Stakkels IS-kvinder Af Leny Malacinski

Peter Madsen parterede én kvinde, og alle betragter ham som psykopat, herunder lægen, der mentalundersøgte ham. Anderledes forholder det sig med de overlevende rester af Islamisk Stat, der er ved at blive rebrandet som Syriens-krigens sande ofre.

I en indtrængende kampagne for at få dem hjem til Danmark fremstilles IS-kvinderne – massemordets husmødre og fødeklinik – nærmest som teenagere, der uheldigvis er strandet på en interrail, og nu skal hentes hjem af mor og far. Børnene er selvsagt uden skyld i situationen, men det er alligevel interessant at se argumenterne bevæge sig til kvindernes fordel. I Danmark elsker vi simpelthen at tilgive omvendte syndere. Også selvom de ikke har angret endnu.

Sognepræst og Berlingske-kommentator Kathrine Lilleør må således vende verdenshjørnerne på hovedet for at få argumentet om, at kvinderne skal hjem, til at gå op. I et indlæg påskesøndag skrev hun, at kvinderne er landsforrædere, der skal dømmes, men at den danske regerings modvilje er udtryk for »krig«. Vi burde hellere tage dem hjem og leve i fred med dem og deres børnebørn, skriver hun:

»Det kræver, at vi insisterer på at gå fredens vej i stedet for krigens vej,« skrev hun.

Det er uendeligt pinligt for en kvinde, der sidder i sin ligestillede velfærdssikkerhed højt mod nord, at forvandle støtter af Islamisk Stat – et massemyrdende, halshuggende, etnisk udrensende regime – til det svage offer og Danmark til den krigsførende part. I et anfald af søstersolidaritet gør hun endda undskyldninger for kvinderne, før de overhovedet har gjort det for sig selv: »Mon de anede, hvad de bragte deres børn ned til? Mon ikke hver eneste dag i lejren er straf nok i sig selv? Det tror jeg på.«

Hvad kvinderne har foretaget sig i kalifatet, fortaber sig imidlertid i tågerne. En af dem siger til Politiken, at »det vil jeg ikke tale om«.

De er jo ikke dummere end andre folks børn. Det danske pas, som IS-krigere demonstrativt brændte for åbent kamera, vifter kvinderne nu ivrigt med, som var det et hvidt flag. De børn, de fødte for at fodre kalifatet med krigere, bruger de nu som brækjern til at redde sig selv. Mens de skubber børnene ud foran kameraerne, gemmer de deres eget ansigt og holdninger bag niqabben.

Noget tyder på, at forherligelsen af gerningsmænd m/k stammer fra de bibelske skrifter. I jødedommen hedder det: »De, der vender hjem til Gud, indtager en plads, hvor ikke engang de komplet retskafne kan stå.« Det samme princip ligger bag Det Nye Testamentes udsagn om, at Gud glæder sig mere over en omvendt synder end 99 retfærdige.

Måske er det sådan, et civiliseret samfund gør: tilgiver. Tilgivelse er en anerkendelse af, at omvendelse kræver indre kamp og personlig overvindelse, men i så fald skulle vi måske vente, til synderen faktisk angrer. Hvis vi ruller den røde lufthavnsløber ud for kvinder, der ikke fortryder, er vi ikke barmhjertige, men bare dumme. Ingen ved dette bedre end de tusindvis af dræbte kristne og yazidier, som de efterlader sig i det fejlslagne kalifat. Ofre er bare ikke lige så interessante som gerningsmænd.

