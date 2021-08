Kongens fald?

Efter 35 år ved magten vakler tronen under den enevældige monark kong Mswati 3. i det lille afrikanske land Eswatini, tidligere kendt som Swaziland.

Siden slutningen af juni har demonstranter krævet politiske reformer. De vil have en demokratisk valgt premierminister og have ophævet forbuddet mod politiske partier.

Deres utilfredshed med styret flammede op, efter en ung jurastuderende blev fundet død på en mark nær byen Manzini i maj. Politiet hævder, at han døde efter en bilulykke, men demonstranterne er overbevist om, at han var offer for politivold.

Og politiet har da heller ikke holdt sig tilbage, siden protesterne begyndte. Videoer af betjente, der skyder tilfældigt mod demonstranter og slår løs på civile, er sluppet gennem regimets internetblokade. Nogle medier rapporterer om mindst 50 døde.

Kong Mswati 3. har kaldt oprøret for »satanisk« og har ignoreret kravene om at indskrænke sin magt og sin velstand. Han fører en ekstravagant livsstil med 15 koner og dyre vaner. For et par år siden kom det frem, at han havde købt en Rolls-Royce til hver af sine koner. Til sig selv købte han et Airbus-fly.