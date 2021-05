GPT-2 på de skrå brædder Af Kristoffer Lottrup

I 1921 præsenterede den tjekkiske forfatter og dramatiker Karel Čapek teaterstykket Rossums Universelle Robotter på nationalteatret i Prag. Stykket udspiller sig omkring årtusindeskiftet, hvor menneskeheden tjenes af robotter; kunstige mennesker, der kan tænke selv, men er uden »passion, historie og sjæl«. Androiderne klarer det hårde arbejde, så mennesket kan perfektionere sig selv. Snart opdager robotterne, at de er både stærkere og klogere end deres herskere. De gør oprør og ender med at udslette næsten hele menneskeligheden.

Stykket blev en sensation og vandt international udbredelse i sin samtid. Allerede i 1922 fandt opsætningen vej til Broadway. Dramaet er ikke mindst berømt for at introducere ordet »robot«, der kommer af det tjekkiske »robota«, et feudalt udtryk for pligt- eller tvangsarbejde. I de efterfølgende år erobrede robotterne både film og bøger. Fra Fritz Langs Metropolis til Isaac Asimovs science fiction-romaner.

I dag er robotter og kunstig intelligens for længst blevet virkelighed. Algoritmerne gør sig til i produktionsvirksomheder og overvågningssamfund. Som hjælpsomme chatbots og storleverandører af fake news. Teknologien er dragende, men den dystopiske frygt for robotterne hænger ved. Videnskabs­ikonet Stephen Hawking udtalte ved flere lejligheder, at AI (artificial intelligens, red.) bliver enten det bedste eller det værste, der er sket for menneskeheden. Et gennemgående skrækscenarie lyder, at robotterne truer vores levebrød. En for en, branche for branche, bliver vi overflødiggjort. Det startede ved samlebåndene, men vil sprede sig til hver en afkrog af arbejdsmarkedet. Selv kreative fag står for skud, da algoritmerne komponerer, skriver og digter stadig mere overbevisende.

Den lurende omvæltning er omdrejningspunkt for et nyt tjekkisk projekt, hvor forskere og dramatikere markerer 100-året for Čapeks ikoniske fortælling ved at stille spørgsmålet: Kan en kunstig intelligens skrive et teaterstykke?

Her har algoritmen GPT-2 forfattet et drama, som siden blev opført af skuespillere på Svanda-teatret i Prag. Stykket havde online-premiere i slutningen af februar og skal efter planen opsættes på ny, når de tjekkiske teatre genåbner. Det er så vidt vides første gang nogensinde, at en algoritme agerer skuespilforfatter.

Resultatet viser på én gang, hvor langt teknologien er kommet, og hvor begrænset den fortsat er. På nuværende tidspunkt har dramatikere af kød og blod ikke noget at frygte.

Stykket AI: When a Robot Writes a Play er en Frankenstein-fortælling om den menneskelignende robot Troy, der kastes ud i vores verden, da hans skaber ligger for døden. Over otte scener forsøger robotten uden held at finde sin plads blandt menneskene i en tåget Blade Runner-agtig fremtid.

»Stykket er en dyster og futuristisk udgave af Den lille prins. Troy er som et barn, der vandrer gennem samfundet i sin søgen efter meningsfulde relationer. Som fortællingen skrider frem, opdager han, at der ikke er plads til robotter i menneskenes verden,« siger dramatiker David Košťák, der har instrueret skuespillerne og tilpasset computeralgoritmens manuskript til de skrå brædder. Det har ikke været nogen let opgave.

Den kunstige intelligens GPT-2 er udviklet til at skrive korte tekster som nyhedsartikler og vejrudsigter. Algoritmen er skabt af tech-virksomheden OpenAI, der blandt andet er stiftet af teknologimogulen Elon Musk. Systemet er trænet på baggrund af data fra godt otte millioner hjemmesider, der hovedsageligt gør sig i nyheder og underholdning. Fodres algoritmen med korte sætninger, kan den på ingen tid digte videre på enhver fortælling. Systemet har dog klare begrænsninger, og at den kunstige intelligens har skrevet et teaterstykke, er en sandhed med modifikationer.

Forskerne bag projektet har været nødt til at hacke systemet, der er frit tilgængeligt som open source.

»Vi opdagede hurtigt, at GPT-2 ikke kunne skrive et teaterstykke fra ende til anden. Først og fremmest kan systemet kun overskue omkring 1000 ord ad gangen, ligesom det har svært ved at kende forskel på flere karakterer, der taler med hinanden,« siger Rudolf Rosa, ph.d. i datalingvistik på Karlsuniversitetet i Prag og anfører for en gruppe af seks forskere, der har arbejdet med den kunstige intelligens og dens dramatiske formåen.

