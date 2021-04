Atomkraft? Måske

Vi kan, skal og bør løfte arven efter Niels Bohr.« Sådan lød det fra Folketingets talerstol tirsdag i sidste uge. Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlige forsøgte at få regeringen til at tænke over, hvordan atomkraft kan indtænkes i Danmarks energiplanlægning. Den danske fysiker Niels Bohr modtog Nobelprisen i 1922 for sit arbejde med kvantemekanik, der var helt afgørende for udviklingen af atomkraft som energikilde.

Forslaget blev hældt ned ad brættet. Socialdemokratiet har »kontinuerligt været imod atomkraft i Danmark«, sagde klima- og energiminister Dan Jørgensen for eksempel i den mennesketomme folketingssal. Men det er værd at hæfte sig ved formuleringen »i Danmark«. For selvom kun Nye Borgerlige og Liberal Alliance går ind for at ophæve en beslutning fra 1985, der forhindrer atomkraftværker på dansk grund, så sagde både Socialdemokratiet, Venstre og Konservativt Folkeparti, altså samtlige danske statsministerpartier, at de ikke principielt er imod atomenergi. Særligt ikke, hvis den produceres i udlandet.

Sker der noget med holdningen til energiformen med det blakkede ry?

Det kan virke sådan. Ugen før den danske debat konkluderede en ekspertgruppe nedsat af EU-Kommissionen, at atomenergi kan klassificeres som bæredygtig energi. El fra atomkraftværker udleder nemlig ikke CO₂ og er ikke farligere eller mere miljøskadelig end andre energiformer, heller ikke vind- og solenergi, ifølge EUs eksperter.

I Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Ungarn og Bulgarien har regeringerne planer om eller er i gang med at opføre nye kernekraftværker. Værkerne skal sikre, at de seks østeuropæiske lande kan udfase CO₂-udledende strømproduktion og hjælpe med den grønne omstilling. Byggeprojekterne kommer efter en lang årrække, hvor europæisk atombyggeri stod i stampe. Når Polen får sit første værk, vil 14 ud af EUs 27 medlemmer have atomkraftværker. Det er et land mere end hidtil.

For en lille måned siden ændrede Miljøpartiet De Grønne i Norge radikalt kurs: Partiet går nu ind for atomkraft. Ikke i form af atomkraftværker i Norge, men partiet mener, at »moderne kernekraftteknologi spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling«. Partiet er grundlagt på ryggen af miljøbevægelsen, der voksede sig stor på grund af atomkraftmodstanden i 70erne og 80erne.

»Vi kommer ikke af med de fossile brændstoffer uden atomkraft,« siger Bent Lauritzen. Han er afdelingschef på den del af Institut for Fysik på Danmarks Tekniske Universitet, der beskæftiger sig med atomkraft.

»Vi har brug for styrbar energi, der kan erstatte fossile brændsler. I virkeligheden er der ikke så mange andre muligheder end atomenergi,« uddyber han.

»Atomkraft spiller en afgørende rolle. Det er en del af paletten,« siger Jens Hesselbjerg Christensen, der er professor ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet og medlem af FNs klimapanel, IPCC.

Omkring ti procent af verdens elektricitet kommer i dag fra atomkraft. Også Danmark bruger atomkraft importeret fra udlandet. Tre procent af strømmen i danske stikkontakter var i 2020 lavet på kernekraftværker ifølge Energinet, der driver Danmarks energiinfrastruktur.

»Med den teknologi, vi kender i dag, og det energibehov, vi forestiller os, kan vi ikke lave en fuld og hel omstilling uden atomkraft,« siger Hesselbjerg Christensen.

Den grønne tænketank Concito deler Lauritzens og Hesselbjergs analyse.

»Atomkraft spiller selvfølgelig en rolle, hvis vi skal have en chance for at nå i mål med den grønne omstilling,« siger direktør Christian Ibsen.

De danske eksperter bakkes op af de mere end 3.000 klimaforskere i IPCC. Hvis FNs mål om at holde den globale opvarmning under 1,5 grader skal nås, er atomkraft en nødvendig del af pakken, konkluderer IPCC i sin seneste rapport om emnet. Uden atomkraft bliver kloden for varm.

