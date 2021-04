Litteraten som militær­rådgiver

Skønlitteratur er vigtig. Så langt er litterater, forfattere og læsere af bogsektioner som denne formentlig enige, men det bliver sjældent formuleret særlig konkret, hvad bøgerne egentlig kan.

En tysk professor har dog fundet en helt håndgribelig egenskab ved skønlitteraturen: Den kan spå om fremtiden.

»Gennem bøger kan man tidligt se, hvad der sker i en geografisk region eller er ved at ske. Om der er fare på færde. Om en konflikt er ved at blive optrappet, og om man skal tage let på den eller tage den alvorligt,« siger Jürgen Wertheimer, der er professor i litteraturvidenskab på Universität Tübingen i det sydvestlige Tyskland.

Lang tid før en konflikt bliver voldelig og udvikler sig til regulær krig, optrappes den i og omkring bøgernes verden, forklarer han Weekendavisen. Ord bliver hårdere, fjendebilleder tydeligere og patriotiske myter stærkere i romaner og andre litterære formater. Og denne krig på ord benyttes af Wertheimer og hans forskningshold til at advare om den rigtige krigs snarlige komme. En »kriseseismograf« har den tyske avis Die Zeit kaldt projektet med henvisning til måleinstrumentet seismografen, der kan advare om kommende jordskælv ved at opfange små rystelser i jordens skorpe.

Ideen er, at bøgerne giver adgang til det »indre følelsesliv i en region«. De samler og dokumenterer »historierne og følelserne, som de opleves, føles og erfares«, siger Wertheimer. For litteraturprofessoren er det at læse bøger blevet et alternativ til at læse tanker.

»Med bøger kan man se, hvilke værdier der tematiseres i en befolkning, hvilke følelser der bliver verbaliseret,« forklarer han.

Det kan lyde langhåret. Men Wertheimers resultater har været så konkrete, at han har overbevist Tysklands forsvarsministerium om at støtte projektet. Litteraten er blevet militærrådgiver.

»Tidlig kriseopfangelse ved hjælp af litteraturevaluering« blev præsenteret i oktober 2017 i det tyske forsvarsministeriums lokaler med Wertheimer for bordenden. Siden har projektet fået det lidt mere fængende navn »Projekt Cassandra« efter den græske sagnfigur og seerske Kassandra af Troja.

»Gennem analyser af mediemæssige (selv)iscenesættelser i propagandatekster« afdækker projektet »om og hvordan ekstremistiske gruppers fremtidige voldsudbrud (...) på forhånd kan opfanges«, som der blandt andet står i pressematerialet fra mødet.

Mødet var domineret af alvorstunge slipsedyr fra forsvarsministeriet og kunne have lignet en hvilken som helst offentlig høring eller pressekonference. Hvis det ikke lige var for dagens gæster: den rullekravebærende litteraturprofessor med det viltre hår og den krøllede, sandfarvede jakke samt hans sidekick klædt i farverige gevandter: den nobelprisvindende nigerianske forfatter Wole Soyinka. Soyinka havde analyseret terrorbevægelsen Boko Harams selvfortælling og udvikling i Nigerias litterære skrifter. På papir, vel at mærke, og det illustrerer meget godt det særlige ved Wertheimers forskning: Den er et forholdsvis analogt foretagende. Han gør ikke brug af maskinlæsning af tekster, der ellers har revolutioneret teksttunge felter de sidste år. Hos Wertheimer er det stadig mennesker, som læser. Computere er kun assistenter, og Cassandra bruger ikke big data eller kunstig intelligens.

»Da vi startede i 2017, ville vi læse så mange bøger som muligt,« forklarer Florian Rogge, der er videnskabelig medarbejder på projektet.

»Men vi fortabte os hurtigt i massive bogstabler. Vi kom ikke rigtig videre, hvis vi selv skulle læse alle bøgerne. Især når de også var på alle mulige fremmedsprog,« siger han.

Forskningsholdet var for lille. I stedet begyndte de at fokusere på metadata.

»Vi gik over til at kigge nærmere på, hvordan bøgerne bliver modtaget. Vi ser på, hvilke bøger der får opmærksomhed, hvilke bestsellere der findes i et land, om de bliver de læst, om de får priser. Bliver de forbudt, florerer de blandt diasporaen?« forklarer Rogge den bibliotekaragtige opgave.

Med den metode kan holdet udvælge de relevante bøger til brug for videre analyse. I det andet led af processen giver forskerne bøgerne point ud fra en række indikatorer.

»Hvilken genrer har de, hvilke tematikker indeholder bogen? Men det er også det rundt omkring bogen, vi giver point. Den litterære infrastruktur, kalder vi det. Er den skandaleombrust, bliver den censureret, er forfatteren tæt på magten eller i opposition til den?« siger Julian Schlicht, der har udviklet pointsystemet og også er forskningsassistent på Projekt Cassandra.

På den måde bliver den menneskelige læsning systematiseret og lavet om til tal og hårde data af den slags, soldater kan bruge til noget.

Pointene omdannes til farver på et kort. Grøn betyder, at konstruktive tekster dominerer et område, og at risikoen for konflikt er lav. I de gule områder er chancen lidt højere, men stadig lav. Farves en region orange, betyder det, at kritiske tekster udgør en stor del af områdets vigtige bøger. Konfliktpotentialet er derfor forhøjet i forskernes øjne. Skifter farven til rød, er der fare på færde: Voldslegitimerende og meget ideologiske tekster dominerer.

