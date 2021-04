Lysten lukket ned

Alle de aftener alene hjemme med ægtefællen – hvad skulle man dog få tiden til at gå med? Det blev til surdejsbagning, gør det selv-projekter og romanlæsning, men hvad med en af menneskets mest oplagte former for tidsfordriv – at have sex med sin partner?

Ser man bredt på de foreløbige studier af pandemiens effekt på vores sexliv, er konsekvenserne de samme på tværs af landene. Færre samlejer, øget angst og mere masturbation. Pandemien har vist markante udsving i den seksuelle energi. Det viser en gennemgang af de foreløbige undersøgelser, som Weekendavisen har foretaget sammen med forskere i seksualitet.

»Nedlukningerne har fungeret som et spejl på seksualitetens sande natur for både par og singler, kvinder og mænd, og som forskere har vi fået en masse interessant data. Både på de negative konsekvenser af den øgede frygt og fordelene ved at have et aktivt sexliv,« siger Emmanuele Jannini, professor i medicinsk sexologi ved Tor Vergata-universitetet i Rom.

Han er medforfatter til verdens hidtil største studie af coronapandemiens påvirkning af vores sexliv. Knap 7.000 italienere, singler som kærestepar, unge som ældre, har fortalt forskerne om deres sexlyst og humør, mens coronavirus spredte sig i samfundet. Fra krop til krop og som en frygt, der lammer de nedre regioner.

Knap en femtedel af deltagerne var i forvejen ikke seksuelt aktive, men under nedlukningen voksede andelen til næsten to ud af tre italienere. Helt på linje med en række studier fra andre lande. Fra Kina over Tyrkiet til USA har man kunnet observere den samme generelle nedgang i antallet af samlejer, mens flere har tyet til sex med sig selv. Samtidig bliver det tydeligt, at sex kan fungere som bolværk mod de mentale trusler, fortæller Jannini.

»De, der har haft høj seksuel aktivitet under pandemien, er også dem, der har oplevet mindst angst og depression.«

En pointe, danskerne faktisk blev mindet om allerede i de første spæde måneder med corona.

»Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex,« sagde Søren Brostrøm i foråret 2020.

Parforholdskrisen

Sexlyst er en flyvsk størrelse at måle. Den afhænger af kultur, og om man for eksempel fortsat bor hjemme, fordi man ikke har råd til at flytte sammen med sin partner. Grækenland er det land i verden, hvor man normalt er allermest aktiv. 164 »seksuelle møder« pr. græker om året – ét samleje næsten hver anden dag – viser en oversigt fra analysebureauet Statista. Italienerne ligger også i top med et gennemsnit på 121 samlejer om året, men i de sydeuropæiske lande er man omvendt også mere følsom over for en nedlukning af samfundet. I undersøgelsen med de 7.000 italienere – hvoraf halvdelen kom fra den nordlige del af landet, hvor coronasmitte var mest udbredt – svarede hver fjerde deltager, at de slet ikke tilbragte tid sammen med deres partner under nedlukningen. Ofte fordi italienske par bor hver for sig for at spare penge, og pludselig var mange af dem så lukket inde med far og mor i op til flere måneder. Uden at kunne se deres kæreste.

Samme tendens kan ses i en undersøgelse blandt unge kinesere, bragt i Journal of Medical Internet Research. Her fortalte 22 procent af de knap 1.000 deltagere i alderen 16-35 år, at de mistede lyst til sex under de kinesiske nedlukninger, mens 30 procent begyndte at onanere mere, end de plejede. I artiklen kæder forskerne den samlede nedgang i seksuel aktivitet sammen med frygten for smitte.

De unge kinesere var også hæmmet af dårlige muligheder for at skaffe kondomer og overnatte sammen på et hotel, lød det i studiet. Lammelsen af libidoen afhænger dog ikke af alder. Det viser data fra det store italienske studie, og det overraskede Emmanuele Jannini.

»Normalt ved vi, at de mest udbredte seksuelle forstyrrelser – manglen på sexlyst, lubrikation og erektion – bliver mere signifikante med alderen. Under pandemien kunne vi bare ikke se den samme forskel mellem aldersgrupperne.«

Med andre ord har pandemien altså påvirket vores lyst ligeværdigt, og ældre er kommet bedre igennem den første nedlukning af samfundet end forventet. Der er dog forskelle mellem mænd og kvinder. I et mindre italiensk studie fortalte flere kvinder end mænd om en aftagende lyst til sex, og det samme har vist sig i et studie fra Egypten. Lysten ser dog ud til at afhænge af kvindernes stressniveau, påpeger Annamaria Giraldi, professor og overlæge ved sexologisk klinik, Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet. Ser man på flere studier, har det nemlig vist sig afgørende for kvindens lyst, om hun har en partner, og om de har været hjemme sammen under nedlukningen.

»Kvinders lyst er generelt mere påvirkelig af dagligdagsstress end mænds. De bliver også nemmere deprimeret, så man kan godt forestille sig, at en situation med mere stress under en pandemi påvirker kvinders lyst mere end mænds,« siger Giraldi.

