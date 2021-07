Naturen er ligeglad med samtykke

I betragtning af, at Brian Mørk tjener sine penge på at være standupkomiker, er hans livssyn ikke særligt sjovt. Snarere dystopisk. Verden ifølge Brian Mørk er en formørket og primitiv jungle. Mennesket er stadig et dyr drevet af instinkter. Sameksistens kræver en konstant nedkæmpelse af forfædrenes evolutionære impulser.

»Vi er nødt til at bekæmpe det dyriske i os for at kunne eksistere i et civiliseret samfund. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at opdrage de mænd, som er rovdyr, men som kvinde kan du ikke sætte din lid til, at de indser, at det er forkert. Nogle mænd vil altid være rovdyr. Derfor er du som kvinde nødt til at gøre noget selv. Naturen er ikke interesseret i samtykke,« siger han.

Der er heller ikke meget satire i hans budskab i den seneste runde af MeToo-debatten. Efter at have læst historien om de kvinder, der anklager folketingspolitikeren Naser Khader for overgreb, satte han sig til tasterne og skrev på Twitter:

»De sidder bare og tager imod, og lader idioten tro at det er OK at være klam. Kan vi træne vores døtre til at være klare i spyttet? Der er rovdyr derude, og det hjælper ikke at spille død.«

»Frygten for fysisk vold er reel, men langt fra den eneste grund til, at kvinder ikke siger fra.« Læs også Cecilie Cronwalds kommentar om de mange psykologiske mekanismer, der er på spil.

En kvinde fortalte til DR, at hun blev paralyseret, da Naser Khader under et møde på hans kontor pressede hendes hoved ned, stak sit lem i hendes mund og bagefter gennemførte et samleje uden beskyttelse. En anden kvinde fortalte, at han låste døren til sit kontor, tvang hendes hoved ned og sagde »kys den, kys den«. En tredje kvinde fortalte, at han tvang hende ned på hans seng, og at hun efterfølgende sparkede sig fri og løb ned på gaden. Khader selv har afvist alle anklager og afventer nu resultatet af De Konservatives undersøgelse af sagen.

Siden sit tweet har Brian Mørk brugt de fleste af døgnets timer på at blive beskyldt for at lægge ansvaret for de påståede overgreb over på ofrene selv, såkaldt victim blaming. Men Brian Mørk er en ærekær mand, der står ved sine ord.

»Man må ikke kue folk til at sige noget, de ikke mener, så jeg siger ikke undskyld. Jeg mener det, jeg skrev. Kvinder er pleasere, og det skal de holde op med at være,« siger han.

Kamp mod kaos

Brian Mørk kommer slentrende ind i Botanisk Have i København. Han tager sit natursyn så bogstaveligt, at han har navngivet sin søn Darwin og sin datter Linnéa efter den svenske botaniker Carl von Linné. Sidstnævnte grundlagde den taksonomi, som videnskaben bruger til at gruppere og kategorisere arter efter fysiske fællestræk. På bænken i Botanisk Have sidder Brian Mørk dermed optimalt; omgivet af vild biologi sirligt underlagt logik og systematik.

»Videnskab er vigtigt for mig, fordi der skal være orden i universet. Orden i kosmos. Mennesker, der vælger at tro på noget, der bare ikke er rigtigt, som religiøse mennesker eller folk, der tror på krystaller, byder kaos ind i verden. Og så syntes jeg selv, at det var træls at hedde Brian og ville give børnene heroiske navne. Det giver dem styrke.«

Ifølge Brian Mørk bunder kritikken af hans udsagn i, at MeToo betyder forskellige ting for forskellige personer. Han siger, at kritikerne tillægger ham holdninger, som han ikke har, om Khaders mulige overgreb.

»Det er ikke kvinders skyld, at en mand forgriber sig på dem, men man kan stadig selv gøre noget for at undgå de situationer. Mange synes, det er provokerende, at jeg som mand prøver at finde en løsning, men mine kritikere har jo ikke en løsning på overgrebene selv. Hvad er deres forslag, at vi bruger magi? Det er ønsketænkning, at hvis vi bare fortæller mænd, at det må de ikke, så holder de op, og at verden så ændrer sig med et fingerknips.«

– Hvad skulle kvinderne have gjort anderledes i de situationer?

»Jeg ville jo helst have, at de stopper det, inden situationen udarter. En af kvinderne fortæller for eksempel, at hun siger nej til at give Naser Khader massage, men da han insisterer, gør hun det alligevel. Allerede der har han med ord knægtet hende. Min pointe er bare, at du som kvinde gerne må gøre situationen ubehagelig, for det har han lige gjort. De kvinder skal ikke føle sig tvunget til at gøre de ting.«

– Mener du så, at de kunne have undgået de overgreb, de beskriver?

»Ja, et par stykker af dem. Jeg anerkender, at frygt og overrumpling gør det svært at reagere, som man gerne ville, men det der chokerede mig mest var den kvinde, der fortalte, at han gennemførte et samleje, og bagefter beskrev hun situationen som mærkelig og uvirkelig. Altså, de lader ham gøre det, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre.«

– Du siger, at det er nogle mænds instinkt at forgribe sig på kvinder. Er det så ikke også instinkt, når kvinder fryser?

