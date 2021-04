Dyre ord Af Anna Libak

Det er højst tvivlsomt, at USAs præsident, Joe Biden, havde gennemtænkt konsekvenserne, da han under et længere interview med ABC News i sidste måned udtalte sig om Putin og hans styre.

I så fald havde han næppe anstrengt sig så meget for at provokere Putin og hans regime, der henter sin legitimitet fra konfrontation mod Vesten.

For det var jo ikke bare dét, at Biden svarede bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt Putin er en morder. Nej, det var også dét, at Biden selv supplerede med en historie om, at han ligesom tidligere præsident George W. Bush havde set Putin dybt i øjnene: Men hvor Bush i 2001 havde set Putins sjæl, havde Biden i 2011 set, at der ingen sjæl var. Og det havde han dengang ufortøvet meddelt Putin, der vagt havde repliceret, at »så forstår vi jo hinanden«.

Til sidst svor Biden hævn. Hævn for russernes cyberangreb og indblanding i USAs valg.

Og ingen, der har set Putins og hans inderkreds’ reaktion på Bidens udtalelser, kan være i tvivl om, at Kreml blev rasende.

For første gang i 20 år kaldte Rusland sin ambassadør i Washington hjem til konsultation. Til avisen Kommersant udtalte sekretæren for Sikkerhedsrådet, Nikolaj Patrusjev: »Jeg ville helst undgå at drage paralleller, men for præcis 75 år siden, i marts 1946, holdt Churchill sin berømte Fulton-tale i nærværelse af præsident Truman, hvor han erklærede vores land, sin allierede i anti-Hitler-koalitionen, for en fjende. Det markerede begyndelsen på Den Kolde Krig.«

Heller ikke Putin selv lagde fingrene imellem. Han indledte giftigt sit svar med at ønske Biden et godt helbred. Så udbredte han sig salvelsesfuldt om amerikanernes synderegister, fra nedslagtningen af indianerne over slaveriet til de unødvendige atombomber mod Nagasaki og Hiroshima (Japan ville jo have overgivet sig til Den Røde Hær, hævdede han), før han sluttede med at love USA, at det vil blive tvunget til at tage Rusland alvorligt. Tvunget til at forhandle på russiske vilkår på områder, som russerne anviste. Senere udfordrede Putin så Biden til en debat for rullende kameraer, hvilket den amerikanske administration afslog med henvisning til en travl kalender.

I skrivende stund har Putin så – hvis man skal tro den militære analytiker Pavel Felgengauer – gennemført en total mobilisering af de russiske væbnede styrker: Selv de atomare atomslagstyrker er i kampberedskab. Felgengauer anslår i radiostationen Ekko Moskva, at en halv million mænd er involveret i magtdemonstrationen over for Ukraine og Vesten. Han mener, at man skal 50 år tilbage – til Den Kolde Krigs frysepunkt – for at se et tilsvarende opbud af militært isenkram.

Og formålet kan der ikke være tvivl om. Det er at vise Biden præcis, hvor grænserne for USAs magt og ydmygelsen af Rusland går.

For hvad skal Biden nu gøre?

Hvis USA reagerer, som Ukraine tigger og beder om, og sender fly, missiler, kampvogne og tropper, så går Rusland i krig. Det sker med henvisning til det skrækscenarie, de russiske medier har fremmanet for offentligheden efter Bidens interview: Ukraine er i ledtog med USA ved at forberede en storstilet operation mod de russisksindede i det østlige Ukraine klos op ad grænsen til Rusland. Og se selv: Nu kommer kampvognene rullende!

Og hvis USA ikke blander sig militært?

Jamen så har Putin bekræftet for alverden, at Ukraine ligger i den russiske indflydelsessfære og er fuldkommen forsvarsløst over for russisk aggression. Til enhver tid forbeholder Rusland sig ret til at gå ind, når man skønner det nødvendigt for at forhindre en tilnærmelse til Vesten.

Samtidig får Putin også demonstreret for ukrainerne, hvor få venner de i grunden har. Mon Merkel siger nej til Nord Stream II nu? Vil Bayern mon ikke længere have Sputnik-vacciner?

Tyrkerne kan Ukraine ikke satse på. Erdogan forsøgte ganske vist at komme Ukraine moralsk til undsætning med et løfte om salg af avancerede droner og med en støtteerklæring om, at Krim er ukrainsk.

Prompte aflyste Rusland imidlertid al flytrafik (bortset fra to ugentlige afgange) til Tyrkiet frem til 1. juni med henvisning til coronavirus. En halv million russiske turister havde bestilt billet, og Ankara er blevet tavs.

Og selvfølgelig kunne Biden ikke bare undlade at reagere. Han har trods alt lovet at genoprette den liberale verdensorden. Så Biden ringede i tirsdags til Putin og foreslog et møde. Han kaldte ham ikke morder og lovede ikke hævn. Putin vil overveje, om han vil mødes. Måske – nu hvor Rusland sætter dagsordenen.