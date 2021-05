Indvandrersmitte

I USA findes et centralregister for sundhedsdata. Her har man gennemgået dødsårsager knyttet til covid-19 i 2020, og resultatet blev offentliggjort i denne måned. Især en enkelt sætning i konklusionen har vakt stor opmærksomhed: »For godt og vel fem procents vedkommende var covid-19 den eneste dødsårsag nævnt i dødsattesten.«

Også den følgende sætning er interessant: »Hvad angår tilstande eller dødsårsager bortset fra covid-19, var der i gennemsnit fire af den slags tilstande eller årsager.«

Det er måske ikke så overraskende. Vi har hele tiden vidst, at coronavirussen er særlig farligt for ældre mennesker. En gennemsnitlig nordmand på 75 år bliver medicineret for lidt under tre tilstande, og diagnoserne stiger i takt med alderen. Sagt på en anden måde: Holder man sig ædru, undgår cigaretter, holder sig slank, træner meget og bevarer et lavt blodtryk og et sundt hjerte, er risikoen for at dø af covid-19 lavere.

Hovedårsagen til, at Norge og Danmark i international sammenhæng har haft så lave dødstal forårsaget af Kina-virussen, er, at de ældre har formået at beskytte sig selv, og at vi i det store og hele har formået at holde coronavirussen væk fra hospitaler og plejehjem. Grunden til, at så frygtelig mange døde i Norditalien sidste år, var, at smitten bredte sig til hospitalerne, og at hospitalspatienter – som vi ved – i det store og hele er ældre mennesker.

Men selvom alder er hovedårsagen til død og alvorlig sygdom, er den ikke den eneste årsag. Covid-19 kan også være farlig for yngre mennesker, men i så fald under forudsætning af, at de også har en anden underliggende sygdom. Den amerikanske sundhedsstyrelse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har udarbejdet en liste over såkaldt komorbiditet, der er lang som et ondt år. Her finder man cancer, højt blodtryk, overvægt, astma ... listen bliver ved og ved.

Dog skiller især én dødsårsag sig ud, idet den bliver stadig hyppigere efter det fyldte 45. år, og det er diabetes. Diabetes 2 er igen ofte knyttet til fedme.

Hvem er det så i den vestlige verden, der oftest rammes af diabetes? Jo, det er indvandrere fra den tredje verden. Går man ind på en dialyseafdeling i Oslo eller København, er sandsynligheden for at finde patienter fra især Pakistan særlig stor. Diabetes kan føre til en række følgesygdomme og er i det hele taget en sygdom, man gør klogt i at undgå.

Men desværre forholder det sig sådan, at mennesker fra visse områder i Asien og altså især fra det indiske subkontinent har meget større risiko for at få diabetes end europæere. Det lyder brutalt, men der er virkelig mange indvandrere, som bør holde sig fra en typisk nordeuropæisk kost, og især bør de gå langt uden om hurtige kulhydrater og sukker. Indvandrere fra Asien og Nordafrika er de sidste, som bør få covid-19.

Et virkelig overraskende tal

Det har de dog ikke desto mindre fået i påfaldende højere grad end nordeuropæere, som det fremgår af en række rapporter. Midt i april kunne det norske Folkehelseinstitut (FHI) fremlægge en detaljeret undersøgelse af indvandrere og nordmænd i relation til covid-19-smitte. På FHI forsøgte man at finde ud af, hvorfor der blandt indvandrere fra især Nordafrika og store dele af Asien har været så mange flere covid-19-tilfælde end blandt nordmænd og vestlige indvandrere.

Rapportens titel er »Covid-19 blandt personer født uden for Norge, justeret for erhverv, dårlige boligforhold, medicinsk risikogruppe, uddannelse og indkomst«. Den måske vigtigste opdagelse her er, at smitterisikoen blandt indvandrere ikke stiger som følge af andre sygdomme, selvom underliggende sygdom selvfølgelig ikke ligefrem er en fordel.

Det er også vigtigt at huske, at nordmænd i gennemsnit er meget ældre end indvandrerbefolkningen. Den første indvandrergruppe fra et ikkevestligt land, som indvandrede i større omfang i Norge, kom fra Pakistan. De var stort set alle sammen født efter 1945, og flertallet med pakistansk baggrund er enten efterkommere af de første indvandrere eller er kommet til Norge i kraft af ægteskab. Den sidstnævnte gruppe er særlig stor. Der er meget få indvandrere i Norge, som er over 70 år gamle.