Billedet forstyrres

Men den simple fortælling om et mere positivt syn på atomkraft forstyrres af, at flere lande, særligt i Vesteuropa, lukker atomkraftværker. Sverige har blandt andet gang i en gradvis udfasning. Paradoksalt nok sker det, samtidig med at den svenske befolkning er blevet lunere på energiformen ifølge en meningsmåling fra 2019. Og i sidste uge begræd det finske miljøparti Vihreä liitto den svenske udfasning i et indlæg i den svenske avis Göteborgs-Posten.

I Tyskland skal den såkaldte Atomausstieg sikre, at alle Tysklands kernekraftværker er lukket i 2022. Allerede i 2021 skal tre af de seks tilbageværende værker være taget ud af drift. Den tyske udfasning blev trumfet igennem af kansler Angela Merkel i 2011 som en direkte konsekvens af Fukushima-ulykken, hvor et japansk atomkraftværk sprang i luften på grund af et jordskælv og en tsunami. Ulykken fik kansleren til at vende på en tallerken. Indtil Fukushima var hun svært glad for den højpotente energikilde.

Fukushima fik Japan til straks at slukke for deres 54 atomreaktorer. I dag har den japanske regering tændt for ni af dem igen.

Atomindustriens mange paradokser bliver skildret i en ny dokumentarfilm. Nuclear For-ever, der har dansk premiere på dokumentarfilmfestivalen CPH:Dox i næste uge, foregår mest på et atomkraftværk ved den nordøsttyske by Greifswald. Man følger de håndværkere og ingeniører, der med håndholdte slagboremaskiner og hvide strålingssikre dragter piller de store atomreaktorer og radioaktive industrianlæg fra hinanden. De fiktive scener fra oprydningsarbejdet i den populære tv-dramaserie Chernobyl, der handler om atomkatastrofen i Tjernobyl i 1986, kommer skræmmende tæt på nutidens virkelighed.

Paradokserne bliver sat på spidsen og gjort konkrete i dokumentaren. Hvad gør de hvide dragter for eksempel med det radioaktive anlæg, når de er færdige med at pille det ned? En af de store kritikker af atomindustrien handler om, hvor det radioaktive affald, som en aktiv atomreaktor producerer, bliver opbevaret. I Tyskland har den debat flere gange ført til voldelige sammenstød mellem politi og den lokalbefolkning, der ikke vil bo oven på radioaktive lossepladser.

Men når atomindustrien lukker, skal de gamle radioaktive byggematerialer også i jorden. Hvor skal de stedes til hvile? Den tyske regering har endnu ikke fundet et egnet sted, som ikke møder folkelig modstand.

»Faktisk har ingen lande i verden fundet en miljømæssigt holdbar løsning,« siger Niels Henrik Hooge, der er ekspert i atomkraft for den danske miljøorganisation Noah. Organisationen er imod atomkraft.

I Nuclear Forever får man indtryk af, at det også handler om politik. Men det ændrer ikke ved, at alt atomaffald i dag fortsat befinder sig på midlertidige lagre.

Dårligt bytte

Lukningen af atomkraftværkerne i Tyskland betyder også, at landet fastholder sine ekstremt CO₂-udledende og økonomisk underskudsgivende kulkraftværker. Det er det andet af de helt store paradokser, Nuclear Forever tager fat i.

Den tyske forbundsregering mener, at de er nødt til det. Vind og sol er ikke tilstrækkelige energikilder til at sikre konstant strøm til den tyske befolkning. Hvis det er vindstille eller overskyet, er Tyskland nødt til at lave energi på en anden måde. Og det er lidt for usikkert at satse på den lidt mindre klima- og miljøsvinende russiske naturgas, som Vladimir Putin i sidste ende kontrollerer. Det kan virke underligt, at Tyskland går mod kul i disse grønne tider. Især når energibehovet stiger, og den globale opvarmning accelerer.

»Tysklands latterlige atomudfasning ville ikke være gennemførlig i dag,« siger Xavier Ursat, chef i energivirksomheden EDF, som Frankrig primært ejer, i Nuclear Forever.

Frankrig er Europas største atomland. Tre fjerdedele af fransk energiproduktion sker på atomkraftværker. Men landet har selv flere gange overvejet at drosle ned for den atomare energiproduktion.

