Jeg mistede mig selv i suppen på Arpège Af Martin Kongstad

Grøntsagsconsommeen så ellers tilforladelig ud, de fire ravioli på bunden af skålen var så forfinede, at fyldets muntre farver eksponeredes gennem dejen; rødbede, kraftig orange fra gulerod, men væden ramte mig i solar plexus. Under den fyldige smag dirigerede et distinkt touch af bladselleri og fremkaldte en ufravigelig følelse af fundamental ensomhed og døde fluer i vindueskarmen, og jeg måtte hanke op i mig selv for ikke at lade tårerne løbe.

Det var frokost på Arpège for fem år siden; alene ved bordet med min sorte notesbog; i dagens anledning den fine fra Moleskine. Jeg var omgivet af aristokrati fra det 16. arrondissement, en forlægger og hans succesforfatter i deres evindelige fløjl og en pagehåret svensk reklameinstruktør med noget ledsagende blond Celine. Alle holdt fri for at smage Alain Passards trestjernede vegetarmenu. Jeg var på arbejde som anmelder. Det var mit job at forstå, hvad køkkenet ville mig, bedømme deres kompositioner – simple tilberedningsfejl forekommer ikke på det niveau – og konkludere, om de 12 retter var værd at betale 1.500 kroner for.

Jeg gik derfra ør af lykke og nev mig i armen over, at jeg også fik løn.

Der var gået 20 år, siden jeg foreslog mig selv som madanmelder på Euroman. Det var midt i 90erne, og storbyen var kommet til København. Det frankofile var på retur, nu var det London og New York, og det skulle være trendy; man blandede alle farver til ingenting, skulle noget nyt hver uge, smed vanilje i beurre blancen og drak cocktails til maden. Den nye kokkehelt var Marco Pierre White; langt fedtet hår og en smøg i kæften, og den tilsvarende kunst Damien Hirst og haj i formaldehyd og Tracey Emin, som broderede navnene på sine engangsknald på indersiden af et tomandstelt. Fint skulle det ikke være.

Nikolaj Kirk og makkeren Paulo Guimaraes var knap konfirmeret, da de fik ansvaret for køkkenet på hotte Olsen i Store Kongensgade, og selvfølgelig skrev jeg min første anmeldelse derfra. Var jeg kompetent? Overhovedet ikke. Jeg var begejstret, men jeg anede ikke, hvad det betød at koge; at bruge ild, at transformere, udtænke, udføre, og havde ikke styr på mine referencer.

Jeg voksede op 12 rækkehuse fra Jonna Dwinger, Politikens legendariske anmelder (altid ti procent i drikkepenge), så det lå i miljøet, men min berøring med Dwinger begrænsede sig til at brænde hendes franske havelåge af til sankthans.

Min reference var traditionel, venstreorienteret mad: culotte, lammekølle, tomatsalat, porretærte med undersaltet bund, Irmas hindbærtærte.

Min madinteresse tog fart i 1990. Båd-Kaj og jeg sparede sammen til månedlige besøg på Københavns bedste restauranter, jeg var dj og han nattechef på Jazzhouse, og vi talte mad ved enhver given lejlighed. Den store inspirator var Søren Sovs Thyboe, ven og køkkenchef på Nimb-imperiet, og jeg glemmer aldrig den middag, han skænkede os i 1991:

Foie gras, jomfruhummer med provencalsk sauce (smør, tomat, vin, krydderurter), mørbrad med kraftig rødvinssauce, creme brulé. Kokke tænker ikke voldsomt over mammon, de laver mad for at se folk smile ved bordene, og når venner kommer forbi, er der no holding back, de får madtæsk, og dette eskalerer med kolleger.

Kokke ved, at de andre også arbejder 90 timer om ugen; løber rundt som pryglede aber for at få humlebien til at flyve (som Røde Claus fra Salon plejer at sige det), siger nej til runde fødselsdage i årevis og bliver skilt på stribe, og derfor får de hele udtrækket. Kokke og jazzmusikere er de mest generøse mennesker, jeg kender.

