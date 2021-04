Corona-casino

19-årige Magnus Mikkelsen fra Aarhus har investeret, siden han var otte år. Eller det vil sige, at hans forældre har forvaltet hans penge, indtil han for lidt mere end et år siden selv overtog styringen med sit eget aktiedepot.

»Det er en fed følelse, når man køber på bunden og sælger på toppen,« siger han på østjysk i en pause fra jobbet i Bauhaus, som han passer i sit sabbatår. Mikkelsen har 200.000 kroner investeret. Solgte han alle sine værdipapirer i dag, kunne han hive cirka 250.000 kroner ud ifølge ham selv. Mange andre unge har det som ham. De drømmer om at tjene store penge uden at røre en finger. Derfor investerer de i aktier og andre værdipapirer.

Under coronakrisen er der opstået en decideret investeringsbølge. Antallet af aktiehandler blandt de 20-29-årige voksede med 178 procent fra 2019 til 2020 ifølge VP Securities, Danmarks værdipapircentral. Handlerne for de 0-19-årige, hvor det altså mest er forældrene, som handler for deres poder, er steget med 112 procent. Faktisk er alle aldersgrupper begyndt at handle markant mere med aktier under krisen.

Det er let at forstå hvorfor. Renterne er lige nu historisk lave, nogle steder koster det endda penge at spare penge op. Banker opfordrer folk til at investere for at undgå de negative renter. Så det giver vel god mening, at folk i stor stil flytter deres opsparede midler over i værdipapirer med en eller anden form for afkast.

Eller gør det? Weekendavisen har talt med flere eksperter i økonomi og finansiering, der er bekymrede over den måde, særligt de unge investerer under den nuværende bølge. De opfører sig ikke, som man bør på aktiemarkedet. Og målet om gevinst kan i stedet ende med en gevaldig økonomisk hovedpine.

Indeks er bedst

»Jeg siger altid til mine studerende, at de skal investere i en bred vifte af virksomheder gennem indekser,« siger Jan Annaert, der er professor i økonomi på universitetet i den belgiske by Antwerpen. Annaerts speciale er porteføljeteori, altså hvordan man bedst sammensætter en beholdning af aktier, så den giver størst og sikrest afkast.

Professorens råd går stik imod tendensen blandt især unge investorer, hvor mange køber enkelte aktier, de selv udvælger. »Stock picking« kalder man den måde at handle på. Magnus Mikkelsen har eksempelvis godt 80 procent af sine investeringer i håndplukkede aktier fra omkring 20 forskellige større virksomheder.

»Det er ikke, fordi jeg tænker ‘fedt, så er det casinotid’,« siger Magnus Mikkelsen. Pengene er godt og sikkert investeret, mener han. Men ifølge professor Annaert spiller Mikkelsen faktisk hasard.

»Porteføljerne bliver mere koncentrerede, når folk handler på egen hånd. Det kan selvfølgelig være godt, hvis man er heldig, men knap så godt, hvis man er uheldig.«

Annaerts pointe er, at det er ekstremt vanskeligt at forudse, hvilke virksomheder som klarer sig godt, og hvilke der går bankerot. Hvis man vil være sikker på at tjene penge, skal man investere i mange virksomheder, helst flere tusind på én gang. Men det er selvsagt umuligt at overskue for almindelige mennesker. Derfor giver investeringer i indeks bedst mening ifølge ham. At satse sine penge smalt går også imod den oprindelige idé med aktiemarkedet.

»Hele tanken var at sprede risiko. Det var derfor, aktiemarkedet opstod,« siger Annaert.

Verdens første aktier blev skabt i Amsterdam i 1602 af det hollandske handelsselskab VOC, der står for Hollands Østindiske Kompagni. Selskabet opfandt det, som blev til moderne aktier. Kompagniet var en sammenslutning af hollandske handelsmænd. De fragtede kolonialvarer, ofte krydderier, fra Asien til Europa med skib.