FHI har undersøgt perioden fra 15. juni sidste år til 31. marts i år. Lavest af alle ligger amerikanere. Kun 14 ud af 100.000 har været indlagt. Man skal dog vide, at der er tale om en meget ressourcestærk gruppe, eftersom amerikanere typisk er ansat på universiteter, i finanssektoren eller oliebranchen. Personer fra Litauen, Letland, Sverige og Kina ligger også lavere end nordmænd.

Så kommer vi til det virkelig overraskende tal, for selvom nordmænd i gennemsnit er meget ældre end alle indvandrergrupper, har kun 37 ud af 100.000 været hospitalsindlagt. Det tyder på, at etniske nordmænd har udvist stor vilje til at beskytte sig mod smitte, og at især ældre og andre personer i farezonen har gjort en stor indsats.

Hvis vi ser bort fra hospitalsindlæggelser og kun regner med smittetallet pr. 100.000, ligger nordmænd lavere end alle indvandrergrupper bortset fra kineserne. Hos nordmænd har der været bekræftet smitte hos 1.011 personer ud af 100.000. Hos kinesere er det tilsvarende tal 855. Kineserne har sandsynligvis og måske ikke særlig overraskende været klar over risikoen for at få covid-19 før de fleste andre.

Lad os så se på den anden ende af skalaen for hospitalsindlæggelser. Og her skal det igen understreges, at FHI ikke finder nogen forøget smitterisiko som følge af underliggende sygdomme. Antallet af hospitalsindlæggelser er hovedsagelig en konsekvens af manglende evne eller vilje til at rette sig efter offentlige henstillinger eller manglende vilje til at beskytte sig – det er rapportens umiskendelige konklusion. Den indvandrergruppe fra den tredje verden, som i længst tid har været bosat i Norge, er som nævnt pakistanere.

Det er også denne gruppe, der har den største sundhedsrisiko, hvis den bliver smittet med covid-19. Af 100.000 personer født i Pakistan har de 898 været hospitalsindlagt. Flertallet af pakistanere er knyttet til et hospital nordøst for Oslo som deres lokalhospital. Dette hospital er det eneste i Norge, der næsten konsekvent har været nødt til at sende patienter videre på grund af kapacitetsmangel.

Fly fra Istanbul og Dubai

Desværre er det ikke kun sundhedsrisikoen, der er årsag til, at så mange med pakistansk baggrund er endt på et hospital, for også det generelle smitteniveau i denne gruppe har været påfaldende højt. Kun 1 procent af de nordmænd, som FHI har undersøgt i den pågældende periode, har haft bekræftet coronasmitte. Det samme tal blandt pakistanere ligger på godt ni procent.

Den høje smitte blandt pakistanere kan dog ikke forklares med den enorme forskel i antallet af hospitalsindlæggelser mellem dem og nordmænd. At pakistanere relativt set er blevet indlagt 24 gange så hyppigt som nordmænd, selvom de »kun« har været ni gange så smittede, kan næsten kun forklares med en generelt dårligere sundhedstilstand.

De grupper, som kommer efter pakistanerne, hvad smitte angår, er personer født i Somalia, Irak og Afghanistan. De ligger også højere end nordmænd, hvad angår indlæggelser i absolutte tal, selvom de er langt yngre. Men her skal det også nævnes, at de ikke har været hospitalsindlagt så hyppigt på grund af smitte som pakistanerne, der ser ud til at have en dårlig generel sundhedstilstand, selvom de har boet længst i Norge.

Det forholder sig heller ikke sådan, at mennesker, der er født i Norge, men har udenlandske forældre, er sluppet for smitte. Her anfører FHI desværre ikke de enkelte oprindelseslande, men samler alle i den samme gruppe, der betegnes efterkommere af indvandrere. Denne gruppe har næsten fem gange så høj smitte som efterkommere af etniske nordmænd. Alligevel har den ikke været nær så hyppigt hospitalsindlagt som nordmænd, da langt de fleste er under 25. Unge mennesker kommer sjældent på sygehus. De har dog udsat sig selv og omgivelserne for langt højere smitterisiko end nordmænd.