Den københavnske gourmetscene var overskuelig dengang. Båd-Kaj og jeg spiste kalvemørbrad på Restaurant Nouvelle; tjenerne lettede unisont på de store zinklåg og åbenbarede gigantiske tallerkener med kødet i midten, tynde haricots verts til siden og glacen som ravgyldent spejl i bunden. Vi drak Lynch-Bages fra 85.

Vi fik den fulde menu på Restaurationen, og Bo Jacobsen kom til bordet med hestehale og Land og Folk-diktion, og så var der den legendariske middag på Kommandanten i Ny Adelgade: Båd-Kaj og jeg hang ofte i baren på Jazzhouse og talte mad med den jævnaldrende restauratør Lars Nielsen, som faldt forbi efter fyraften, og da han erfarede, at vi brændte for sagen, opfordrede han os til at kigge ind og få lidt mad på Kommandanten. De havde lige ansat Francis Cardenau og genvundet deres michelinstjerne. Vi vidste, at det var byens dyreste restaurant, og ryddede vores konti til lejligheden, og Lars skænkede løs af flere slags champagne og opgraderede vinmenuen med kultbourgogne, og jeg husker særligt indbagt ungdue. Lidt i tolv gik Lars til vores forbløffelse, og jeg, der havde regnet med at få en vis discount, bad tjeneren om at lade cognacen stå på bordet, for vi kunne lige så godt gå ned med stil. Båd-Kaj fik regningen i en lædermappe, himlede og sendte den videre.

Jeg åbnede, og der var tomt. Ingen regning.

Søren Sovs lærte os, at fonder var uundværlige – og at lave dem – og jeg skabte mig et ry som hjemmekok, hvilket efter min mening kvalificerede til at anmelde.

Min tredje anmeldelse var af Saison i Hellerup. Vi fik hare til hovedret, og den var ram i smagen, mente vi. Jeg gav Saison tre ud af seks stjerner, og så vidt jeg hørte, gik restauratør Lauterbach amok og sammenkaldte byens førende restauratører for at gøre samlet indsats mod de inkompetente anmeldere. Den debat har kørt lige siden, og jeg vil påstå, at madanmelderskaren har dygtiggjort sig i takt med køkkenerne.

Jeg har været ude at spise med både Svend Rasmussen og Søren Frank fra Berlingske og Ole Troelsø fra Børsen (uddannet kok), og det er mennesker, som kan deres historie, kan lave mad, har besøgt vinproducenterne og er forelskede i deres metier. Dem lytter jeg gerne til, og jeg må desværre indrømme, at jeg har størst fornøjelse af at læse de marginale anmeldelser; himmel eller helvede, og i samme åndedrag tilstå, at det er sværere at rose originalt end at være besk. Når det skal skrives op, står banaliteterne i kø, mens den nedadgående spiral kaster dugfriske perfiditeter af sig. Jeg griner stadig over denne fra egen hånd:

»Hvordan skal jeg beskrive, hvor kedeligt det smagte? Jo, smagen mindede om den luft, som fremkommer, når man sidder i lægens venteværelse og vender en side i Familie-Journalen.« Eller denne observation fra restaurant Copenhague i Paris (som har taget sig sammen siden), hvor alt var gået fuldkommen i stå:

»Det lod til at blive en lang aften for kokken, endnu en, og forståeligt nok var han blevet træt af at stå og tale til det kolde komfur og trådt ud af sit køkken for at hente lidt adspredelse. Han var i tresserne, og lad mig udtrykke det sådan, at han ikke bar den høje kokkehue med rank ryg og fremskudt bryst. Det var svært ikke at få ondt af ham, som han stod og rettede på kagerne i vitrinen, og det blev ikke bedre af, at restaurantens to tjenere, i mangel af bedre at tage sig til, fulgte hans bevægelser på klos hold. Det var maitre d’, stedets ledende ånd, en ældre herre med en foruroligende brysk og uafklaret aura, og tjenerinden, som var i tyverne og lignede en aspirerende bluessangerinde. Det kunne have været castet til en finsk kultfilm.«

Det er fristende som anmelder at lade sig rive med af Hvem er bange for Virginia Woolf-retorik, men dels har jeg en vis solidaritet med kokke, dels har jeg Adam Prices noble anmeldelser fra Politiken siddende på venstre skulder. »Fisken havde fået et minut eller to i overkanten, den dag vi var forbi.« Dertil kommer, at jeg selv kun tænker hævn og hård vold, når nogen anmelder mig dårligt, og værst, hvis de ikke kritiserer sagligt. Man bør kunne argumentere for, hvorfor en bog eller en ret falder til jorden, og det kræver viden og indsigt.

