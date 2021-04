En overset mulighed

Danmark vil ikke risikere, at en ud af 40.000 personer, som bliver vaccineret med AstraZeneca, udvikler ekstreme blodpropper, der kan være dødelige. Der er for godt styr på coronaepidemien i Danmark til, at vi vil løbe den risiko. Med den begrundelse fortalte Søren Brostrøm onsdag i sidste uge, at Dan­mark lægger AstraZeneca på hylden. Det var en verdensnyhed. Danmark er det eneste land, som har sløjfet brugen af vaccinen. Kun Norge overvejer at gøre det samme.

Konsekvensen af den danske beslutning er, at Danmarks vaccineplan forsinkes. I første omgang to uger ifølge Sundhedsstyrelsen, der dog har indrømmet, at den kan risikere at vare længere. Det er den pris, Danmark er rede til at betale for at undgå potentielle dødsfald forårsaget af AstraZeneca. Det forklarede Brostrøm ved pressemødet i sidste uge.

Men man kan godt vaccinere med AstraZeneca og samtidig minimere risikoen for dødsfald. Den sjældne bivirkning, der kaldes VITT på fagsprog, kan behandles. Det påpeger de tre forskningsgrupper, som har undersøgt bivirkningen og fået deres forskning udgivet videnskabeligt.

»VITT kan behandles. Hvis man opfanger det i tide, er det ligetil at behandle,« siger Theodore Warkentin til Weekendavisen. Warkentin er professor i blodsygdomme på McMaster University og læge ved Hamilton General Hospital, der ligger i Canada. Professoren er også en del af den forskningsgruppe, der har set nærmere på den alvorlige bivirkning hos 11 østrigske og tyske patienter. Samme melding kommer fra Norge, hvor et stort hold læger både har undersøgt og behandlet fem patienter, som fik konstateret VITT.

»Bivirkningen kan behandles,« siger Geir Tjønnfjord, der er en del af det norske hold. Til daglig er han overlæge og professor ved den afdeling af Oslo Universitetssykehus, der beskæftiger sig med blodsygdomme.

Behandlingsmetoden er beskrevet i to artikler i det lægevidenskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine, der udkom 9. april. Det var fem dage før, Brostrøm fortalte hele verden, at Danmark tager AstraZeneca ud af brug. Behandlingen anbefales også af den seneste forskningsgruppe, der har set nærmere på VITT blandt 23 patienter i Storbritannien. Det skriver de i en artikel, der udkom 16. april i New England Journal of Medicine.

Sundhedsstyrelsen har ikke lagt skjul på, at VITT kan behandles. Men de har heller ikke talt meget om det. Og de har ikke offentligt beskrevet, om eller hvordan den kendte behandlingsform påvirker styrelsens vurdering af dødeligheden med VITT.

En ny behandling

Det, der skal bruges til behandlingen, findes på de fleste hospitaler.

»Man skal bruge et antikoagulerende middel og præparatet immunglobulin,« siger professor Warkentin. Antikoagulerende betyder blodfortyndende. Begge dele er normale lægemidler, der bruges i det almindelige medicinske arbejde på danske hospitaler. Og der findes masser af begge dele i Danmark. Det oplyser virksomheden Amgros, der er de danske hospitalers indkøbscentral for lægemidler.

Man skal bruge to præparater, fordi VITT består af to ting. VITT er en forkortelse for »vaccineinduceret immun-trombotisk trombocytopeni«. »Trombose« er det lægefaglige udtryk for en blodprop, og »trombocytopeni« refererer til et lavt antal blodplader i blodet. Det er en autoimmun diagnose, hvor kroppens immunsystem kæmper en potentielt dødelig kamp mod kroppen selv.

VITT er blevet beskrevet som tusindvis af blodpropper, der opstår på samme tid overalt i kroppen. Blodpropperne har ramt hjernen og andre livsnødvendige organer på en række personer, der var blevet vaccineret med AstraZeneca. Det skete blandt andet for den 60-årige danske kvinde, der døde af VITT efter en vaccination. Den anden danske VITT-patient overlevede bivirkningen.

