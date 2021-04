Øvrige omkostninger Af Joakim Jakobsen

I et køkken i Trørød sidder to midaldrende herrer, direktør Ole Egeblad og anæstesilæge Bo Belhage. Begge er senede og umådeligt slanke, som veltrænede cykelryttere nu engang er, også i veteranklassen. Begge har gennem en lang årrække været engageret i ledelsen af dansk cykelsport, men nu befinder de sig i forskellige grader af udstødthed.

Ole Egeblad er medlem af det 34 mand store repræsentantskab i Danmarks Cykle Union (DCU), men er udelukket fra medlemsfora. »Ren censur,« fastslår Ole Egeblad. Bo Belhage har gennem mange år siddet i bestyrelsen for DCU, men onsdag i sidste uge, den 31. marts, blev han ekskluderet på en ekstraordinær kongres.

Med kaffekopperne foran sig i Ole Egeblads køkken fortæller de to mænd om forløbet gennem det seneste år, hvor den ene har modtaget advokatskrivelser med trusler om injuriesager og ekskludering, mens den anden føler sin ytringsfrihed knægtet. Baggrunden? Belhage og Egeblad har ført an i kritik af DCU-formand Henrik Jess Jensen, der er blevet beskyldt for magtmisbrug, nepotisme og inhabilitet i vigtige afgørelser.

»Alt, vi ønsker, er et vist mål af ordentlighed og retskaffenhed. Det er ikke ligefrem dét, der præger DCU,« erklærer Ole Egeblad.

Weekendavisen ville gerne have hørt DCUs syn på sagen, men hverken formand Henrik Jess Jensen eller næstformand Palle Larsen ønsker at udtale sig. DCU skriver i en e-mail til Weekendavisen, at man finder, at der med den ekstraordinære kongres og ekskluderingen af Bo Belhage er »sat et punktum«. Desuden mener DCU, at sagen »er efterhånden belyst nok«.

Konflikten spidsede til i juni 2020, da flere sager omkring DCU-formand Henrik Jess Jensen blev omtalt i pressen med Bo Belhage som en af de mest åbenmundede kritikere. Striden nåede en art konklusion den 5. november 2020. Denne dag udtalte Etisk Komité under Danmarks Idrætsforbund (DIF) hård kritik af Henrik Jess Jensen på tre ud af fem anklagepunkter.

Anklagerne gjaldt dels inhabilitet, dels nepotisme. Det første punkt angik afholdelsen af et løb i den prestigefyldte Gran Fondo-serie, world cuppen for amatører. Danmark fik i 2019 tildelt et Gran Fondo-arrangement i 2024, hvorefter DCU-bestyrelsen valgte Aalborg som værtsby på bekostning af Odense. Henrik Jess Jensen deltog i bestyrelsens valg af Aalborg, selvom han er formand for Aalborg Cykle-Ring. Ikke nok med dét: Henrik Jess Jensen er også afdelingschef i Aalborg Kommune. Både klub og arbejdsgiver kunne altså se frem til profilering og økonomisk gevinst.

Den anden sag, som Etisk Komité rettede kritik mod, handlede om, at Henrik Jess Jensen i to tilfælde har lagt pres på instanser og aktører inden for DCU for at fremme sin datters muligheder som eliterytter. Den tidligere kvindelandstræner Catherine Marsal udtalte i juni 2020 til Jyllands-Posten, at hun i ét tilfælde følte sig presset til at udtage Henrik Jess Jensens datter til EM: »Mine grænser blev fuldstændig overtrådt. Det var en frygtelig oplevelse.«

I det andet tilfælde valgte hele Dameudvalget at trække sig fra deres poster, efter at Henrik Jess Jensen i 2017 hen over hovedet på udvalget fik ændret tilmeldingsreglerne, så hans teenagedatter kunne deltage i seniorernes DM.

Etisk Komité fastslog, at Henrik Jess Jensens handlinger i disse tilfælde »fremtræder som et forsøg på at fremme egne interesser på bekostning af organisationens interesser«.

Efter erklæringen fra Etisk Komité udtalte Henrik Jess Jensen til TV 2 Sport: »Jeg tager naturligvis afgørelsen og kritikken af min ageren til efterretning.« Som en udløber nedsatte DCU også et good governance-udvalg.

Men Ole Egeblad er ikke imponeret: »Der skulle ske noget efter Etisk Komités kritik. Men hvad gør man? Man sætter formanden, som netop har pådraget sig kritikken, for bordenden i det nye udvalg …«

DCU-formand Henrik Jess Jensen var dog ikke den eneste, som fik kritiske bemærkninger fra Etisk Komité i november sidste år. Bo Belhage fik selv en påtale for i hemmelighed at have optaget samtaler på bestyrelsesmøder. Bo Belhage erkendte efter afgørelsen, at det var »ufint« af ham at udføre lydoptagelser. Men han dæmpede ikke sin kritik.

