Beløn de tyskkyndige

I dag skal både undervisnings- og forskningsministeren grilles i et samråd om danskernes ringe tyskevner. Herfra lyder der en stor tak for initiativet til venstrepolitikerne Ellen Trane Nørby og Ulla Tørnæs. Sprogpolitik er blevet showpolitik, og det bliver måske underholdende. Men det løser ikke problemet.

Andelen af elever i gymnasiet, der vælger tysk på højniveau, er næsten halveret i forhold til 2005. Og i 2020 læste 30 procent færre tysk på universitetet end i 2010. For nylig foreslog en skolelærer sågar at sløjfe tysk i folkeskolen, fordi det »er en uddød kompetence«. Germanofile danskere, mig selv inklusive, faldt ned af stolene af forargelse.

Et ministersamråd styrker retfærdighedsfølelsen over lærerens udåd. Og forslaget om at indføre tysk fra fjerde klasse er også fint. Men der skal skrappere midler i brug.

Jeg foreslår, at venstreløvinderne tager ved lære af Anders Fogh. Ikke af den tidligere statsministers (manglende) sprogøre, men af hans jordnære og individualistiske mantra med intellektuel fernis: »Det skal betale sig at arbejde.« Samme taktik skal bruges i kampen for sproget: Tysk skal betale sig. Det er kedeligt at terpe tyske verber og bøje korrekt efter kasus. Og det er uafhængigt af, hvor tidligt man lærer sproget. Men dødssyge ting glider lettere ned, hvis præmien for sliddet er tydelig. Det tager de to argumenter, der præger debatten om tysk, ikke højde for.

Det ene argument kan man kalde højskoleargumentet. Det slår på al den kunst, kultur og Kant, man går glip af, hvis ikke man mestrer tysk. Det andet, lad os kalde det handelshøjskoleargumentet, handler om eksportmulighederne, Danmark misser, når dansken kun kan bestille »ein Bier vom Fass«. Selveste samfundsøkonomien står på spil. Begge argumenter er sådan set rigtige, men rammer uden for skiven. Højskoleargumentet er for flyvsk, handelshøjskoleargumentet for kollektivt. For hvem ud over grå hjelme i politikensegmentet går reelt op i dannelse? Og hvornår har nogen været storsindet nok til at gøre noget af hensyn til Danmarks betalingsbalance?

Sproget skal give kolde kontanter eller kunne omsættes til andre fordele for den enkelte. Discountudgaven er en form for karakterbonus, som man kender fra gymnasiet, hvor ekstra fag kan øge ens gennemsnit. Tyskstudier ved siden af anden videregående uddannelse skal på samme måde kunne honoreres. Den dyre model er ekstra SU til tysk- og andre vigtige sprogstuderende. Det ville signalere, at det politiske Danmark reelt mener, at sprog er en skattet kompetence, det giver mening at kaste sig ud i.