For nogle år siden spiste jeg på en michelinrestaurant, tjeneren var oppe på lakridserne og havde til min ærgrelse lært sig lange foredrag om hver vin. Han fortalte mig, at hvid bourgogne laves overvejende på chardonnay, og jeg skrev:

»Hvis du servicerer en midaldrende alenefyr i hvid skjorte og silkeklud, så lad være med at belære ham om, at hvid bourgogne ofte laves på chardonnay; enten ved han det, eller han er ligeglad.« Hvad jeg ikke skrev var, at han præsenterede næste vin som ungarsk. Den var fra Fred Loimer, den største stjerne i østrigsk vin.

Jeg fortalte, at han tog fejl, og besluttede at lade det fare, for han var ihærdig og sød, og det kunne have skadet hans karriere.

Der skete noget i 00erne. Alle fik ret til et fedt køkken, og man talte risotto inden filmmødet. Båd-Kaj og jeg blev overhalet indenom af tapasmiddage, og vores generation, som pr. definition var mod alt fra forældre­generationen, men ikke anede, hvad vi skulle sætte i stedet, brugte magten på at forsage den gamle gourmetscene med bordeaux og silkeklud og sætte den sociale situation, mødet mellem venner, højere end damask og krystal. Krisen i 2009 satte fart under den udvikling, for pludselig var kunderne utilbøjelige til at satse hele marmeladen på en dyr menu.

Man havde samme beløb til rådighed, men psykologisk var det rart ikke at binde sig for en formue. A la carte-kortet kom tilbage og med det en tsunami af bearnaisesovs, som meget handy blev kombineret med, at mænd lod skjorten hænge uden for bukserne. Noma tog dugen af, og det nordiske madmanifest fra 2004 med ordene om »at bygge på råvarer, som bliver særligt fremragende i vores klimaer, landskaber og vande« bredte sig.

For en husmor i Puglia var det old news at lave mad af de ting, hun kunne se fra sit vindue, men Nomas kongstanker inspirerede kokke fra hele verden til at finde stolthed ved hovedstolen, og ergo kunne man derefter spise gourmet-mole (traditionel mexicansk sovs) på Pujol i Mexico City.

Foto: Martin Bubandt

Jeg anmeldte on and off for Euroman gennem 12 år. Man har ikke ubegrænset budget og må spare op til de dyre steder, og en aften var det endelig Søllerød Kro. Min veninde og jeg bestilte den dyre menu til 1.500, og det var en stabil skuffelse. Dampet torsk med østers blev decideret vammel, og hummerretten gik underligt i sig selv, og jeg havde kvaler, for restauranten havde aldrig fået en dårlig anmeldelse.

Jeg satte mig til at skrive, min reelle oplevelse var tre ud af seks stjerner, men da det var Søllerød, rundede jeg op til fire og ringede til min redaktør. Ville han bekoste endnu en tur derop? Noget måtte være gået galt den aften. Det ville han ikke.

»Skriv din anmeldelse!«

»Jeg kan ikke stå inde for det.«

»Så må du selv betale.«

Det gjorde jeg, selvom jeg ikke havde råd.

Derefter ringede jeg til restaurantchef Jan Restorff, som jeg ikke kendte, og fremlagde mine anker. Han gav mig ret i, at hummerretten var svag, udtrykte bedrøvelse over min dårlige oplevelse og sagde, at han skyldte mig en middag.

Ti år senere havde jeg fødselsdag. Jeg plejede at invitere Linda ud, men var flad. Jeg bookede bord på Søllerød og skrev derefter til Restorff, om han kunne huske vores aftale. Det kunne han.

»Vi får deres femretters,« sagde jeg på vej derop.

