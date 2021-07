Pølleåen i Troldeparken Af Magnus Boding Hansen

Byrådsmedlem Esben Hedeager ville bare gerne vide, hvor meget møg der ender i Horsens Fjord. Efter måneders forgæves jagt på et klart svar fra sin kommune begyndte det konservative medlem af Horsens Byråd at føle sig holdt for nar. Han bad igen og igen om hele tallet for udledning af spildevand til fjorden, fremgår det af mails sendt de seneste måneder, som han læser højt fra i sit hjem i et parcelhuskvarter med blomstervejnavne i Horsens’ udkant.

Hedeager er en mand i korte arbejdsbukser med eget byggefirma. Foretagsom, ligefrem og lidt ilter. Han banker af al kraft i spisebordet, da koden til hans mail driller. Heller ikke sit embedsværks cirkulæresnak har han tålmodighed til:

»De gør noget meget simpelt til volapyk. Jeg ville bare vide, hvor meget spildevand der ender i min fjord, fordi jeg bekymrer mig for naturen. Jeg har brug for at kende problemets omfang for at løse det,« siger han. »I stedet får jeg først et tal for kun én af fire slags spildevand. Og så et tal for kun tre udløb direkte til fjorden, uden at de fortæller, at de simpelthen har udeladt over 70 andre udløb, hvorfra vandet ender i samme fjord.«

Kommunens første svar til Hedeager lød på sølle 1.930 kubikmeter overløb – en teknisk term for urenset kloakvand blandet med regnvand. Mange steder løber regn og kloakvand i de samme rør, som, når det regner kraftigt, løber over og ud i vandmiljøet. Hvis svaret til Hedeager havde været retvisende, ville Horsens være en duks inden for spildevandshåndtering. Men det rigtige tal – fandt han selv ud af – er mange hundrede gange højere. Det er 844.162 kubikmeter, når man tæller alt spildevand med, som ender i Horsens Fjord.

Tallet fremgår af en aktindsigt i kommunernes samlede indberetninger til den såkaldte PULS-database, som Weekendavisen også har haft adgang til, og som antyder et større problem.

Hedeagers historie har ikke været fortalt før, men er en del af en tendens, som jeg er på rundtur i det jyske for at forstå: Der er rod i spildevandsindberetningerne – hvorfor?

Emnet optager lokalmedierne. Der er kludder i kloaktallene i hver anden kommune i Syd- og Sønderjylland, fortalte TV Syd for nylig. Aabenraa og Tønder har sparet millioner på at indberette overløb af beskidt kloakvand som rent regnvand. Kommunerne betaler en afgift pr. kilo fosfor og kvælstof i deres rensede spildevand, men intet, når de har overløb af urenset kloakvand. Hvor der er badning forbudt, er det tit derfor. På statens regning fik Aabenraa og Tønder hjælp til at rydde op. Også i Vejen, Esbjerg, Varde, Sønderborg og Hedensted var der fejl. Renseanlæg Damhusåen i København leder tit halvdelen af sit spildevand urenset ud i havet.

At kun to af Danmarks 119 kystnære havområder lever op til EUs krav om god økologisk tilstand, skyldes stadig mest landbruget. Men for søer og åer er kloakvandet fatalt: Det er ifølge et teknisk notat lavet af Miljøstyrelsen i 2017 »det største problem for vandløbenes kvalitet«. Fra sydjyske Brørup Renseanlæg løber urenset kloakvand via Tuesbøl Bæk mod Holsted Å, der er et beskyttet Natura 2000-naturområde, og truer fisk og fauna. Et dambrug ved Herning er ifølge dets ejer blevet ødelagt af colibakterier.

Sjællands største åsystem, Værebro Å-systemet, modtog i 2019 hele 245 millioner liter urenset spildevand. Ifølge en artikel i Maskinbladet er 90 procent af vandet i åen i nogle perioder vand fra rensningsanlæg. Tit har landets kommuner ikke engang de krævede tilladelser til alle deres overløb. Det fik i februar i år miljøminister Lea Wermelin til at sende et brev til dem for at »slå fast, at der til enhver tid skal være eksisterende udledningstilladelser til alle udledninger af spildevand«.

Vandet lugter

I Horsens var det ikke overløb, men lusket kommunikation, som undrede Esben Hedeager mest. Tallet i kommunens svar til ham var kunstigt lavt, fordi alt ikke var talt med.

Vi tager ud og ser nogle af de udeladte rør bevæbnede med et teknisk kort, han har fundet hos Miljøstyrelsen. Det har alle udløbsrør med, ikke kun de tre, han blev oplyst om.

