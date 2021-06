Torben Steno: For gevaldig og selvhadende!

Radio- og tv-vært Torben Steno har skabt en sandhed af sine forældres narrativ om, at han skulle have et vanskelige sind.

Det er en fortælling han per automatik træder ind i, hver gang han presses af livet. Og det er han i den grad blevet.

I løbet af samtalen med Hassan Preisler afslører Torben Steno, at han står midt i af skulle flytte fra sin højtelskede kone gennem mange år. Men det er først, da han pludseligt afdækker, at han ikke har set sin datter, siden hun var syv, at det bliver tydeligt, hvor slemt det har været.

Dengang blev hun fjernet fra ham, fordi hendes mor beskyldte ham for at have begået seksuelle overgreb mod datteren. Sigtelsen blev siden frafaldet, men moren fik alligevel tildelt den fulde myndighed, fordi kontakten mellem far og datter ikke havde været kontinuerlig.

»Bare vent til hun bliver voksen, så kommer hun til dig,« beroligede Torben Stenos venner ham gennem årene.

For tre år siden fyldte hun 18 år, men Torben Steno har stadig ikke hørt fra sin datter, Amalie.