Det var en risikabel forretning. På den lange tur med sejlskib fra Asien og syd om Afrika kunne stormvejr, mytteri eller pirater forhindre, at skibet nogensinde nåede frem til havnen i Amsterdam. For at minimere risikoen sluttede de hollandske købmænd sig sammen i mindre forbund. I stedet for, at en købmand sendte sit eget skib afsted til Asien og håbede på, at det nåede sikkert hjem, gik ti købmænd sammen om at sende ti skibe afsted.

»Det var en måde at sprede risikoen på. De vidste, at kun mellem otte og ni skibe ville vende tilbage,« siger Annaert.

De små partnerskaber var midlertidige, men i 1602 besluttede store handelsfolk i Amsterdam sig for at lave en større og mere permanent løsning: VOC. Aktiemarkedet var skabt. Modellen spredte sig hurtigt til både London og Paris og derfra til resten af verden.

Ingen jackpot

I Danmark har der dog aldrig været synderlig stor interesse for at investere i aktier, men det er altså ved at ændre sig nu.

»I mange år var den finansielle sport i Danmark realkreditlån og låneomlægning til boliger,« siger professor i matematisk finansiering ved Københavns Universitet Rolf Poulsen. Han deler Annaerts bekymring for den nye bølge af private investorer med hang til »stock picking«. Poulsen er ikke selv aktiv aktieinvestor.

»Få af dem, der arbejder akademisk med matematik, investerer. Vi ved, hvor svært det er at slå markedet,« siger Poulsen.

Og det har altid været svært at handle med aktier. I den allerførste bog om aktiemarkedet, Confusion de Confusiones (løst oversat: forvirringens forvirring) fra 1688, skriver den spansk-hollandske forfatter Joseph de la Vega, at den første regel om aktiemarkedet er, at ingen investeringsråd kan bruges til noget, for markedet er komplet umuligt at forudse. Og i dag er det tilsyneladende kun blevet endnu sværere at ramme jackpot.

»Der er sket et generelt fald i afkast, og derfor er det tydeligt, at man må tage større risici for at vinde. Tidligere blev man belønnet for at være tålmodig. Men selv hvis man i dag lægger til side og satser på det sikre, er ens afkast tæt på nul,« siger Poulsen.

En af årsagerne er, at vi bliver ældre og sparer mere op. En større opsparing i befolkningen giver flere penge at investere. Samtidig vil flere ind på markedet. Med andre ord er der en del om buddet, og det presser afkastene ned. Samme dynamik gør sig gældende for grønne og andre bæredygtige investeringer. Mange, især unge, vil gerne købe dem, og så falder den økonomiske fordel.

I Europa er andelen af bæredygtige investeringer, såkaldte ESG-investeringer, fordoblet fra 2019 til 2020 ifølge det danske analysefirma Morningstar. ESG står for »Environmental, Social, Governance«, der kan oversættes til investeringer, der er miljømæssigt og socialt gode. Strømmen til de »gode aktier« er fortsat i 2021 ifølge flere banker. For nogle er det at handle med aktier ligefrem blevet et idealistisk foretagende, en måde at gøre verden til et bedre sted.

»Jeg går udelukkende efter bæredygtige selskaber, der på den ene eller anden måde bidrager til den grønne omstilling,« siger 25-årige Christopher Stenhammer for eksempel til mediet Euroinvestor.

Boys will be boys

På sociale medier vrimler det også med tips og tricks til at gøre de rigtige aktiekøb. Efter Weekendavisens opslag i to Facebookgrupper flyder indbakken over med henvendelser fra unge investorer, der er ivrige efter at dele ud af deres erfaringer. Krisen har givet mange tid tilovers, og gå i byen-budgetterne brænder i lommen. Samtidig er det blevet lettere at investere. En aktie er kun et klik væk på telefonen, og kurserne kan tjekkes over morgenkaffen på linje med nyheder og vejrudsigten.