På den korte, lige strand ved Langelinieanlægget er der tre udløbsrør. Kun to af dem indgik i svaret til Hedeager. »Hvorfor?« spørger han og svinger sig adræt ind under et badeanlæg af træ for at tage et af rørene i skue. Det ligger halvt skjult i stille vand. Ud for det bader horsensianere. På plænen bagved står Trolden Troels, en skulptur af genbrugstræ. Ret lidt spildevand løber igennem det oversete tredje rør, medgiver Hedeager: »Men alt betyder alt.«

Og ud for byens renseanlæg på den anden side af havnen er det anderledes store tal, kommunen har undladt at oplyse ham om: Hundredtusinder kubikmeter spildevand udledes her via rør til en kort kanal, som er forbundet med Horsens Fjord. Det er vand af typen bypass: modtaget af rensningsanlægget og ledt beskidt ud ved store regnskyl.

Logikken bag, at kommunen ikke talte det med: Kanalen er ikke Horsens Fjord.

En absurd logik, siger Hedeager. Ingen kender ham bekendt kanalen som andet end Horsens Fjord. Han kravler op på en lastbiltrailer til betonelementer, som holder parkeret ud til kanalen, for at kunne se over et krat ved dens bred:

»Lige derude ligger selve Horsens Fjord« – han peger de få hundrede meter derud og bagefter på kanalen under sig – »men det her er altså ikke Horsens Fjord? Sikke noget snak.« Det bakkes han op i ved fiskerlejet Sydhavnen, som ligger mellem rørene og hovedfjorden.

»Gu fanden er det Horsens Fjord,« siger en barmavet fritidsfisker, som er ved at vaske sig fra en spand. Fiskerlejet flyder med overgroet metalskrammel; det var engang en losseplads. To andre fiskere – en kone i Crocs og en mand med en sav – nikker bekræftende: Førhen sprang ørrederne ud af vandet; nu ses de sjældnere, og vandet lugter.

Direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune Charlotte Lyrskov svarer, at de 844.162 kubikmeter »især består af rent regnvand«.

– Men det er beskidt, fordi det er blandet med kloakvand?

»Ja.«

– Hvorfor gav I ikke bare Hedeager et ordentligt svar?

»Vi forsøger altid at svare ordentligt. Det er beklageligt, hvis vi ikke har forstået intentionen i hans spørgsmål.«

– Jeres første svar var decideret misvisende?

»Det var ikke hensigten at svare misvisende,« siger Lyrskov.

Skyldes kommunernes fejl sjusk eller fusk? Et bud er, at de skyldes, at ansvaret er diffust i det danske spildevandssystem: De fleste renseanlæg er kommunalt ejede, men privat drevne. De får tilladelser af kommunerne, men kontrolleres af Miljøstyrelsen. Og: »Her har vi ingen sanktionsmuligheder over for fejl,« bekræfter den medarbejder i Miljøstyrelsen, som modtager kommunernes tal, Bo Skovmark. De samme kommuner kan altså begå de samme fejl og mangle de samme tilladelser år efter år. Men, siger Skovmark: »De har bedre styr på tallene end for nogle år siden.« Problemets præcise omfang kender han ikke.

I kommunernes indberetninger kan man dog se, at selv letforståelige regler brydes: Mange steder måles mængden af overløb ikke, den skønnes. Det er lovligt, men når man skønner, skal man notere en fast mængde af blandt andet fosfor pr. kubikmeter. Det tal opgiver flere kommuner for lavt og får en uretmæssig gevinst. Er det en menneskelig fejl, så er det en fejl, kommunerne intet incitament har til at skynde sig at få rettet. Direktøren for spildevandsselskabernes interesseorganisation DANVA, Carl-Emil Larsen, har selv påpeget paradokset: God adfærd straffes, dårlig adfærd belønnes. Det burde være omvendt, uddyber han til Weekendavisen:

»De regnbetingede udledninger er et vilkår, men man kan nedbringe antallet, hvis politikerne indretter lovgivningen.«

Det lyder som en no-brainer og kan besluttes af Folketinget. Men miljøministeren vil have præcise udledningstal fra kommunerne først, hvilket kræver nye, ensartede retningslinjer for at måle spildevandsmængden.

Forfulgte Møgspredere

Aktindsigten, der afslørede fejl i kommunernes tal, er foretaget af Knud Jeppesen, en utrættelig spildevandsaktivist og planteavlslandmand. Han er drevet af at bevise, at andre end landmændene bidrager til forureningen af vandmiljøet, fortæller han, da jeg møder ham på hans gård ved Jelling mellem vinterrapsmarker under en tordensky.

