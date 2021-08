Langsom jæger

Der skulle gå rigtig lang tid, men så gik det også viralt. I denne uge har en videnskabelig artikel om en kæmpeskildpadde, der jager og æder en fugleunge, fået overordentlig stor opmærksomhed. Det skyldes ikke mindst, at det langsomme optrin er fanget på video. Her ses den vældige skildpadde af arten Aldabrachelys gigantea nærme sig en forsvarsløs terneunge, som er faldet ud af sin rede på Frégate Island i Seychellerne.

Ungen er klatret op på en træstamme og basker febrilsk med vingerne, mens den uden held forsøger at hakke skildpadden i øjnene. I en sløv, men sikker bevægelse knuser den enorme skildpadde fuglens hoved, mens resten af kroppen falder livløs til jorden. Efterfølgende sluger skildpadden sit bytte i én mundfuld, skriver biologerne (denne del blev ikke filmet).

Opdagelsen rokker gevaldigt ved opfattelsen af landskildpadder og deres adfærd. Dyrene er først og fremmest planteædere, men det er tidligere beskrevet, hvordan de indimellem æder kød fra døde dyr. At de også skulle være glubske jægere, er imidlertid aldrig tidligere påvist.

»Jeg kunne ikke tro mine egne øjne. Det var skræmmende og fantastisk på samme tid,« siger Justin Gerlach, biolog ved University of Cambridge og ledende forfatter til det nye studie, i en pressemeddelelse.

De banebrydende optagelser indikerer ifølge forskerne, at den pågældende skildpadde er en erfaren jæger. Dels nærmer den sig byttet med åbne kæber og tilbagetrukket tunge – et typisk tegn på aggressiv adfærd hos skildpadder. Dels ser den ud til at være bekendt med terneungers instinktive forsvar, der går ud på at undgå direkte kontakt med landjorden.

Current Biology, 23. august