»Der er lige nu ikke teknologier til at tage over for atomkrafts rolle i den skala, der er nødvendig i IPCCs globale scenarier,« siger Christian Ibsen fra Concito.

I alle IPCCs scenarier for, hvordan FNs klimamål skal nås, spiller atomkraft en rolle. Det samme gør sol- og vindenergi og andre bæredygtige energiformer. Hvis atomkraft tages ud af mixet, kan de andre energiformer ikke opveje tabet.

Det er miljøorganisationen Greenpeace overraskende nok enig i. Organisationen er skarp modstander af den nuværende atomkraftindustri. Men atomkraftudfasningen kan forlænge afhængigheden af fossile brændsler, erkender Greenpeace.

»Der findes lagringsteknologier til at lagre vedvarende energi. Dem mener vi, at man skal satse på, selvom de ikke er skalerede eller kommercielle endnu,« siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden.

Der skal med andre ord en indsats til at skabe et reelt energialternativ til de atomkraftværker, der pilles ned. Lige nu findes det ikke. Concito mener, at atomkraften er umulig at undgå. Men de så helst, at det bliver »den fremtidsatomkraft, der er ved at blive udviklet«, indskyder direktør Christian Ibsen. Det er også »fremtidsatomkraften«, de fleste danske politikere synes om. På talerstolen i sidste uge fremhævede flere af dem i hvert fald den danske virksomhed Seaborg Technologies og dens atomteknologi.

Seaborg laver flydende saltreaktorer, der også kaldes fjerdegenerationsreaktorer. Selvom det danske atomforskningsmiljø er meget lille, er virksomheden verdensførende inden for teknologien. Ifølge Seaborg kan deres atomreaktorer ikke smelte ned, eksplodere eller bruges til atomvåben. Det er ellers noget af det, mange atomkraftmodstandere har fremhævet som store problemer ved traditionelle atomkraftværker.

Farvel til våbnene

Ifølge den amerikanske klimadebattør Michael Shellenberger er »våbenfrygten den egentlige årsag til den moderne modstand mod atomkraft«. Det siger han, da Weekendavisen fanger ham på en telefon. Shellenberger driver organisationen Environmental Progress, der aktivt arbejder for mere atomkraft for at nedbringe verdens CO₂-udledninger.

Industrien har ellers mange gange forsøgt at dæmpe gemytterne. Das Atom sei Arbeiter und nicht Soldat, er sloganet i en af de mere direkte østtyske kampagner, som Nuclear Forever har gravet frem fra arkivet. »Atomet er en arbejder og ikke en soldat,« lyder den kommunistiske DDR-propaganda fra 1974 på dansk.

»Det vigtige er, at vi laver et CO₂-neutralt og billigt alternativ til alle de andre energikilder, der er derude,« siger Troels Schönfeldt, der er administrerende direktør i Seaborg.

Schönfeldt og hans hold af 40 fysikere og ingeniører, der arbejder på Nørrebro i København, forsøger især at konkurrere med kul og gas på prisen. Noget, den traditionelle atomindustri ikke kan. Atomkraftværker er nemlig dyre, både i penge og tid.

Til Weekendavisen siger World Nuclear Association, interesseorganisationen for den internationale atomindustri, at det typisk tager seks år at bygge en ny reaktor. Men der er også mange og store forsinkelser, hvis man ser efter. I Finland bygges der stadig på en reaktor, som blev påbegyndt i 2005. En lignende reaktor er på vej i Frankrig. Bygningsarbejdet startede i 2007.

Det økonomiske argument er også noget, modstandere af atomkraft tit hiver fat i. Når Seaborgs reaktorer bliver produceret i storskala på skibsværfter, »kan de laves som flydende kraftværker og installeres på 18 måneder, når vi er helt oppe at køre«, fortæller Troels Schönfeldt.

»Atomkraft i den form, vi har i dag, virker ikke godt nok,« siger han. Alligevel går han ikke ind for at pille nuværende atomreaktorer ned.

»Vi har virkelig brug for, at Tyskland og Frankrig holder op med at tænke over at nedlægge atomkraftværker, indtil vi er af med kul og gas. De skal blive der, til vi er afkarboniseret.«

Læs også, hvorfor især de unge og kvinderne er blevet langt mere positive over for kernekraft.