I månedsvis har han sendt mig aktindsigter og regnestykker. Det er svært at få forskere til at gå dem efter. Måske fordi de er knudret forfattet, og vejret er lummert. Måske fordi klimaet mellem vandmiljøforskere og landbruget har været betændt, siden lobbyisterne fra Bæredygtigt Landbrug stævnede feltets førende forsker, Stiig Markager fra Aarhus Universitet, for injurier. De hævdede, at et forskningsresultat, som stillede dem i et ugunstigt lys, var forkert – og tabte sagen. Alligevel mener Jeppesen, som er aktiv i Bæredygtigt Landbrug, at det er landbruget, som er forfulgt. Han siger, at hver tredje kommune har rod i sine spildevandsindberetninger, og at det får kommunernes bidrag til vandforureningen til at se mindre ud, og landbrugets større. Det baserer han på sin aktindsigt i indberetningerne og et manuelt tjek af, hvem der regner med de rigtige modeller.

»Vi landmænd styres ned til sidste komma,« siger han. »Indberetter vi forkert, vanker der bøder og politianmeldelser. Imens kan kommunerne rode så tosset, de vil, straffrit. Det er uretfærdigt.« Sidste år gav miljøministeren den insisterende landmand ret i, at hans mange granskninger har påvist vigtige problemer, som skal håndteres bedre. Arbejdet er i gang, forsikrede hun. Det går for langsomt, synes Knud Jeppesen.

Da vi skilles, beder han mig sende hans tal til tjek »hos alle andre end Stiig Markager«.

Jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at ringe til Markager som den første, da jeg kører derfra.

Professor Markager sukker dybt i den anden ende af linjen:

»Knud Jeppesen har rejst med sin forkrampede sag i årevis. Selv hvis hans tal er rigtige, så er det et fuldstændig irrelevant problem,« siger han og underbygger det sådan her:

Kun otte procent af den menneskeforskyldte fosfortilførelse til vandmiljøet skyldes overløb af spildevand, og kun en fjerdedel af truslen fra næringsstoffer mod vandmiljøet kommer fra fosfor. Dermed rykker en fejl på ti procent i indberetningerne af fosfor kun med 0,2 procent ved vores samlede forståelse af truslen. I forvejen er byernes udslip af fosfor ti gange mindre i dag end i 1985. Han er helt rolig:

»Løsningen er jo separat kloakering – at kloakvand og regnvand ikke løber i de samme rør og ender i havet, når det styrtregner. Det får næsten alt nybyggeri. I gamle byområder er det mere bøvlet. I det gamle centrum i Roskilde ville det koste 300.000 kroner pr. husstand at adskille regnvand fra kloakvand. Det ville være helt, helt ude af proportioner at spendere det nu. Disse steder sker det – som det bør – når rørene alligevel renoveres. Det reelle problem er, at der fødes 30 millioner grise i Danmark om året, som efter syv måneder vejer 100 kilo, og at deres lort spredes urenset og afgiftsfrit på markerne som gødning og forurener vores vandløb.«

Markager medgiver dog, at urenset spildevand er et problem for åer og sårbar natur, og at det kan true retsfølelsen, at landmændenes fejl politianmeldes og ikke kommunernes.

Lov er lov

Det var netop en bekymring for borgernes retssikkerhed, som fik Martin Boye til at interessere sig for de upræcise spildevandsindberetninger. Han er medlem af byrådet for Liberal Alliance i Vejen, hvor jeg møder ham hos fiberristproducenten Eurograte, som han er nordisk direktør for.

For halvandet år siden bad Boye sin kommune oplyse, hvor meget urenset spildevand den lukker ud. »Jeg fik først de rigtige tal, da TV Syd for nylig begyndte at dække sagen,« siger han og rokker i sin gamerkontorstol. I en årrække fra 2014 indberettede Vejen kommune kun ét af 59 overløb til Miljøstyrelsen. I 2020 er halvdelen af tallene ifølge Boye stadig opgjort forkert.

Vi kører ned til håndboldhallen og går ud til et rør, som man har indberettet upræcise tal fra.

Udløb 518 hedder røret i kommunens annaler. I folkemunde kaldes det Pølleåen. De lokale hundeluftere ved nemlig godt, at der skal man ikke lade hunden drikke. Åen bugter sig smukt mellem bøgetræerne i Troldeparken, som hedder sådan, fordi trolden er Vejens vartegn.

Med det blotte øje ser Pølleåen denne eftermiddag ikke særlig klam ud. Kommunen indberettede 12 år i træk det samme tal for overløbet til den, fortæller byrådsmedlemmet, men fordi det ikke er korrigeret for nedbørsmængden, er også det tal utroværdigt. Og i strid med loven har Vejen Kommune kun tilladelser til de færreste af sine overløb. For galt, mener Martin Boye:

»De skal være til at stole på. Vi vælger som land selv, hvor mange love vi vil have. Jeg synes ikke, vi skal have flere, end vi er villige til at håndhæve. Her på egnen siger mange, at en lort først lugter, når man roder i den. Mange forstår ikke, at jeg har forfulgt sagen så langt. Det har jeg, fordi jeg mener, en lort er en lort, og at en lov gælder for alle, også kommunen.«