Kombinationen med det lave antal blodplader gør diagnosen særlig farlig. Blodpladerne hjælper til med at få blod til at størkne. Når antallet af blodplader i blodet går ned, størkner blodet dårligere. Hvis blodet ikke kan størkne og bliver meget tyndtflydende, kan der opstå indre blødninger i kroppen.

Det er en ekstrem bivirkning, der også er ekstremt sjælden. En ud af 40.000 personer, der har fået AstraZeneca, får den, anslår et endnu uudgivet dansk-norsk studie, som Sundhedsstyrelsen læner sig op ad. Men risikoen kan også være lavere. Finlands sundhedsmyndigheder mener, at en ud af 83.000 får den. Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderer, at en ud af 100.000 rammes. Men det er langtfra alle, der rammes af VITT, som ender med at dø.

Sundhedsstyrelsens bedste bud er, at VITT-dødeligheden ligger et sted mellem 20 og 40 procent. Hvis Danmark brugte de 200.000 doser med AstraZeneca, som Danmark har liggende, forventer Sundhedsstyrelsen altså, at fem personer ville få VITT, og at mellem en og to ville dø af det.

Kan redde liv

Dødeligheden kan sandsynligvis sænkes med behandling ifølge den nyeste forskning. Præcist hvor meget er svært at sige, fordi så få indtil videre er behandlet. Alligevel argumenterer alle de internationale eksperter i blodsygdomme, der har undersøgt VITT, som Weekend­avisen har talt med, for, at patienter med VITT skal have blodfortyndende middel og immunglobulin. Blodfortyndermidlet hjælper patienten af med blodpropperne, mens immunglobulin hjælper med at holde blodpladetallet højt, så risikoen for blødninger minimeres.

Behandlingsformen har måske allerede reddet liv. I Norge blev fire af de fem patienter med bivirkningen behandlet sådan. To af dem – en 32-årig mand og en 39-årig kvinde – overlevede. At de to andre patienter døde, handler sandsynligvis om, at VITT ikke blev opdaget i tide hos dem, forklarer Tjønnfjord fra Norge.

Den tysk-østrigske forskningsgruppe har lavet forsøg, der peger på, at behandlingen virker. Men også erfaringerne med en anden lidelse, der ligner VITT, indikerer, at behandlingen kan dæmme op for bivirkningen. Det forklarer professor Warkentin fra den tysk-østrigske forskningsgruppe. Warkentin er en af verdens største autoriteter i sygdommen autoimmun eller atypisk heparininduceret trombocytopeni, forkortet aHIT, og redigerer standardværket om sygdommen. Og aHIT påvirker på mange måder enkelte uheldige personer på samme måde som VITT ifølge professoren.

»AHIT og VITT-syndromerne er ligesom tveæggede tvillinger,« siger Warkentin. »Og en af de ting, jeg har fundet ud af i forhold til aHIT, er, at hvis du giver patienten høje doser intravenøst immunglobulin, så påvirker det antistoffets evne til at aktivere blodpladerne,« siger han.

Ifølge Warkentin, hans tysk-østrigske kolleger og den engelske forskningsgruppe opstår VITT og aHIT hos få personer, fordi deres immunsystem kommer til at producere et specielt antistof. Antistoffer er kroppens forsvarsværk mod ting, den tror er farlige. I det her tilfælde er det bare kroppens eget antistof, som er farligt. Ved begge lidelser er de specielle antistofffer rettet mod et protein, der hedder PF4. Antistoffet får proteinet til at binde sig på overfladen af blodpladerne. Når det sker, får det blodpladerne til at klumpe sig sammen. Det er det, der giver blodpropperne i kroppen og langsomt tømmer blodet for blodplader.

Men hvis patienten får immunglobulin, der er et andet antistof, så hæmmes det skadelige antistofs evne til at få blodpladerne til at klumpe sig sammen ifølge forskerne. Warkentin var en af de første i verden til at anbefale immunglobulin til behandling af aHIT. I dag er behandlingsformen standard over det meste af verden. Og noget tyder altså på, at behandlingsformen også er ved at blive accepteret til at behandle det helt nye VITT-syndrom.