»Der er forskel på at være rådvild i situationen og på at fryse. Der kan du ikke bevæge dig, fordi du er i fare, men kvinderne fortalte, at de ikke ved, hvad de skal gøre, og i stedet for at sige nej gør de, hvad han vil. De er konfliktsky. De er nervøse for at gøre situationen mere ubehagelig.«

– Er det ikke netop for at undgå, at det eskalerer til et værre scenarie?

»Jo, og frys-funktionen fungerer rent biologisk. Men kvinderne har ikke været fysisk truet med vold. En af kvinderne fortalte for eksempel, at Naser Khader låste døren til sit kontor, og at hun ikke kunne komme ud, men hun var vel næppe bange for at blive tævet ihjel på hans kontor. Det, de fortæller, er, at der opstår en socialt akavet situation, som de ikke ved, hvordan de skal komme ud af.«

– De siger selv, at de har følt sig fysisk intimideret.

»Jeg ville sikkert også være bange, men flere af kvinderne beskriver ikke overvejende frygt, men at situationen er uvirkelig og mærkelig.«

– Er det ikke ønsketænkning, at overgrebene stopper, hvis kvinder bare siger fra?

»Jeg taler jo ikke om, at piger skal lære at beskytte sig imod fem mænd, der springer ud af en busk. Vi taler om en klam chef eller en fuld studiekammerat. Man kan lære piger i skolen at lære deres grænser at kende, og hvornår det er okay at sige fra. Hvis en mand vil have massage, skal du have lært fra barnsben, at det er dig, der har ret til at sige fandeme nej. Det er ikke dig, der er mærkelig. Det er ham.«

– Nu lyder du nærmest feministisk.

»Det må du ikke kalde mig. Jeg er kæmpe fan af de gamle feminister. Jeg ville ikke leve i en verden, hvor de ikke havde været der, men de nye feminister er mere interesseret i hævn. Hævn for, at kvinder er fysisk svagere end mænd. Jeg tror, at kvinder helt naturligt har en følelse af, at det hele er unfair. I skal føde børnene og passe dem og bage kager, og når I bliver ældre, er I ikke lige så seksuelt attraktive som jævnaldrende mænd. Verden er super­unfair, så følelsen er ikke forkert, men det er langt hen ad vejen biologisk. Det er ikke mændenes skyld. Vi har ikke lavet regler om, at vi skal undertrykke kvinder.«

– Hvem har så lavet de regler?

»Det har naturen, og Darwin var med til at opdage dem. Det er millioner af års udvikling i vores dna.«

Repræsentation med flammekaster

Brian Mørk kalder sig biologisk darwinist, men ikke socialdarwinist. Han siger, at mennesker skal disciplineres for at kunne leve sammen, og at de uretfærdigheder, som naturens usynlige hånd har frembragt, skal udjævnes. Ikke med lovgivning, men med civilisation. I hans hjem i Kalundborg, hvor han bor alene med sine børn, har han indrammet billeder af sine helte: Darwin, von Linné, Madame Curie og Amelia Earheart. I dag er han iført en T-shirt med et tryk fra yndlingsfilmen Aliens, opfølgeren til sci-fi-klassikeren fra 1979, hvor Sigourney Weaver står med sin flammekaster i den ene arm, og pigen hun skal redde i den anden.

»Jeg kører et projekt med mine døtre, hvor vi ser film med stærke kvinderoller. Repræsentation er vigtigt, så jeg fortæller mine døtre, at kvinder kan præcis det samme som mænd, hvis de vil, undtagen at tisse på et bål. Jeg indoktrinerer dem til at ville mere og andet end at se lækre ud på Instagram.«

De har blandt andet set Kill Bill med Uma Thurman og Mad Max: Fury Road med Charlize Theron.

Til gengæld bryder han sig ikke om, at filmindustrien er begyndt at pumpe actionfilm ud med kunstigt konstruerede kvinderoller.

»I de bedste film er kvinderne ikke bare actionhelte, der har bryster. De er det på kvindelige præmisser. I Aliens og Kill Bill er de mødre, der kæmper. Det er deres mor-hed, deres kvindelighed, der gør, at de trodser farerne og smadrer det hele. Mine døtre skal se, at kvinder kan være seje uden at være mænd, og det er nok mit syn på ligestilling. Du behøver ikke som kvinde at se op til mænd.«

God udskamning

På trods af modstanden fra MeToo-bevægelsen forudser Mørk, at den til tider overvældende bølge vil efterlade en bedre verden i sit kølvand.

»MeToo har været god til at rense ud i hyggesexismen, fordi der nu er udskamning. Og det virker. Hvis du klasker en dame i numsen til julefrokosten, er der større chance nu for, at du får at vide, at det skal du ikke gøre. Det er supergodt, for det er noget kulturelt, vi kan ændre. Overgreb er jo ikke et kvindeproblem, selvom det går ud over kvinder. De har alle sammen fædre, sønner og kærester.«

– Modsiger du ikke dig selv, når du anerkender udskamning som et middel til forandring, men protesterer, når det rammer dig selv?

»Udskamning er et våben, du kan bruge til gode og dårlige ting. Lige nu er det hysterisk, for MeToo-bevægelsen har givet alle et våben. Alle går med en ladt pumpgun i dag og kan bruge den konstant. Folk må gerne synes, at jeg er kampnederen og tyk og grim, for det er rigtigt, men du må ikke kalde på alle dine kernevåbenvenner på Twitter og atombombe Kalundborg, hvor Brian bor. Så er det ikke demokratisk. Så er det Stalin, der sender den røde hær ind og sender anderledes tænkende i gulag. Det er totalitært.«