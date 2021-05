Ville De tage vaccinen fra Johnson & Johnson?

Der findes to svar på spørgsmålet i overskriften: Ja eller nej. Alligevel er spørgsmålet for komplekst for den enkelte dansker. Det mener formanden for Etisk Råd, Anne-Marie Gerdes, som advarer mod at give danskerne mulighed for at lade sig vaccinere frivilligt med en af de to vacciner, som Sundhedsstyrelsen har suspenderet. Martin Krasnik spørger hende hvorfor.

Bagefter fortæller Heini í Skorini om en opsigtsvækkende sag fra Færøerne: En lørdag eftermiddag sent i marts måned løb en færøsk fodbolddommer på banen med to regnbuefarvede svedbånd om sine håndled. Men det skulle han ikke have gjort, i hvert fald ikke ifølge den færøske fodboldunion.

Og så runder vi også en af tidens vildeste historier: De Grønne i Tyskland stormer frem. Det er ikke usandsynligt, at Tyskland får en grøn kansler. Jesper Vind giver sit bud på, hvordan det konservative, forsigtige og CO2-storforbrugende Tyskland er blevet så grønt.

Til sidst spørger Martin Krasnik instruktøren Emil Rostrup, hvordan det var at have premiere på en ny teaterforestilling efter måneders ventetid.

Udsendelsen er tilrettelagt og produceret af Karen Sigrid Jacobsen og Cecilie Blomquist.