerde amerikanske singlekvinde, at datingmarkedet er blevet hårdere på grund af øget fysiske og emotionelle risici. Birger anbefaler derfor, at kvinder generelt søger partnere i andre sammenhænge såsom arbejdspladsen, kirken, idrætsforeningen eller naboområdet.

Par, der har mødt hinanden på den måde, har nemlig ifølge ham også langt højere sandsynlighed for at forblive sammen end dem, der har mødt hinanden online eller via datingapps. Hele 16 procent af online-par er gået fra hinanden efter et år, mens kærligheden mellem par, der har truffet hinanden i sociale sammenhænge, holder væsentligt længere. For eksempel er det kun en procent af dem, der har mødt hinanden i kirken, som er gået fra hinanden et år senere. For arbejdskollegaer gælder det seks procent. Birger opfordrer derfor mænd og kvinder til »kun at date folk, som de har mødt i den virkelige verden«.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan de vestlige lande kan få vendt udviklingen.

Det har Birger også tænkt en hel del over, siden han påbegyndte arbejdet på sin første bog. Oprindeligt argumenterede han for, at samfundet burde sikre bedre forhold for drengene i uddannelsessystemet. At ubalancen i uddannelsesniveau så at sige skulle udjævnes.

Men den tanke har han siden opgivet.

»Man skal huske på, at drengenes ringere resultater i uddannelsessystemet også skyldes underudvikling sammenlignet med pigerne i teenageårene. Derfor er det nok urealistisk at forestille sig, at man kan få mange flere mænd til at uddanne sig meget mere.«

I sin nyeste bog Make Your Love – »Skab kærligheden« – slår han i stedet til lyd for en kulturændring, der skal gøre det lettere og mere socialt acceptabelt for kvinder at »gifte sig nedad«.

Han anerkender imidlertid over for Weekendavisen, at det nok har lange udsigter, eftersom udviklingen har stået på i årtier, uden at den har ført til en grundlæggende ændring af vestlige mænds og kvinders adfærd på datingmarkedet.