Men at det er nemt at handle, er ikke kun godt. Et studie af amerikanske aktiespekulanter i 1990erne har undersøgt skiftet fra den fysiske aktiebørs til handler på det dengang nye internet. De amerikanske spekulanter, der omlagde til onlineforretning, havde mindre succes. Simpelthen fordi de solgte og købte hyppigere end normalt. Den lette adgang til aktiemarkedet fører ifølge eksperterne til uovervejede investeringer.

»En 16-årig tænker ikke på det som en 30-års investering, når han lægger 10.000 kroner på en amerikansk tech-aktie, som han har læst om i en Reddit-gruppe på internettet.

Han tænker på, at han skal fortælle sine venner om det dagen efter,« siger professor i matematik ved Københavns Universitet Mogens Steffensen.

Professoren frygter, at en hel generation af mini-investorer med vidensopbygning fra snævre internetgrupper vil strømme ud på aktiemarkedet. Psykologiske karakteristika har betydning for, hvordan man agerer på markedet.

Et studie i The Quarterly Journal of Economics med overskriften »Boys will be boys« konkluderer, at unge mænd generelt er de absolut dårligste til at handle med aktier. De er overdrevent risikovillige, de overestimerer deres egne evner og ender med at tabe store summer. Først når de bliver gift, ændrer de adfærd og handler mere sikkert.

Kvinder er derimod langt mere stabile i deres investeringsmønstre, uanset om de er unge eller gamle, gifte eller ugifte.

Svenske spekulanter

Selvom de matematiske og økonomiske professorer ikke er begejstrede for de mange private investeringer, har der politisk været et ønske om at fremme dansk aktiekultur. Fra et samfundsperspektiv kan det være demokratisk at sprede ejerskabet af virksomhederne, har et af argumenterne lydt. Og så skaffer det selvfølgelig mere kapital til erhvervslivet. Danske politikere har derfor set længselsfuldt over Øresund, hvor svenskerne i årtier har sat deres penge i aktier i stedet for på bankbogen. En af dem, der er flasket op med investeringer, er 22-årige Clara Karlsson. Hun købte sin første aktie som 16-årig.

»Jeg investerede for 500 kroner, det blev til 1000 kroner, og så er jeg bare fortsat,« siger hun til Weekendavisen.

Karlsson fortæller, at mange af hendes venner fulgte trop. Så snart lønnen fra sommerjobbet røg ind på kontoen, blev der spekuleret i aktiekurser.

Den svenske tradition for private investeringer kan føres tilbage til 1980erne, hvor den svenske regering gjorde det lettere for hr. og fru Jönsson at investere. Og siden 2012 har en særlig ordning, investeringssparkontoen, gjort det muligt for svenskerne at investere til en fordelagtig beskatning. Den danske aktiesparekonto fra 2018, der også giver skattefordele, er inspireret af den svenske model. 130.000 danskere har i dag en aktiesparekonto.

Professor i finansiering ved Stockholm School of Economics Paolo Sodini er dog skeptisk, når det gælder svenskernes tilgang. Tanken bag de private investeringer, at engagere svenskerne i aktiemarkedet, er ifølge professoren god. Problemet er bare, at rammerne for de private handler i virkeligheden ikke er så fordelagtige, som de ser ud.

»Fonde og banker tager store gebyrer for hver handel og fremmer derfor investeringer i få virksomheder,« siger Sodini. »De får mere ud af at få kunderne til at handle med enkeltaktier, hvor der er gebyrer ved hver transaktion, selvom det i virkeligheden er mere fordelagtigt for kunden at handle mindre.«

Gebyrerne er ifølge Sodini ofte svære at gennemskue. I EU er det gennemsnitlige omkostningsgebyr ved investeringer på to procent, forklarer han.

»Hvis det fortsætter med at stige, vil folks indtjening blive spist op af dyre gebyrer.«

Sodini efterlyser et marked, der rent faktisk gør det til en god forretning for amatøren at investere:

»Mit håb er, at individuelle investorer får bedre mulighed for at bruge aktiemarkedet effektivt. Som det er nu, vinder de finansielle institutioner.«

