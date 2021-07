Israseri i Israel

Det amerikanske ismærke Ben & Jerry’s har i sommervarmen formået at skabe en koldere luft mellem Israel og Palæstina, da de fra 2022 ikke længere ønsker at sætte deres varer til salg i de besatte palæstinensiske områder på Vestbredden. Det flugter ikke med virksomhedens værdier, oplyste man den 19. juli.

Nyheden fik Israel til at koge af raseri. En »anti-israelsk is« formulerede premierminister Naftali Bennett det. Præsident Isaac Herzog kaldte det »en ny form for terrorisme«. Udenrigsminister Yair Lapid adresserede det som en »overgivelse til antisemitisme«, mens finansminister Orna Barbivai i en video smed en isbøtte fra fryseren ned i skraldespanden, hvor den hørte hjemme. Selv den længst siddende premierminister, Benjamin Netanyahu, markerede på Twitter, hvilken is israelere slet ikke skulle købe.

Det har fået Israels regering til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal foretage et »langsigtet pres« og lobbyarbejde rettet mod Ben & Jerry’s. I mellemtiden må israelske iselskere for egen regning risikere at få en politisk eftersmag i munden, hvis man indtager en Chunky Monkey eller andre smagsvarianter.