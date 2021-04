Et stik dybere Af Ole Nyeng

Her til morgen, når denne avis forhåbentlig rammer Deres brevkasse, vil undertegnede bevæge sig mod Øksnehallen på Vesterbro i København for at modtage det første vaccinestik imod covid-19, en Pfizer/BioNTech.

En længe imødeset dag, der selvfølgelig skal festligholdes på en eller anden måde. Begyndelsen på et genåbnet liv med udlandsrejser, koncerter, barbesøg og krammeri – uden mundbind og evindelige tests. Muliggjort af et par prik i overarmen.

Princippet bag vacciner har været kendt, siden Benjamin Jesty, en handlekraftig bonde fra Dorset i England, i begyndelsen af 1770'erne havde observeret, at malkepiger, der ofte blev smittet med den relativt harmløse sygdom kokopper, i langt mindre omfang end andre blev ramt af dens dødelige variant variola, altså menneskekopper, der på den tid hærgede England. Han slæbte sin kone og sine børn ned til en syg ko, skar nogle sår i armene på dem og smurte pus fra koen ned i sårene. Både kone og børn fik kokopper, men da de senere blev smittet med den alvorlige kopper, slap de med livet i behold.

Siden er fremstilling af vacciner blevet en højteknologisk videnskab, der beskæftiger forskere i tusindvis. Men aldrig tidligere i historien er vacciner blevet en folkesag, et sikkert konversationsemne ved ethvert coronabegrænset middagsbord, som under den fortsat hærgende covid-19-pandemi. Alle kan på fingrene de forskellige egenskaber ved en Pfizer/BioNTech og en AstraZeneca, enhver har en mening om EUs vaccinestrategi eller det ønskelige eller uønskelige i at bruge vacciner fra Rusland eller Kina.

Thomas Senderovitz, den netop afgåede chef for Lægemiddelstyrelsen, der har oplevet udviklingen og senere udrulningen af vaccinerne på allertætteste hold, har nu taget konsekvensen af det store folkelige engagement – og dets sikkert uundgåelige følgesvend: de mange myter og konspirationsteorier, der især stortrives på nettet – og skrevet en frontberetning fra kampen mod corona.

Ikke en historie mættet med følelser, oplevelser og afsløringer, men fortalt med den professionelles kølige overblik. Om hvordan de forskellige coronavacciner virker, om test- og godkendelsesprocesser, om bivirkninger og langtidseffekter, om besværligheder ved produktionen, om EUs vaccinestrategi over for Storbritanniens og USAs og om nødvendigheden af troværdighed for at bekæmpe vaccineskepsis.

Senderovitz’ udgangspunkt er videnskabsmandens tro på fremskridtet: Hans glas er altid halvt fyldt, aldrig halvt tomt. Han beder os tænke på, hvor heldige vi er, at vi, mindre end et år efter at pandemien brød løs, var i stand til at stikke folk i armene med en vaccine. Hvor fantastisk det er, at forskergrupper og medicinalfirmaer på rekordtid har fundet sammen, så der i skrivende stund er 70 forskellige vacciner, der afprøves i kliniske forsøg.

»I sommeren 2020 var vi endnu ikke sikre på, at det overhovedet ville kunne lykkes at udvikle en vaccine mod denne type virus,« minder han os om. Ikke altid lige den fortælling, en kritisk presse – herunder den avis, De holder i hånden – har vinklet på.

»Hvorfor gjorde vi ikke bare som Storbritannien og USA, hvor udrulningen af vacciner er langt længere fremme end i EU?« er nok det spørgsmål, Senderovitz bliver stillet oftest. Og spørgsmålet er jo relevant nok. I skrivende stund har såvel USA som Storbritannien givet over 68 stik pr. 100 indbyggere, i EU er det 28,6 stik. En forskel, der også kan måles i et øget antal døde og i økonomiske og psykosociale omkostninger ved en længere nedlukning.

