Med coronapandemiens indtog frygtede alle et crash på boligmarkedet. Sådan blev det ikke. Det blev lige omvendt. Alene sidste år steg boligpriserne med 14 procent herhjemme. Og har man været boligejer i København de sidste 20 år, vil mange have tjent mere på mursten end på arbejde. Hvad siger en god, kernesocialdemokratisk boligminister til det? Martin Krasnik spørger Kaare Dybvad, om vi er ved at udvikle en friværdiklasse.

Det er ikke kun boligpriserne, der buldrer afsted. For hvad passer egentlig bedre end et glas rosé, når man sidder der på altanen og mærker friværdien vokse? De sidste ti år er salget af rosévin steget med 300 procent. Det ændrer dog ikke på, at vinanmeldere foragter de lyserøde dråber. Signe Wulff er gæst til en snak om den lidt forkætrede drik, som flere og flere vil have.

Det skal naturligvis også handle om patenter. For mens vestens vaccinationsprogrammer har fart på, så går det meget langsomt i den fattige del af verden. Sæt patenterne fri, lyder det fra prominente personer. Men så enkelt er det ikke, siger Ole Nyeng.

Programmet er tilrettelagt og produceret af Karen Sigrid Jacobsen og Cecilie Blomquist.