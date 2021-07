Sollys mod kræft

Normalt hører vi om sammenhængen mellem for meget sollys og risikoen for at udvikle hudkræft. Nu vender forskere koblingen på hovedet og advarer om, at for lidt sollys tilsyneladende er forbundet med en højere risiko for at udvikle tyktarmskræft, særligt hos ældre.

I et nyt omfattende studie har epidemiologer fra amerikanske University of California undersøgt den mulige forbindelse mellem globale niveauer af UVB – én af tre typer ultraviolet stråling fra Solen – og forekomsten af tyktarmskræft i forskellige aldersgrupper fra nul til 75 år på tværs af 166 lande. Konkret har forskerne sammenholdt UVB-niveauer i 2017 med hyppigheden af tyktarmskræft året efter.

Når sundhedsforskerne korrigerer for faktorer som pigmentering, forventet levetid, rygning og lokal ozon, finder de, at forskelle i UVB-eksponering spiller en stor rolle for variationen af cancertilfælde. Hos personer over 45 år ser lav UVB-eksponering ud til at øge risikoen for tyktarmskræft signifikant. Til gruppen af lande med lave UVB-niveauer hører blandt andet Danmark, Norge og Canada, mens den modsatte kategori tæller De Forenede Arabiske Emirater, Sudan, Nigeria og Indien med flere.

Da det er Solens UBV-stråling, der får huden til at producere D-vitamin, foreslår forskerne, at mangel på D-vitamin øger risikoen for tyktarmskræft, hvad også andre studier tidligere har antydet.

Forskerne understreger, at der udelukkende er tale om et observationsstudie, og at yderligere undersøgelser er nødvendige. Desuden tager det nye studie ikke højde for faktorer som D-vitamintilskud og luftforurening.

BMC Public Health, 5. juli