Dagbladet Aftenposten har gennemgået import­smitten fra Oslo lufthavn i perioden fra 1. januar til 25. marts i år. Fly fra Istanbul og Dubai var stærkt overrepræsenteret med smittede personer. En anonym kilde, som er ansat i lufthavnen, har oplyst, at det især var personer fra Pakistan, Somalia, Irak, Iran og Afghanistan, der var smittet i disse fly. Dubai og Istanbul er transitlufthavne for personer fra det udvidede Mellemøsten.

Klan- og slægtslinjer

Hvorfor er det blevet sådan? Hvorfor har de grupper, som har den højeste risiko – bortset fra de ældste – for at blive hospitalsindlagt og dø, haft en så høj smitteincidens? Hvorfor har de løbet en så stor risiko? Den almindeligste forklaring i store dele af norsk presse før rapporten har været, at visse indvandrergrupper bor på for lidt plads. FHI afviser denne forklaring:

»Overrepræsentationen reduceres noget, men forbliver høj, efter at vi har justeret for alder, køn og kommune. Overrepræsentationen forbliver stort set uændret, også når vi derefter justerer for erhverv, boligforhold, medicinsk risikogruppe, uddannelse eller husstandsindkomst. (…) Dette indikerer, at de tal, der er tilgængelige for de socioøkonomiske forhold, boligforholdene og de medicinske risikogrupper kun i begrænset grad forklarer de forskelle, vi har observeret for den påviste smitte.«

FHI diskuterer næsten ikke, hvorfor smitten er så høj i visse indvandrergrupper, og nævner eksempelvis hverken religion eller skæbnetro. Det er interessant, at indere, der har den samme genetik som pakistanere, er langt mindre smittede end pakistanere, selvom de har forholdsvis høj smitte sammenlignet med nordmænd. Personer fra Sri Lanka, som der er forholdsvis mange af i Norge, ville det også have været interessant at vide mere om, men de omtales slet ikke i rapporten.

FHI er selvfølgelig ikke bemandet med antropologer, og det siger sig selv, at det er et minefelt at gå ind i en diskussion om, hvorfor visse indvandrergrupper har så høj smitte, og andre så lav. FHI holder sig i det store og hele til formuleringer som den følgende: »At dårlige boligforhold næsten ikke giver sig udslag i overrepræsentation i smitte, hverken nationalt eller i Oslo, understreger, at også andre forhold – der ikke er korreleret med dårlige boligforhold – kan være af stor betydning for den forhøjede smitte i mange indvandrergrupper.«

Men smitten fordeler sig ret tydeligt efter internationale statistikker for såkaldt high trust- og low trust-lande, henholdsvis høj- og lavtillidssamfund med en svag stat og en høj grad af organisering i henhold til klan- og slægtslinjer. Kommer man fra en svag stat med en stærk grad af organisering efter slægts- og klanlinjer, har man som regel stor social kontakt. En række undersøgelser fra hele Europa viser således, at tyrkiske mænd, der er fem gange så hyppigt smittet som nordmænd i FHI-statistikken, bruger næsten al deres fritid på at vedligeholde og knytte sociale bånd.

Forklaringen er formodentlig, at eftersom tyrkiske mænd ikke stoler på staten eller kommunen, er de nødt til at skabe personlige bånd for at få hjælp til forskellige ting, eksempelvis byggetilladelser eller sundhedsproblemer. Norske og danske mænd er blandt de grupper i Europa, der bruger mindst fritid på at vedligeholde og knytte sociale bånd.

Norske og danske mænd stoler på staten, og det gør kvinderne naturligvis også. Det er også en forklaring, som FHI støtter sig en smule til i omtalen af indvandrerforskningen:

»Fra tidligere forskning i migration og indvandring ved vi, at der i mange indvandrergrupper er tætte sociale bånd både gennem slægtskab, ægteskab, venskab og fælles sociale mødesteder.« Desuden nævner FHI, at familierelationer er stærkt vægtede i en del indvandrergrupper: »De indvandrere, som deltog i en SSB-undersøgelse (SSB er Norges statistiske instans, som råder over de fleste registerdata, red.) fra 2016, anførte også, at de havde hyppigere kontakt med voksne børn og egne søskende end normalt i befolkningen som helhed.«

Vi må håbe på, at der kommer mere forskning i fremtiden. Hvad man kan sige nu, er, at restriktionerne i forbindelse med coronavirus nok var blevet udformet på en anden måde, hvis vi for et år siden havde vidst, hvad vi ved nu.

Oversat af Claus Bech