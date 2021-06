Kloge øjne Af Cecilie Cronwald

Som De nok ved, kan øjets pupil ændre størrelse. Det sker dels som en tilpasning til lyset (jo mere lys, jo mindre pupil), men bevægelserne kan også afspejle ændringer i en persons sindstilstand. For eksempel ser det ud til, at pupillen bliver større, hvis vi føler ophidselse.

Men den lille sorte plet er ikke kun et vindue til vores følelsesliv, den ser også ud til at afspejle, hvor intelligente vi er. Et nyt studie fra Georgia Institute of Technology i USA konkluderer, at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem pupillernes størrelse i hviletilstand og intelligens – især det, man kalder »flydende intelligens«, som er vores medfødte evne til at genkende strukturer og mønstre.

Kort sagt: Jo større pupil, jo skarpere hjerne. Forskerne bag studiet vil nu forsøge at finde en forklaring på denne sammenhæng.

Scientific American, 2. juni