»Vi har hacket og tilpasset systemet på flere måder,« forklarer han.

»Dels har vi lært det at skrive dialog. Her fungerer det bedst, hvis det kun skal overskue samtaler mellem to personer ad gangen. Det var også nødvendigt at justere algoritmen, så den ikke gentog de samme ord og sætninger igen og igen. Endelig måtte stykket inddeles i mindre, korte scener, som David Košťák og teaterfolkene siden fik til at spille sammen.«

Udgangspunktet for de cirka fem minutter lange scener er små introduktioner og bidder af dialog, som Košťák har skrevet. Et af oplæggene lyder sådan her:

Det er midnat. Gaden er tom bortset fra en enkelt robot, der står under en lygtepæl. Han ryster, men kan ikke bevæge sig. En fremmed går forbi.

Han siger:

»Hvad laver du her? Robotter som dig burde sidde i deres stik på det her tidspunkt.«

Robotten svarer:

»Jeg ved det godt, men jeg kan ikke bevæge mig væk fra lyset. Jeg er bange for mørket.«

Herfra tager robotten over, og scenen stikker hurtigt af. Den fremmede, som viser sig at være ingeniør, lammer robotten med et elektrisk stød og giver ham en lektion: Mennesker er farlige og ikke til at stole på.

Scenen er en af de mere vellykkede i stykket, der flere steder fremstår rodet og fragmenteret. Trods forskernes justeringer har algoritmen stadig svært ved at skrive sammenhængende dialog. Indimellem bliver det absurd. Som da en slukøret mand i en efterfølgende scene beder robotten om at slå ham ihjel, og Troy reagerer ved at stikke en finger op i hans endetarm.

Før det udvikler robottens møde med en kvindelig massør sig hurtigt til et opstemt stønnende forspil, der dog aldrig når sit klimaks.

»Jeg vil elske med dig over hele din krop,« siger Troy undervejs.

Hele vejen igennem er kærlighed, sex og vold de dominerende temaer. Måske ikke den store overraskelse, da algoritmen overvejende har tygget sig gennem tråde på Reddit og læst alverdens nyhedsartikler om død og ødelæggelse.

»Robotten bliver et spejl af virkeligheden. Den er som et barn, der hører, hvad mor og far taler om, når de tror, det ikke kan høre dem,« siger David Košťák.

Stykket og den kunstige forfatter har dog også deres øjeblikke. Højdepunktet indtræffer, da Troy møder en fortvivlet ung mand, der ikke ved, hvad han skal stille op med sin fremtid. Han spørger robotten, om den vil muntre ham op ved at fortælle en vittighed. Modvilligt svarer Troy: »Når du er død, og dine børn og børnebørn er døde, er jeg her stadig.«

En elegant reference til Karel Čapek. Robotten har jo humor!

Også her skulle den dog hjælpes lidt på vej, afslører David Košťák, der i oplægget til scenen bad systemet fortælle en joke. Han understreger, at vittigheden er algoritmens alene.

»Vi har hele vejen igennem kun lavet mindre ændringer i maskinens forslag. Indimellem har vi skrottet hele eller dele af en scene og bedt systemet starte forfra. 90 procent af stykket er udelukkende skrevet af den kunstige intelligens. De sidste 10 procent har vi stået for,« siger han.

Som et næste skridt vil forskerne fodre systemet med bunkevis af regulære teaterstykker, så det for alvor lærer, hvordan de lyder og ser ud. Inden længe kan de måske skifte GPT-2 ud med storebroren GPT-3, der blev præsenteret sidste sommer. Systemet er next level. Hvor GPT-2 arbejder ud fra 1,5 millioner parametre, lyder tallet på 165 millioner for det nye system.

David Košťák forudser, at kunstig intelligens med tiden kan blive et brugbart værktøj for både dramatikere og andre tekstforfattere.

»Det er måske ikke stor kunst på nuværende tidspunkt, men robottens forslag kan om ikke andet være med til at inspirere et manuskript og sende det i nye, overraskende retninger. Inden for få år kan teknologien sikkert også bruges på det umættelige marked for tv-serier af mere middelmådig kvalitet,« siger han.

Hvem ved, måske bliver afsnit nummer 15.000 af Horton-sagaen skrevet af en kunstig intelligens.