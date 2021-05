Vaccinebagvaskelse

I løbet af den forgangne uge er det kommet frem, at den hidtil mest effektive vaccine mod covid-19 fra Pfizer-BioNTech i Frankrig er blevet udsat for et forsøg på bevidst bagvaskelse på de sociale medier.

Flere influencere er således ifølge den intellektuelle aftenavis Le Monde blevet kontaktet af et obskurt kommunikationsbureau, der på en hemmeligholdt kundes foranledning gerne ville betale op til 2.500 euro (knap 19.000 kroner) for i blot 30 sekunder at sprede løgne om vaccinens effekt.

Ifølge den franske videnskabsyoutuber Léo Grasset med det løjerlige kunstner­alias Dirtybiology tilbød kommunikationsbureauet at give ham beløbet, hvis blot han på sin kanal påstod, at vaccinen var mistænkt for at have forårsaget over 1.000 dødsfald på globalt plan, hvilket han skulle bevise ved hjælp af et særligt diagram.

Diagrammet viser ganske rigtigt en række dødsfald i Frankrig – men blot i den vaccinerede del af befolkningen og uden skyggen af bevis, endsige formodning om, at vaccinen spillede nogen rolle i dødsfaldet. Den tyske videnskabsblogger MrWissen2Go skulle også ifølge avisen være blevet kontaktet i lignende skummelt øjemed. Frankrigs sundhedsminister, Oli­vier Véran, kalder forsøget på at bagvaske den mest effektive vaccine »ynkeligt, farligt og uansvarligt«.

I Frankrig er konspirationsteorier et kolossalt problem i forbindelse med vaccinationsskepsis, og ifølge en meningsmåling fra det samfundsvidenskabelige forskningsinstitut Cevipof er 36 procent af franskmændene overbevist om, at politikerne er i lommen på medicinalindustrien.