Oven i det meget håndgribelige »emotion map«, som forskerne kalder kortet, er cirka 150 forfattere tilknyttet Projekt Cassandra. Forfatterne fungerer som eksterne rådgivere for forskerne. De sætter dem ind i den litterære kontekst i en region og hjælper dem med at forstå potentielle konflikter.

Cassandra er et pilotprojekt, og derfor har forskerne ikke analyseret hele verden, men kun udvalgte steder. Særligt Nigeria, Algeriet og flere lande på Balkan har været under den litterære lup. Konfliktkortet har heller ikke ledt til deciderede afværgelser af kriser.

»Jeg kan ikke pege på, at vi advarede her, at man hørte os og brød rettidigt ind. Det ville være projektets fuldbyrdelse,« siger Wertheimer. Men det har alligevel kastet interessante ting af sig, mener forskerne.

»Nagorno-Karabakh er det mest aktuelle eksempel,« siger Wertheimer med henvisning til den enklave i Aserbajdsjan, der indtil for nylig var kontrolleret af armenske separatister. Med en lynkrig i september sidste år pressede Aserbajdsjan armenierne ud af regionen.

»Tre måneder før krigen havde vi meget intenst advaret imod, at en række bøger var blevet forbudt,« siger Wertheimer.

Også i Algeriet vidnede fiktionsbøgernes verden om konkrete uroligheder i landet.

»Siden 2010 har der været en stor stigning i antallet af historiske romaner, hvor Algeriets historie de sidste tre-fire generationer bliver nyfortolket,« siger Rogge.

»Vi har observeret en raketagtig vækst i den genre. Temaer som den algeriske borgerkrig, der ellers ikke rigtig var beskrevet, fik pludselig plads,« forklarer han.

Professor Wertheimer understreger, at det ikke er, fordi der sker ting i bøgernes verden, at konflikter bryder ud. I stedet handler det om, at en krig på ord kan være et blandt mange signaler om, at en rigtig krig er på vej.

»Jeg vil ikke glorificere litteraturen. Projekt Cassandra handler om at beskrive, hvad litteraturen kan kommunikere i relation til følelser,« siger han.

Krigen i Bosnien gav professoren ideen til projektet. Den mest brutale af de mange borgerkrige, der fulgte i kølvandet på Jugoslaviens sammenbrud i starten af 90erne, var krigen mellem de muslimske bosniakker og etniske serbere i Bosnien-Hercegovina.

»Udgangspunktet er erfaringerne fra Krigen i Bosnien. Der havde man muligheden for at erkende, hvad der var i gang med at ske ideologisk set. I månedsvis blev der hetzet i radioen, i aviserne, i litteraturen. Men alt det ignorerede man,« siger Wertheimer.

»Folk skulle jo bare have haft læst Broen over Drina. Hvis man havde gjort det, havde man meget præcist vidst, hvilken krudttønde man sad på. Hvor meget had og antipati der kunne aktiveres mellem de etniske grupper i Bosnien,« fortsætter han.

Broen over Drina foregår i og omkring byen Višegrad, der rent geografisk ligger i Bosnien-Hercegovina, men som mentalt og politisk set befinder sig i Serbien. Den historiske roman er skrevet af den etniske serber Ivo Andrić og skildrer, hvordan byens befolkning i århundreder er blevet trådt under fode af muslimske osmannere, der længe kontrollerede området. Bogens symbolik er kun blevet forstærket af, at serbiske styrker kastede mange muslimske lig i Drina-floden fra broen under den såkaldte Višegrad-massakre i 1992.

»Det fik mig til at tænke: Kunne man ikke tage disse advarende og alarmerende tegn, disse højst sensible stemmer i skønlitteraturen, alvorligt? Kunne man ikke sætte det i forbindelse med det politiske?« siger Wertheimer.

Men først i 2017 havde hans litterære projekt fundet en form, der kunne overbevise soldater.

»Det overraskede os, at forsvarsministeriet ville tage vores projekt. Men mest af alt blev vi overraskede over, at vi fik at gøre med en afdeling, hvor der arbejdede mange litterært interesserede og begavede mennesker. De militære embedsmænd havde meget stor forståelse for, at litteraturen også kunne være en vidensressource. De tog det alvorligt,« siger Rogge.

Oprindeligt var der kun finansiering til et enkelt år, men forsvarsministeriet endte med at poste penge i projektet indtil udgangen af 2020. Mere end tre år fik de litterære spåmænd som militærrådgivere.

At finansieringen nu er stoppet, handler ikke om utilfredshed med projektet, skriver det tyske forsvarsministerium i en mail til Weekendavisen:

»Vi har virkelig sat pris på det innovative arbejde,« skriver ministeriets talsmand.

Forsvarsministeriet må bare ikke understøtte lange forskningsprojekter, forklarer han. Men de er »fortsat åbne for innovative tilgange til tidlig kriseopfangelse og forudsigelser«.

Litteraterne har heller ikke opgivet deres spådomsmission. Lige nu leder de efter nye penge, for deres idé er simpelthen for god, mener de.

»Potentialet i projektet er, at man ikke kun ser litteratur som noget dekorativt og fint, men også som noget, der hænger meget nært sammen med den politiske og samfundsmæssige virkelighed,« siger Rogge.