De satsede

Senderovitz minder os om, hvordan situationen var i forsommeren 2020, hvor ingen anede, »hvilke af de forskellige firmaer og deres forskellige teknologier der ville ende med rent faktisk at give os en virkningsfuld vaccine, endsige hvem der ville komme først. (...) Ville det være den mere traditionelle vaccineteknologi med svækket, levende virus eller den endnu uprøvede RNA-baserede vaccine? Hvilken vaccine ville resultere i den bedste immunrespons? Hvor længe ville virkningen vare? Ville de kunne produceres i hundrede millioner af doser?«

På den baggrund gav det rigtig god mening, at EU endte med at indgå aftaler med i alt syv leverandører, mener Senderovitz. I det hele taget fastholder Lægemiddelstyrelsens tidligere chef, at »EU valgte den fuldstændig rigtige strategi«. »Jeg har endnu ikke mødt et godt modargument funderet på reel indsigt i den ekstremt komplicerede proces gennem forhandlinger og køb af vacciner, vi har været igennem.«

Senderovitz må medgive, at EU ikke havde de nødvendige institutioner til at tage sig af en pludseligt opstået sundhedskrise eller ressourcer til for eksempel at etablere produktionskapacitet.

»Et sådant set-up ville være kærkomment, men kræver jo, at medlemsstaterne enes om det og om at finansiere det.«

Senderovitz skriver det ikke direkte, men lader mellem linjerne forstå, at de amerikanske og britiske myndigheder gamblede, måske tvunget af en langt større udbredelse af covid-19, da de udstedte nødautorisationer til Pfizer/BioNTech-vaccinen i begyndelsen af december og dermed vandt et forspring i stedet for at følge den mere grundige procedure, EUs lægemiddelagentur, EMA, fulgte – »heldigvis gik det godt«. »Tænk, hvis vi pludselig havde set en hel masse vaccinerede mennesker med åndedrætsbesvær og andre alvorlige bivirkninger.«

Det altafgørende, når man har med vacciner at gøre, er tillid til den, hvilket Senderovitz som chef for Lægemiddelstyrelsen blev mindet om på den hårde måde, da et misvisende program på TV 2 og efterfølgende postyr gav »en helt ubegrundet frygt for, at unge piger kunne få alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen og derfor den dag i dag lever med større risiko for livmoderhalskræft.«

Apropos tillid: Senderovitz går ikke meget ind i den debat, som de danske sundhedsmyndigheders beslutning om at se bort fra AstraZeneca-vaccinen har ført til. Minder blot om, at når vaccinen gives til raske mennesker, kan man ikke tillade lige så mange bivirkninger, som man for eksempel ville acceptere ved et lægemiddel til behandling af cancer.

Lokal vaccineproduktion

Bedst er Kapløbet om vaccinen, når den giver regulær viden om processer, de færreste danskere ved noget om. Hvordan messenger-RNA-vaccinerne som Pfizer/BioNTech fungerer over for de traditionelle virusbaserede vacciner som AstraZeneca. Hvor dybt forgrenede forsyningskæder der ligger bag produktionen af en vaccine. Hvordan godkendelses- og overvågningsprocedurerne fungerer.

Senderovitz holder sig – som antydet – fra at gå ind i en debat om den danske regerings coronahåndtering. Dog lader han forstå, at han – efter at have brugt »mange timer, dage, morgener og aftener på at afsøge alle muligheder for, at vi i Danmark kan bidrage« – ikke tror meget på en lokal, dansk vaccineproduktion. Han vover også et øje i diskussionen om en tvangsopløsning af producenternes patenter med det formål at sikre rigelige og billige vacciner til den store del af verden, der mangler dem.

»Systemet er drevet af markedsmekanismer, og det er ikke perfekt. Men jeg tvivler stærkt på, at vi ville være bedre stillet med en statslig drevet udvikling og produktion af lægemidler. (...) Det er patentsystemet, der sikrer incitament og mulighed for indtjening efter enorme investeringer i forskning og udvikling.«

Kan vi også på lang sigt vinde over covid-19? Senderovitz tror på det, selvom mutationerne griber om sig. Han bygger sin optimisme på to ting: For det første vil antallet af nye, effektive mutationer formentlig aftage. Vi ser allerede nu, at de samme mutationer opstår uafhængigt af hinanden rundtom i verden, hvilket betyder, at vi ikke har behov for et utal af forskellige vacciner til at bekæmpe nye mutationer. For det andet kan vaccineproducenterne forholdsvist nemt ændre vaccinerne, så de målrettes nye varianter – det gælder især de nye mRNA-vacciner som Pfizer/BioNTech.

»Vaccinerne kommer til at sejre igen. Vi slap helt af med kopper. Om det også vil ske med SARS-Cov-2, ved jeg ikke, men lægevidenskaben kommer til at give den benhård kamp til stregen,« lyder det optimistiske bud.

Thomas Senderovitz: Kapløbet om vaccinen. Fortalt til Peter Hyldgaard. Udkommer 3. maj. 176 sider. 199,95 kr. Strandberg Publishing.