Blandt de internationale forskere er der stadig uenighed om, præcis hvilken form for blodfortyndende middel, man skal bruge. En af de mest normale blodfortyndere hedder heparin. Det var også det middel, fire af de fem norske VITT-patienter fik. Men ifølge det tysk-østrigske forskningshold kan det være farligt at give heparin til patienter med VITT. Ifølge dem kan heparinen riskere at forværre VITT-syndromet.

Svært i praksis

Har de danske sundhedsmyndigheder overvejet at bruge samme behandlingsform, der muligvis kunne minimere dødeligheden ved VITT?

Ved pressemødet i sidste uge nævnte Søren Brostrøm kort, at VITT kunne behandles. Men han sagde også, at den ikke er »kurativ«, altså helbredende, og svær at bruge, fordi man ikke kan forudsige, hvem der får VITT. Og at patienter, der får behandling, stadig kan risikere at få mén.

»Selv trods indsættende, effektiv behandling, og man overlever, så kan der være følgevirkninger,« sagde Brostrøm.

En mulig behandling af VITT bliver også kort nævnt i et af mødereferaterne fra den ekspertgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen, der har etableret vidensgrundlaget for beslutningen om at droppe AstraZeneca.

Men i det notat, der beskriver baggrunden for Sundhedsstyrelsens beslutning om at lægge AstraZeneca på hylden, står der ikke noget om, hvordan styrelsens vurdering af VITT-dødeligheden påvirkes af, at bivirkningen kan behandles.

Weekendavisen har mandag skriftligt spurgt Sundhedsstyrelsen, hvorfor man har fravalgt en model, hvor man fortsætter vaccinationen med AstraZeneca og behandler de få personer, som potentielt vil udvikle VITT. Men styrelsen har ikke besvaret spørgsmålet inden avisens deadline.

Det kan være svært at anvende behandlingsformen i praksis, siger flere af de danske og udenlandske læger, Weekendavisen har talt med.

»Det handler om at finde nålen i høstakken,« siger Jens Lundgren, der er overlæge og professor i infek­tionssygdomme på Rigshospitalet i København, for eksempel.

I sidste uge holdt Lundgren et møde om VITT med chefen for den amerikanske sundhedsstyrelse, Anthony Fauci. Lundgren henviser til, at det vil kræve en omfattende overvågningsindsats, hvis behandlingen skal virke. Jo før en person får konstateret VITT, jo bedre. Men bivirkningen er ikke nem at opdage. De første advarende symptomer er stort set de samme som dem, mange personer normalt får af at blive vaccineret: hovedpine, ondt i maven, ondt i leddene.

»Hvis alle, der fik AstraZeneca-vaccinen og den slags symptomer, ville tjekkes for VITT, ville sundhedsvæsnet blive overbebyrdet,« siger Tjønnfjord fra den norske forskningsgruppe.

Langt de fleste med symptomer vil ikke have VITT. Men for helt at afgøre det kræver det en blodprøve og flere test af blodet. En af testene, den såkaldte HIPA-test, er svær at skaffe i store mængder.

»Den findes ikke til normal akut brug,« siger professor på det medicinske universitet i Wien Paul Kyrle, der er en del af den tysk-østrigske forskningsgruppe.

Men selvom behandlingen kan være svær at bruge, kan den blive relevant for Danmark. Også selvom AstraZeneca er taget ud af brug. De første tilfælde af VITT blandt folk, der er blevet vaccineret med den amerikanske Johnson & Johnson-vaccine, er allerede blevet konstateret. Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson ligner hinanden i opbygning, og derfor tror forskere, at de skaber VITT på samme måde. Johnson & Johnson er indtil videre sat på pause i USA på grund af den alvorlige bivirkning. Vaccinen er endnu ikke taget i brug i Danmark, men det skal den efter planen.

Det danske vaccinationsprogram hviler på store leverancer fra Johnson & Johnson, så hvis Danmark ender med ikke at tage den i brug, vil det forsinke vaccinationen af den danske befolkning yderligere. Sundhedsstyrelsen træffer beslutning om Johnson & Johnson i næste uge.