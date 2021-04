Baglæns ud af opiumsmarken

Afghanistan er et sted, som er endt med at fylde meget i mit liv.

Mod min families anbefaling blev jeg i 2012 udsendt til Helmand-provinsen, og det første, min far sagde, var, ’Hvorfor? Du kommer jo hjem i en kiste.’ Der ventede mig en lidt anden tur, end han selv havde været på, da han besøgte landet i 70erne. Min mor tænkte det samme. Hun støttede mig, men ikke krigen, for man kunne jo ikke skabe demokrati med krudt og kugler – hvilket jeg set i bagklogskabens ulideligt klare lys må give hende ret i.

Min beslutning om at tage afsted har jeg ikke fortrudt. Vi soldater har intet at skamme os over, for vi tog afsted med de bedste hensigter: at give afghanerne en bedre hverdag, end de havde, før vi kom. Ansvaret for, at krigen i mange henseender ikke lykkedes, ligger hos de politikere, der sendte os afsted, for hvad var planen egentlig?

Efter hver patrulje i Helmand talte vi igennem, hvad planen havde været med den pågældende patrulje, hvordan det var gået, og hvad vi kunne lære. Det kunne danske politikere passende også gøre med indsatsen, i lyset af at USA og dermed Danmark trækker sig hjem fra Afghanistan 11. september.

Selvransagelse er desværre ikke at finde hos de politikere, der udsendte mig, og som lige siden har gjort mange krumspring for at undgå at tage ansvar. Engang kunne politikere, der kritiserede krigen, få mit blod til at koge. Nu er det dem, der kalder krigen for en succes, der gør mig vred.

På Udenrigsministeriets hjemmeside står, at den danske mission har været med til at skabe et mere frit Afghanistan: »Politisk viser Afghanistan spæde tegn på en større demokratisk modenhed og fremskridt. Over de seneste 12 år er der blandt andet opnået forbedrede politiske rettigheder for befolkningen, den politiske deltagelse er vokset, og et relativt pluralistisk medieudbud er kommet til.«

Det er korrekt, at Taleban ikke sidder på regeringskontorerne i Kabul. Til gengæld styrer de store dele af landet – også der, hvor danske soldater kæmpede hårde kampe. Faktisk er det nærmest kun de større byer, der er under regeringens kontrol. Det område, hvor jeg selv tilbragte knap et halvt år, har ikke været under regeringens kontrol, siden vi forlod det i 2014. Og selv mens jeg var der, kunne det diskuteres, hvor meget kontrol regeringen reelt havde.

Har jeg så overhovedet gjort nogen nytte for de lokale afghanere, jeg har set i øjnene? Eller har jeg bare været til besvær og medvirket til at gøre deres lokalområde til en kampzone? Hvem ville jeg selv have mest sympati for, hvis jeg var afghaner – de bevæbnede fremmede, som havde et par forslag til, hvordan jeg skulle leve mit liv, eller de af mine landsmænd, som bekæmpede dem?

Formålet med krigen ændrede sig løbende undervejs. I starten drejede det sig om at fjerne al-Qaedas fristed i Afghanistan, men senere udviklede det sig til et demokratiprojekt. Kvinderne skulle ud og arbejde, og børnene skulle i skole, men i takt med at antallet af sårede og faldne kammerater steg, faldt danskernes tillid til krigen. Projektet manglede en egentlig plan og et klart endemål. Lige indtil NATO gav Taleban den største gave, de kunne få – en dato for afslutningen af kampopgaverne.

Demokratiprojektet taler politikerne sjovt nok ikke så meget om mere. Kun på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er nemmere at sige, at krigen udelukkende handlede om at fjerne terrorister, for på den måde kan man legitimere krigen og kalde den for en succes ved at koble den til kampen mod IS. Men al-Qaeda var nedkæmpet, længe inden Danmark oprustede i 2006, og vi erklærede, at målet nu var at indføre demokrati i Afghanistan.

Var krigen så omkostningerne værd? Det er sværere at svare på, end man skulle tro, men jeg hælder til et nej.

Set fra et militærfagligt perspektiv har indsatsen været gavnlig for Forsvaret. Vi fik brugt vores håndværk, oparbejdede kamperfaring og beviste, at vi er en god alliancepartner. Men havde jeg vidst, hvordan vi ville forlade Afghanistan, ni år efter jeg traskede rundt i opiumsmarkerne, ville jeg have svært ved at argumentere for, at det var risikoen værd.

Selv dengang virkede det meningsløst at gå patrulje i en by blot for at konstatere, at Taleban kom valsende ind, så snart vi var ude igen. Jeg forstår godt, at afghanerne efterhånden blev trætte af os. De vidste, at vi en dag vil forlade dem.

Afghanerne vil først og fremmest have sikkerhed. Demokrati ligger langt nede i deres prioriteter, og det værste er den reelle risiko for, at Taleban er de eneste, der kan give dem det. Vi gav dem det i hvert fald ikke. Piger kunne komme i skole nogle steder, men til gengæld forvandlede vi store dele af landet til en kampzone.

Det er svært at konkludere på en krig, der har varet så mange år, skiftet formål så mange gange og kostet så mange liv, men det er lige så svært at acceptere, at vores politikere ikke vil indrømme deres fejl eller reflektere over deres beslutninger.

Prisen betales af den afghanske befolkning, der ikke har fået den sikkerhed og stabilitet, vi faktisk lovede dem. Kommer de fremadrettet til at føle sig sikre? Hvad siger de egentlig til vores 20 års tilstedeværelse? Hvad har vi egentlig opnået, hvis borgerkrigen bryder ud igen 11. september? Danmark er næppe heller blevet mere sikkert af at sende kampsoldater til Afghanistan. Taleban er ikke nogen global terrorbevægelse, men en nationalistisk bevægelse, der er bedøvende ligeglade med Danmark.

Mine kammerater faldt for en god sag, men de blev svigtet af de samme politikere, som svigtede afghanerne. De skal hyldes for deres offer, og det er for deres skyld, vi skal tage ved lære af krigen i Afghanistan. Det bliver ikke nemmere af, at de ansvarlige har lukket den kommission, der skulle kortlægge krigen.

Caspar Stefani er tidligere udsendt til Afghanistan, officer i Hæren, konservativ kandidat til kommunalvalget og cand.scient.pol.

