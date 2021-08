Mobilitetens manifestation Af Henrik Dørge

Cheføkonom Anders Borup Christensen fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) indleder samtalen med at bemærke: »Det afliver myten om, at de højtlønnede løber fra de lavtlønnede.«

Ordene er møntet på en ny analyse, som organisationen fremlægger i dag. Undersøgelsen viser, at de lavestlønnede har fået den største lønfremgang under det seneste opsving fra 2013 til 2019, inden coronakrisen brat satte ind og for en stund lammede den økonomiske vækst. Dermed går DA i rette med den herskende beskrivelse af arbejdsmarkedet, hvor det sædvanligvis fremføres, at indkomsterne til cheferne i toppen af lønpyramiden er spurtet fra lønningerne til de menige medarbejdere nede på gulvet.

Ifølge undersøgelsen har ansatte, der i 2013 befandt sig i den nederste tiendedel af indkomstskalaen, i gennemsnit fået en lønstigning på 32 procent i løbet af den seks år lange periode. De, der i 2013 var at finde i den øverste tiendedel af indkomstskalaen, har måttet nøjes med en lønfremgang på knap 15 procent.

Skal man tro arbejdsgiverforeningen, er der altså ikke hold i forestillingen om, at de lavestlønnede sakker agterud i forhold til resten af arbejdsmarkedet. Tværtimod; medarbejdere, der i udgangspunktet ligger i bunden af indkomstskalaen med en månedsløn på omkring 23.000 kroner, stiger relativt mere i løn end gennemsnittet, herunder cheferne. Der er med andre ord en betydelig lønmobilitet på det danske arbejdsmarked.

»Højkonjunkturen har givet de lavestlønnede den største fremgang i levestandarden, og det er jo en god fortælling, nu hvor vi igen står i et økonomisk opsving,« siger Anders Borup Christensen.

De lavestlønnede medarbejderes kraftige fremgang i indkomsten handler i høj grad om, hvordan det går for mange nyansatte; ofte unge og ufaglærte. Til at begynde med ligger de nederst i lønskalaen. Men med tiden får de kompetencer og højere anciennitet, og så stiger indkomsten også.

»Hvis du er en dygtig, flittig, motiveret og kompetent medarbejder, er der rigtig gode muligheder for at rykke op i lønskalaen. Det er blandt andet derfor, at ufaglærte, der er startet nederst i lønfordelingen, stiger væsentligt mere i løn end andre,« bemærker Anders Borup Christensen.

Analysen fra DA er »seriøst og anstændigt arbejde«, mener cheføkonom Thomas Søby fra Dansk Metal.

»Helt grundlæggende viser det, at vi har et velfungerende arbejdsmarked, og at det er sindssygt afgørende at arbejde inden for områder, hvor der er overenskomster. For det store løft af lavestlønnede sker typisk i starten af ansættelsesperioden, og det er i høj grad baseret på aftalerne i overenskomsterne om pension og andre former for tillæg. Så det her er fortællingen om den danske arbejdsmarkedsmodels succes. Den virker. Vi får folk ind på arbejdsmarkedet, der er dynamik, og der er en økonomisk mobilitet, som vi skal sætte pris på. Når vi ser på løn, står det danske samfund markant stærkere end for eksempel Tyskland, England og USA. Det er, fordi vi har et velorganiseret arbejdsmarked med gode og faste aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om, hvordan vi aflønner folk,« siger Thomas Søby.

I 3F er der større skepsis over for arbejdsgiverorganisationens undersøgelse.

»DAs analyse tegner billedet af, at dem i bunden af lønsystemet indhenter dem højere oppe. Men årsagen er jo, at når man starter som ung på arbejdsmarkedet og oparbejder kompetencer, skifter man måske til andre jobfunktioner eller andre job med en højere løn. Men det har ikke at noget at gøre med den generelle løndannelse. Derfor er det et problem, hvis nogle får indtryk af, at forskellen mellem top og bund bliver mindre. For det er ikke rigtigt,« siger chef-økonom Frederik I. Pedersen.

Himmelflugten

I den evige debat om ulighed og skellene mellem høj og lav er opgørelsesmetoderne selvsagt ikke ligegyldige. Det tjener de borgerlige og arbejdsgiverne at benytte en metode, der følger enkeltindivider, fordi ulighederne her synes mindre. Omvendt har venstrefløjen og fagbevægelsen en interesse i at opgøre udviklingen ved at inddele medarbejdere eller borgere i indkomstgrupper uden at skele til, at vi som mennesker ofte bevæger os enten op eller ned på indkomstskalaen; for eksempel på grund af forfremmelser eller fyringer. Det sidste er også den standardiserede metode, der blandt andet anvendes af Danmarks Statistik, og så ser historien anderledes ud.

