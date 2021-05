Martyr 2.0

Det plejede at hedde sig, at en typisk siciliansk by havde fire øvrighedspersoner, der hang sammen som ærtehalm: borgmesteren, politimesteren, mafiabossen og præsten.

Men nogle steder synes forholdet mellem den sicilianske mafia og den katolske kirke at være blevet køligere. Således saligkårede kirken sidste søndag i den sicilianske by Agrigento en lokal dommer, som blev myrdet af mafiaen i 1990.

Rosario Livatino var i forvejen ophøjet til martyr, og med saligkåringen er endnu et vigtigt skridt taget mod en helgenkåring, der er trinet højere.

Livatino var kun 38 år og uden livvagter, da han blev myrdet ved en vej uden for Agrigento af mafiaorganisationen Stidda, der står i modsætning til øens største mafia, Cosa Nostra. Offeret var også et meget religiøst menneske, hvilket kun forstærkede mafiaens had mod ham.

Saligkåringen skete, nøjagtig 28 år efter at pave Johannes Paul 2. under en ceremoni i Agrigento som den første pave talte dunder mod mafiaen: »Konvertér – en dag kommer Guds dom,« nærmest råbte den aldrende pave.

I dag arbejder hans efterfølger, pave Frans, på at ændre den kanoniske lov, så alle medlemmer af mafiaer, og ikke kun de italienske, fremover nemmere kan udelukkes fra kirkens fællesskab.

