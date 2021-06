Linse Kessler II: Notorisk survivor! (eller »Verden bedste humør!«)

Med udgangspunkt i hver sin dysfunktionelle barndom har vært og gæst valgt helt forskellige livsstrategier.

Mens Hassan Preisler aktivt bekymrer sig for at foregribe enhver potentiel og tænkelig katastrofe, har Linse Kessler valgt aldrig at føle sig som et offer eller lade sig tynge af modgang.

På det fysiske område, gjorde pakistanerdrengen Hassan sig så dansk, som han overhoved kunne, mens dreengepigen Linse sørgede for at få store bryster og læber.

»De andre sagde, at jeg var så fladbrystet, at jeg kunne danse samba i et sugerør uden at ramme kanterne,« fortæller hun, der i øvrigt fastholder, at hun aldrig ville kunne få en depression: »Jeg har nemlig verdens bedste humør, skal jeg sige dig,« fortæller hun den altid sortseende vært.