Data fra Danmarks Statistik viser således, at borgere i det nederste indkomstlag blot har fået en stigning i indtægten på 13 procent siden 2010, mens borgere i den højeste indkomstgruppe har haft en fremgang på 26 procent. Disse tal medtager altså ikke, at der sker en udskiftning af personer i de forskellige indkomstlag, og det gør de traditionelle opgørelser over ulighed og indkomstforskelle som nævnt aldrig.

I en undersøgelse af den overordnede udvikling i timelønningerne, der ikke nødvendigvis gælder for den enkelte person på arbejdsmarkedet, har tænketanken Kraka for eksempel tidligere påvist, at der er sket en betydelig spredning i timelønningerne. I årene efter finanskrisen steg de højeste timelønninger med seks-syv procent, mens de laveste lønninger stort set ikke rokkede sig.

I en analyse med titlen Topchefernes løn på himmelflugt har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) desuden fremført, at afstanden mellem samfundets top og bund er vokset siden finanskrisen. I virksomhederne er forskellen på aflønningen af topledelsen og de ansatte på gulvet vokset i et hastigt tempo, så topchefen i godt hver fjerde store virksomhed tjener mere end ti gange den menige medarbejders løn. Årsagen er, anfører AE, at topchefens løn er vokset dobbelt så hurtigt som medarbejderens over de seneste 20 år.

Undersøgelser som disse har tillige fået medvind af beretninger i medierne om, hvordan bonusser og særtillæg placerer enkelte topchefer i toppen af løneliten. I en opgørelse på baggrund af 2019-regnskaberne har Finans beskrevet, at topcheferne i eksempelvis Lundbeck, Novo, Carlsberg, Pandora, Vestas og Danske Bank har fået årslønninger på den rigtige side af 20 millioner kroner. Ingen direktører synes dog at matche Bo Nilsson, der som topchef for Nets samlet har fået et afkast på godt én milliard kroner.

Løft i levestandarden

DAs nye undersøgelse er ifølge Anders Borup Christensen et tiltrængt korrektiv til enkelthistorierne om forgyldte topchefer. Den er en individbaseret forløbsanalyse, som over en seksårig periode følger omkring 130.000 lønmodtagere på DA-området – lige fra rengøringsassistenten og butiksmedarbejderen til it-udvikleren og direktøren.

»Der er blevet skabt et indtryk af, at ledelsesgangen er løbet fra arbejderne på gulvet. Jeg bestrider heller ikke, at nogle direktører har fået meget store lønstigninger. Men det er ikke dækkende for det overordnede billede. Tværtimod har de, der i udgangspunktet har haft de laveste lønninger, hentet lidt ind på de højtlønnede. Og det er jo et utrolig godt budskab op til den nye politiske sæson, hvor vi skal se på reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og forlænge opsvinget, som lige nu er udfordret af mangel på arbejdskraft. Kan vi flytte folk fra passiv forsørgelse til beskæftigelse, er der rigtig gode muligheder for, at de får en kraftig lønfremgang og får løftet levestandarden, selvom de begynder i bunden af lønskalaen,« siger DAs cheføkonom.

Det er CEPOS, som har introduceret den individbaserede metode, der altså er anderledes end de traditionelle opgørelser om ulighed og indkomstforskelle, og som viser et andet resultat end de gængse målinger.

I en ny fordelingspolitisk redegørelse, som bygger på data fra Danmarks Statistik om samtlige borgere, dokumenterer den borgerlig-liberale tænketank, at de, der i 2010 lå i den nederste tiendedel af indkomstskalaen, i gennemsnit har fået en indtægtsfremgang på 172 procent. Studerende er vel at mærke ikke medtaget. De, der lå i den øverste tiendedel i 2010, har haft et fald i indkomsten på fire procent.

Ifølge cheføkonom Mads Lundby Hansen er en væsentlig forklaring på den markante indkomstfremgang for personer, der oprindeligt tilhørte det nederste indkomstlag, at de er gået fra at være på overførselsindkomst til at komme i job. Han tilføjer:

»Standardmetoden passer ind i standardfortællingen om, at uligheden er stigende. Og uligheden er stigende. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Man glemmer bare, at det langtfra altid er de samme mennesker, der bliver hængende i de nederste indkomstlag eller for den sags skyld i de øverste. Det meget væsentlige faktum bliver ofte overset i debatten om ulighed. Der er en enorm mobilitet ud af gruppen af personer med lav indkomst. Heldigvis.«