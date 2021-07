Diplomaternes lidelser

Siden Joe Biden overtog magten i Det Hvide Hus i januar, har over 20 amerikanske diplomater og andre embedsmænd i Wien oplevet en række mystiske symptomer, herunder hovedsmerter, søvnforstyrrelser, hukommelsessvigt, koncentrationsbesvær, tinnitus og tab af hørelse.

Symptomerne minder påfaldende meget om det såkaldte »Havana-syndrom« – en række mystiske lidelser, som ramte diplomater på Cuba i 2016. Siden er der blevet indberettet lignende symptomer fra resten af verden.

De amerikanske myndigheder kalder det for unormale eller uforklarlige sundhedshændelser.

Ser man bort fra Cubas hovedstad, ligger Østrigs hovedstad nu inde med de fleste tilfælde på verdensplan, der også historisk er kendt for at være et oplagt sted at bedrive spionage.

De bekymrende tal fik USA og Østrig til at indgå et samarbejde om at finde en forklaring – og eventuelle gerningsmænd. Den amerikanske regering ville ligefrem fordoble bemandingen i CIA, Udenrigsministeriet og andre agenturer som modreaktion

Men hvem er skyld i fænomenet, og hvad gjorde helt præcist diplomater ude af stand til at arbejde? Alle er stadig rygende uenige i stort set alting. Forklaringen går fra larmende fårekyllinger – kombineret med forskellige psykologiske mekanismer – til soniske angreb fra hemmelige mikrobølgevåben.

Højtstående embedsmænd i Trump- og Biden-administrationen går rundt med en mistanke om, at russerne står bag det. Fra dem lyder den foreløbige hypotese, at det russiske militærs efterretningstjeneste ønskede at komme i besiddelse af data fra computere og mobiltelefoner. Alligevel har ingen været i stand til at finde konkrete beviser for et angreb på noget tidspunkt. Eftersom det store mysterium stadig hjemsøger, forbliver Havana-syndromet en af de største gåder i det moderne diplomatis historie.

