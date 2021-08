Retten til historien

I denne uge begyndte Kongressens høringer om angrebet 6. januar på Capitol i Washington.

Opgaven er at afhøre nøglepersoner og gennemgå billedmateriale for at kortlægge, hvad der skete den dag. Tidligere præsident Donald Trump – og store dele af det republikanske parti – synes ikke, det er værd at grave videre i den sag, mens Demokraterne gerne ser, at urolighederne for eftertiden bliver kædet sammen med Trump og hans parti.

Udvalget er sat sammen af ni repræsentanter, syv demokrater og to republikanere. De to sidstnævnte er udvalgt af formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi. Der er dog ikke megen støtte til Trump fra de to partikammerater, der begge er skarpe kritikere af den tidligere præsident. Andre republikanere, der er Trump mildere stemt, ville gerne være med i høringsudvalget, men blev afvist af Pelosi.

Høringerne åbnede med vidneudsagn fra fire betjente og vagter, der havde fået mange bank af den rasende mængde under angrebet. De græd, de råbte, og de bankede i bordet. Men der var også plads til humor. Da det blev nævnt, at Trump havde sagt, at mængden, der angreb Capitol, var kærlig, svarede betjenten: »Jeg er stadig ikke kommet mig helt over alle de kys og kram, jeg fik den dag.«