Restorff stod klar til at modtage os og anviste os det fineste bord.

»Jeg og de Neergaard har besluttet at give jer de bedste retter gennem ti år,« sagde han, og så regnede det med vidundere: olivenis, svampesuppe, et væld af udsøgte vine; ofte løb Restorff ind for at finde en alternativ flaske, således at vi kunne smage to vine til samme ret. Linda græd af lykke efter sjette ret. Jeg skulle selvfølgelig have skrevet den oprindelige anmeldelse, men jeg var ikke stærk nok dengang. Der er alligevel noget smukt over det aparte forløb. Det blev et af mit livs bedste middage.

Her er det naturligt at komme ind på armslængdeprincippet. Begrebet har jeg fra mit første møde i den danske madanmelderforening. Det fandt sted på Salon i Bredgade, og spørgsmålet om armslængde var stillet af Joakim Grundahl fra Politiken, som ikke var til stede. Derfor gik man bare videre.

Et par punkter senere skulle vi nominere årets vintjener, og det føg med navne, som jeg aldrig havde hørt om. Jeg bemærkede, at det var påfaldende, så mange vintjenere folk kendte, og accentuerede, at der måske var noget om det med armslængden.

Det er umuligt at holde sig fri af kokke og tjenere, når man anmelder. Der er et hav af arrangementer; som madanmelder bliver man inviteret til åbninger, vin­smagninger og middage en masse, men man kan sige nej, og det har jeg gjort ret konsekvent, men da jeg skrev min roman om en mesterkok, Kokken der holdt op med at rødme, havde jeg brug for nogle højtkvalificerede vegetarretter og spurgte Rasmus Kofoed fra Geranium, om han ville levere en menu til en restaurant inde i en bog. Det sagde han til min glæde og overraskelse ja til. Han udviklede 12 retter, og vi mødtes og talte dem igennem, for jeg havde brug for at vide, nøjagtig hvordan man lavede maden, og hvor det kunne gå galt, så jeg kunne skabe drama under service. Siden gjorde Nicolai Nørregaard fra Kadeau samme anstrengelse, og jeg er ikke lavet af træ.

Det skabte en velvilje over for de to, og den ville måske komme dem til gode, i fald det stod og vaklede mellem fem og seks stjerner. Jeg har dog det princip ikke at anmelde kokke, som jeg ser privat, og dem er der to af.

Efter Euroman var jeg anmelder på Dagen (det kostede mig 36.000 i tabte udlæg og løn, men var sjovt) og satte mig efterfølgende for at udfordre den noget rigide genre og syre ud på Information, hvor jeg spiste middage med en afdød ven og personer fra mine skønlitterære bøger.

Foto: Martin Bubandt

I 2013 sad jeg i mit køkken og skrev roman, forskuddet var for længst brugt, og jeg indså, at jeg måtte have en indtægt, og opfandt et radiokoncept til Radio24syv. Titlen, Bearnaise er dyrenes konge, var et citat fra føromtalte ven, som altid sagde netop dét, når vi hældte Knorr-pulver i gryden. Han elskede også fiskefilet, »selvom jeg ikke bryder mig om det hvide indeni«.

Programmet blev populært, også hos kokke og tjenere, og jeg oplevede i stigende grad at blive genkendt. Alle anmeldere bestiller i andet navn; Søren Frank har brugt Søren Iversen så længe, at enhver restaurantchef kender det. Jeg endte med at hedde Karin Holst-Nielsen, fordi jeg mente, at det lød som en pligtopfyldende 38-årig cand.jur.

Restauranter vil gerne vide, hvem de serverer for. De gode steder holder briefing omkring halv seks, efter personalemaden, og her udnævnes eventuelle vip-gæster; folk, som man med fordel kan tage sig ekstra af, eller som forventer det.

Det kom ofte som en ubehagelig overraskelse, at jeg var Karin, og den panik, som kan opstå, har aldrig huet mig, og slet ikke at blive serviceret fidelt eller få tilbudt bedre vin og særlige retter, som køkkenet mente, at jeg skulle smage.

Det gik galt en aften på et landets bedste spisesteder.