Fem dage efter erklæringen fra Etisk Komité udtalte Belhage til Danmarks Radios hjemmeside, at Henrik Jess Jensen burde trække sig: »Formanden er en hæmsko i vores organisation. Det er ikke godt for cykelsporten, at vi har en formand, som nu har fået stemplet de her prædikater på sig.«

Nu gik stemningen fra elendig til decideret rådden. Og den blev endnu værre hen over nytår. I begyndelsen af februar blev DCU-bestyrelsen præsenteret for en regnskabsskitse fra direktør Martin Elleberg. Bo Belhage bad om at få fyldestgørende oplysninger og om et onlinemøde, hvilket direktør Elleberg ifølge Belhage afviste. I stedet godkendte de øvrige bestyrelsesmedlemmer ét for ét regnskabet. Bo Belhage følte sig under pres.

»Jeg svarede: Jeg kan ikke skrive under i blinde. Det står i lovgivningen, at jeg som bestyrelsesmedlem er forpligtet til at insistere på indsigt som en blodhund.«

Bo Belhage vidste for eksempel, at der var anvendt penge til advokatsalærer.

»Jeg har selv modtaget advokatskrivelser, der havde til formål at intimidere mig. De regninger måtte jo findes et sted. Men jeg kunne ikke se dem. De var væk.«

Bo Belhages blik faldt på en post i regnskabet, som hedder »Sekretariat, øvrige omkostninger«. En slags cigarkasse, som anvendes til administrationens rejseudgifter, direktørens repræsentative forpligtelser og lignende. Posten plejer at andrage omkring 200.000 kroner om året, »helt rimelige beløb«, som Bo Belhage siger. Nu var den hoppet op på over en halv million kroner.

Bo Belhage bad om at få lov at se bilagene, men blev afvist. Nu blev regnskabsprocessen katastrofeopbremset af revisionsfirmaet, da Bo Belhage i en e-mail ytrede mistanke om »fordækte dispositioner«.

Hele bestyrelsen indkaldtes til møde med to repræsentanter for revisionsfirmaet. Men Bo Belhage stejlede, da han så, at en advokat var hyret til at lede mødet – den samme advokat, som på vegne af DCU har sendt truende skrivelser til ham.

»Det kontonummer, som jeg vil forhøre mig om, er det samme kontonummer, som denne advokat har fået udbetalt penge fra.« Bo Belhage ryster på hovedet og spærrer øjnene op. »Og så skal han altså selv optræde som ordstyrer og referent på et møde, der handler om disse poster? Det kunne jeg ikke acceptere.«

Politisk anvendte penge

Bo Belhage meddelte, at han i så fald selv ville medbringe en advokat. Denne optrapning virkede tilsyneladende. Bo Belhage fik før mødet lov at se bilagene, og her fremgik det tydeligt, hvad de ekstra 300.000 kroner i »Sekretariat, øvrige omkostninger« var gået til. Ifølge Bo Belhage dækkede en samlet sum på 220.000 kroner advokatregninger, blandt andet for skrivelser sendt til ham selv, og for en advokatundersøgelse af muligheden for ekskludering af Ole Egeblad. En undersøgelse til cirka 12.000 kroner, som Ole Egeblad aldrig er blevet orienteret om.

»Så kan man da se, hvor lidt man er værd,« siger Ole Egeblad og nikker tvært mod Bo Belhage, der har kostet DCU meget mere i advokatsalærer.

Den største andel af advokatudgifterne, ifølge Bo Belhage »mellem 100.000 og 150.000 kroner«, viste sig at være anvendt til Henrik Jess Jensens forsvar under Etisk Komités behandling af hans sager. DCU betalte altså en stor sum penge for at renskure en person, der var indklaget for Etisk Komité for overtrædelse af DIFs kodeks om magtmisbrug, nepotisme og inhabilitet.

Bo Belhage: »Det er politisk anvendte penge. Det er bestyrelsen, der har brugt dem. Men disse udgifter var gemt af vejen i en post under sekretariatet.«

Med bilagene på bordet kunne Bo Belhage ikke desto mindre godkende regnskabet. Samtidig udgik en indkaldelse til ekstraordinær kongres den 31. marts med ekskluderingen af Belhage som eneste punkt ud over valg af dirigent.

Og således sidder to udstødte herrer en grå forårsdag i Ole Egeblads køkken. Ole Egeblad og Bo Belhage har nu sendt en redegørelse til Folketingets Kulturudvalg. Bo Belhage: »DIF modtager årligt en halv milliard kroner fra Kulturministeriet. Kulturudvalget må gives indsigt i dette. Det er jo samfundets penge, og de skal forvaltes som i resten af samfundet.«

Ifølge de to kritikere har et bestyrelsesmedlem med nær forbindelse til formand Henrik Jess Jensen henvendt sig for at få dem til at trække sig frivilligt eller indstille balladen – det ville se pænest ud, når formand Henrik Jess Jensen til efteråret opstiller til Management Board i Den Internationale Cykelunion (UCI).

Et kandidatur, som DIF støtter trods afgørelsen i Etisk Komité. I en engelsksproget anbefaling gav DIF-formand Niels Nygaard den 12. januar – altså to måneder efter Etisk Komités klare kritik – Henrik Jess Jensen sin fulde støtte, eftersom DCU-formanden »gennem de senere år har vist stærke ledelsesmæssige færdigheder og kompetencer«.

