Punktum Af Arne Hardis

Vi kan begynde med Marcus Tullius Cicero (død år 43 før vor tidsregning), for han »omfattede tegnsætning med foragt, idet han hævdede, at den veltempererede sætning af sig selv ville afsløre sine kadencer og termini«.

Herefter kan vi springe et par årtusinder frem til den amerikanske forfatter Donald Barthelme (død i 1989). Han har det synspunkt, at det i Weekendavisen så populære semikolon er »stygt, vederstyggeligt som en tæge på en hundevom«. Der menes nok flåt, men billeddannelsen fejler jo ikke noget.

Lidt senere, Barthelmes kollega Nicholson Baker (stadig blandt os), om samme flåts indtog i smiley-verdenen: Et semikolon kan, som ethvert barn under 80 ved, bruges i skabelsen af en liggende og blinkende smiley. Den slags er ikke efter Bakers smag, han skriver om et »lettere idiotiserende forsøg på at angive en slags ansigtsudtryk«.

At tegnsætning kan udløse heftige følelser, er således ikke nyt. Jeg fandt de tre eksempler i et godt 20 år gammelt tidsskrift, Passage. Foragt, idioti, hundemaver. Vi er i omegnen af identitetens sitrende centralnervesystem, og så har vi ikke engang berørt Sprognævnets heroiske kamp mod det grammatiske komma, som foreløbig er resulteret i to af slagsen købt for udslettelsen af pausekommaet. Hvad fatter gør.

Således kan det egentlig ikke overraske, at selv punktummet, denne fredelige markør af noget afsluttet, denne lille trædesten til et nyt emne, også kan indsæbes i en følelse af aggression. Kulturredaktøren hersteds gjorde mig opmærksom på en artikel i The New Yorker, ifølge hvilken anvendelse af punktum af sms’ende amerikansk ungdom opfattes som et udslag af mikroaggression. Ja, det står der faktisk i artiklen, og det lyder umiddelbart så tåbeligt, at det er morsomt. Men lad os dykke lidt ned i sagen:

Det synes jo ikke muligt at undvære punktummet, hvis opfindelse tilskrives en italiensk bogtrykker og skriftstøber, Aldus Manutius (1449-1515). Prøv blot at læse en tekst, hvor alle punktummer og store bogstaver er fjernet. Læsningen går langsomt og hakkende, og det føles som at måtte høre en vred livsledsager (eller livsledsagerske, naturligvis) tage ordet for tilsyneladende aldrig nogensinde at ville slippe det igen.

Sådan ser amerikansk ungdom ikke på det, dokumenterer altså The New Yorker, man har det nærmest omvendt, i hvert fald når det angår det afsluttende punktum. Så nu kan vi vel forvente, at den amerikanske kulturpåvirkning med et par års forsinkelse vil svømme over Atlanten og stjæle punktummet fra os, ligesom vi ved højlys dag er berøvet alverdens betegnelser for is, folkeslag, skumkager, ting & sager?

Det kan der svares ubetinget nej til, for fænomenet findes allerede herhjemme og synes at være aldeles hjemmegjort. Det omtalte Dansk Sprognævn i 2019 i en interessant artikel, »Punktum – et tegn i forandring«, ved Marianne Rathje og Mette Nielsen.

De to fortæller, at der af og til mangler punktummer i stile skrevet af elever i 8. og 9. klasse. I stedet bruges komma eller ingenting. Rathje og Nielsen har derfor i relevante Facebook-grupper spurgt lærere i folkeskolen og gymnasiet om sagen. Begge faggrupper oplever stigende problemer på området, tydeligst i gymnasiet. På universitetsniveau registreres problemet også. Selvfølgelig.

Går man nu til beskeder på sociale medier, er der en tendens til at se punktum som koldt, lukket og afvisende. Nogle 14-16-årige piger er interviewet om deres syn på sætningen: »Jeg går i Netto.«

De kan ikke høre aggressionen? En enkelt piges reaktion må række: »Og den her, den er bare sådan punktum. Det er, at personen er sur og går i Netto.«

Manglende punktum i en sms er ikke bare rationelt fravalg, idet enhver jo kan se, at sætningen sluttes, når den sendes. Det er også en tilkendegivelse af, at man ikke er sur.

Faktisk er punktummets småaggressive karakter muligt at genfinde i hverdagen også uden for den følsomme skoleungdoms sfære, nærmere bestemt blandt gamle, hvide mænd. Jeg har en nabo med den ejendommelighed, at han meget gerne beholder kontrollen over samtalens forløb og indhold uden samtalepartnerens forstyrrende indblanden. Måske kender De fænomenet fra deres egen omgangskreds. Når han er færdig med at holde enetale om det ene emne og føler sig klar til at introducere og gennemtale et nyt, siger han altid: »Punktum. Nyt emne.«

Endelig: I Ordbog over det danske Sprogs alderstegne teksteksempler kan man spore det aggressive eller definitive punktums langvarige indfødsret. Sophus Schandorph har denne: »’Kunsten er det Højeste af Alt,’ sagde F. og satte Punktum for sit Dogma ved at slaa i Bordet.« Jeppe Aakjær: »Bøddeløksen .. satte sit uundgaaelige Punktum i den blodige Sag.«

Et punktum er en knyttet næve, en faldende økse, et skudhul i teksten. Brug det med omtanke. Punktum nyt emne

Går man nu til beskeder på sociale medier, er der en tendens til at se punktum som koldt, lukket og afvisende.

Læs også om en af Linea Maja Ernst yndlingsaversioner nemlig det lille, bedrevidende, oftest undværlige adverbium jo.