Jeg var genkendt, og uden varsel fik vi en ekstra ret: gnocchi (heavy pasta på kartoffel) med sauce på smeltet smør og parmesan og et voldsomt riv af hvid trøffel fra Alba. Genial ret, hvis man havde været en dag på ski og trængte til noget nærende, men vi havde fortæret tre retter med henholdsvis smør, brunet smør og piskefløde og måtte på gaden for at få luft og sikre os, at der var en hjertestarter i nærheden. Det var lutter velvilje, men retten efterlod mig med et problem, for den var både uden for nummer og samtidig den, som kuldsejlede helheden.

Jeg valgte at skrive det, som det var, og det var ikke til deres bedste.

Jeg er bedst til at huske retter: Knivmusling i persillerør på Noma i 2008 var et sindsoprivende dyk i iskoldt hav og en gastronomisk milepæl og mange år senere på ny deres tærte med kojiskimmel og trøffel. Bløde kammuslinger under sprødt låg af rå kejserhat på Matbaren i Stockholm var æstetisk overvældende, den lille kiks med tun, chilimayo og friteret porre på Contramar i Mexico City, Røde Claus’ hval (indbagt pighvar med hummersauce), kalvelever med vinaigrettesauce på Brasserie Nord i Lyon, cacio e pepe hos Roberto og Loretta i Rom, sherrysild hos Aamanns 1921. Stærkest står dog min første frokost på Arpège i Paris, 2016.

Signaturretterne kom med hinanden i hånden: hans eventyrlige servering med æg og fløjl af fløde, sherryeddike og purløg, den føromtalte suppe, sushi med rødbede (som blev tun i teksturen), en salat med blade fra egne marker.

Selvfølgelig måtte jeg tilbage.

Jeg inviterede Linda på frokost et par år senere. Det gik allerede galt ved ankomsten; de forsøgte at gemme os af vejen i kælderen, og jeg måtte vise logoet på mit Cerruti-tørklæde, før vi fik bord i hovedrummet. Sådan skrev jeg:

»’Hvad er det for nogle æg, de bærer rundt?’ sagde Linda.

’Bare vent og se.’«

Og så kom signaturretten til vores bord. Nu begyndte det for alvor.

Ægget, den grundlæggende disciplin i fransk kogekunst. Linda havde ikke tidligere oplevet signaturægget, hun smagte som aldrig før, og jeg kunne desværre følge hendes lette rysten på skuldrene. Var det bare dét? Og sådan er det med mange af Passards retter; de er enkle og dermed så afhængige af energi og raffinement, at blot den mindste slendrian kan få det til at kæntre.

I æggets tilfælde var det flere på hinanden følgende faktorer:

Der var hvide med i købet, og det må der absolut ikke være, for man må ikke være i tvivl om, hvorvidt man spiser flødeskum eller kimen, de havde glemt purløg, måske var man sluppet op derude, og værst var det, at balancen mellem ahornsirup og sherryeddike, mellem sødt og surt, var kuldsejlet.

Jeg forsøgte at få et blik ud i køkkenet for at se, om han var der selv. De æg ville Passard ikke have sendt til bords. Det gik op for mig, at der var en iboende fare ved at besøge Arpège igen. Jeg risikerede at ridse i åbenbaringen fra første besøg. Men det var for sent. Vi fik seks retter – seks! – med rodselleri, samtlige signaturretter kuldsejlede, og de serverede en uhørt vammel velouté med kastanje og smør to gange. Han var ikke selv i køkkenet, erfarede jeg senere. Han havde åbnet galleri lige rundt hjørnet med egne værker og kom blot ind for at hilse på, som man nu gør.

»Jeg elsker René,« sagde han, da han erfarede, at vi var danske.

Vi tog hjem i lejligheden og rasede, og da Linda trængte til noget kinesisk samme aften, søgte jeg på må og få og fandt Cam i Rue au Maire, som viste sig at være et scoop med vanvittig god og billig moderne vin, knivskarp ny asiatisk mad og et personkabinet af en anden verden.

Fremover anmelder Martin Kongstad mad i Weekendavisen hver anden uge.