Illustration: Sebastian König

Hun peger på flere forskellige tendenser i undersøgelserne: I et andet italiensk studie blandt kvinder og mænd i parforhold meldte kun 33 procent af kvinderne om et fald i lysten, mens det gjaldt for hele 79 procent af mændene. Et tredje studie viste, at kvinder, der arbejdede uden for hjemmet, havde mindre sex end dem, der arbejdede hjemme.

»Det skægge ved de italienske studier er, at de viser forskellen på, hvorvidt seksualiteten bliver inspireret af det sociale liv uden for hjemmet. Det ser altså ud til at påvirke mænds lyst mere negativt at være hjemme med deres partner, end det påvirker kvindernes,« siger Annamaria Giraldi. Hun tilføjer: »Kvinderne ser dog ud til at være mere påvirket af det generelle stressniveau i samfundet.«

At have en partner er selvklart afgørende for den seksuelle aktivitet. Singler har haft udfordringer med at møde hinanden i byen, og de er blevet udsat for flere advarsler fra myndighederne og dermed en større frygt for smitte.

Derfor er nedgangen blandt parrene nok det mest overraskende ved undersøgelserne, mener forskerne. Nu troede man lige, at den ekstra tid sammen i parforholdet og det generelle fravær af stress i samfundet ville fyre op under den hjemlige lagengymnastik. Det gjorde den bare ikke. Og det skyldes især de bekymringer, der følger med en pandemi: smittefare, økonomiske konsekvenser, usikkerhed om fremtiden. Det mener Birgitte Schantz Laursen, som er lektor ved Aalborg Universitet og specialist i sexologisk rådgivning ved universitetshospitalet, hvor hun har lagt mærke til et parallelt udbrud ved siden af coronasmitten; udbrud af konflikter blandt de par, der er kommet til klinikken under pandemien.

»Nogle er blevet påvirket af corona i form af stress og angst, og det gør, at man ikke har lyst til sex. Andre går og bliver irriteret på hinanden derhjemme, og mange latente konflikter, der før kunne holdes i skak ved at være væk fra hinanden, kommer her i fuldt flor,« siger hun og peger på statistikker, der viser, at partnervold er steget under pandemien.

Andre par reagerer omvendt positivt, understreger Birgitte Schantz Laursen. Antallet af skilsmisser faldt faktisk i 2020, og for nogle betød pandemien, at de pludselig havde tid til at lære hinanden at kende på ny. Der er bare ikke kommet flere børn ud af den ekstra tid – babyboomet er udeblevet, viser de foreløbige tal.

Illustration: Sebastian König

Men det overrasker ikke sexologen fra Aalborg Universitet. Sammenlignet med bølgen af de såkaldte mørklægningsbørn under Anden Verdenskrig er der i dag bedre adgang til prævention. En anden forskel er, at truslen under coronapandemien er kommet helt ind i hjemmet.

»Virussen er nærmest vandret ind gennem en sprække under hoveddøren,« siger Birgitte Schantz Laursen. »Man har hele tiden skullet passe på, og det har også påvirket vores omgang med hinanden i hjemmet. Både i forhold til selv at blive smittet og i forhold til at smitte andre. Det samme så man altså ikke under Anden Verdenskrig, hvor truslen fra krig kunne holdes ude.«

Sex – at leve livet

Spørgsmålet er så, hvad den allestedsnærværende coronatrussel kommer til at betyde for vores seksualitet i fremtiden. Vil der altid ligge en latent frygt under et samleje? Næppe, mener Annamaria Giraldi med henvisning til et studie fra Israel. Her har man spurgt over 2.500 homoseksuelle mænd til deres sexvaner under pandemien, og professoren kalder resultaterne for »bemærkelsesværdige«.

For eksempel svarede hele 40 procent, at de fortsat havde sex med fremmede under nedlukningen – på trods af myndighedernes påbud om at afholde sig fra netop dette. Senere blev mændene spurgt, om de villle dyrke sex med en person, der var smittet med henholdsvis covid-19 og hiv. Mens kun tre procent af de adspurgte ville dyrke sex med en coronasmittet, svarede 30 procent ja til sex med en hiv-smittet. Tallene siger noget om den udvikling, hiv har været igennem, mener Annamaria Giraldi. Og hun forudser, at det samme vil ske med synet på covid-19.

»I 1980erne turde vi ikke engang give hånd til en hiv-smittet, og nu er vi ikke så bange længere. Jeg tror, vi kommer til at se det samme med covid-19 – at når trusselsbilledet falder, så vender vi tilbage mod normalen.«

Normaliteten svinger dog allerede mod mere afholdenhed. I Danmark er den seksuelle aktivitet faldet støt over en periode på ti år, viser tal fra det store forskningsprojekt SEXUS, der blev afsluttet i 2019. Vi dyrker generelt mindre sex, og særligt de yngre generationer har færre samlejer om ugen. Vil det ændre sig med coronakrisens ophør?

»Pandemien har gjort det tydeligt, hvor meget det fysiske samvær med andre mennesker betyder for vores velvære – og dermed også vores seksualitet,« siger Annamaria Giraldi. »Derfor svinger jeg også mellem at tænke, at vi vender tilbage til normalen, og så, at vi kommer til at tænke; ’nu skal vi virkelig leve livet’. Og der ved vi bare; seksualitet er en meget stor del af det at leve livet.«