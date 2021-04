En streg i sandet

Det danske herrelandshold synes i god forfatning efter tre overbevisende sejre i de første tre VM-kvalifikationskampe. Uden for fodboldbanen er det imidlertid så som så med sammenholdet.

Weekendavisen erfarer således, at en af Dansk Boldspil-Unions (DBU) vigtigste kommercielle samarbejdspartnere, Arbejdernes Landsbank, har anmodet om en øjeblikkelig opsigelse af parternes fælles millionaftale, der ellers løber til og med VM i november og december næste år. Banken ønsker et exit så hurtigt som muligt, hvilket ifølge Weekendavisens oplysninger blev formuleret i tirsdags i et brev til DBU. Hos DBU kan man ikke bekræfte opsigelsen. Den vil Arbejdernes Landsbank heller ikke bekræfte.

Weekendavisen kan dog berette, at der langt ind i Arbejdernes Landsbank findes en dyb bekymring ved udsigten til at skulle optræde som sponsor ved slutrunden i Qatar, hvis fodboldstadioner hovedsageligt opføres af underbetalte, frihedsberøvede migrantarbejdere fra Vestafrika og Sydasien. Bankens største aktionærer er LO-forbundene 3F, HK, Dansk Metalarbejderforbund, Fødevareforbundet NNF og FOA.

En kilde på ledelsesniveau mener, at DBU har haft alt for travlt med at skubbe ansvaret for en mulig boykot videre til Christiansborg. At fodboldforbundet ikke tør tage ansvar. I bankens top har ideen om at overlade al synlig sponsorplads i Qatar til menneskerettighedsorganisationen Amnesty International været nævnt.

Men nu har man altså i stedet valgt at trække en streg i ørkensandet. Hertil og ikke længere.

Banken står dog med en akut udfordring. Man kan ikke uden videre komme fri af den løbende kontrakt med DBU. Bekymringen over og ubehaget ved forholdene i Qatar holder ikke i retten. Der findes ingen klausul for moralske anfægtelser. Det handler om at finde en anden vej ud, og her kan en tidligere strid i DBU-regi komme Arbejdernes Landsbank til undsætning.

Sidste års kviklånslov, der gjorde det ulovligt for forbrugslånsudbydere at reklamere side om side med spilreklamer, jog en kile ind mellem banken og DBUs anden »officielle partner«, Danske Spils Oddset, der begge har ret til at få deres logo på spillernes træningstøj. En lovændring i januar er endnu ikke trådt i kraft, og det kan være Arbejdernes Landsbanks kattelem: I de seneste tre landskampe har kun Oddset haft plads på herrelandsholdets træningstøj. Arbejdernes Landsbanks branding- og kommunikationsdirektør Peter Froulund vil hverken be- eller afkræfte bruddet med DBU. Han udtaler: »Det er fuldkommen afgørende for os som en ansvarlig virksomhed, at vi kan se os selv og vores værdier i vores sponsorater.«

Ifølge Weekendavisens oplysninger mødtes flere af DBUs øvrige storsponsorer for nylig uden fodboldforbundets vidende. På mødet drøftede man, hvad én mødedeltager betegner som en »utilfredsstillende samarbejdsproces« i forbindelse med Qatar 2022.

Flere af DBUs kommercielle samarbejdspartnere er – ikke mindst i lyset af de seneste rapporter fra Human Rights Watch og Amnesty International – ubekvemme ved udsigten til en slutrunde i et land, hvor homoseksualitet er ulovligt, og basale menneskerettigheder knægtes på daglig basis.

Landsholdets omdiskuterede T-shirt-protest »Football supports change« – fodbold støtter forandring – har ikke skabt tryghed blandt de urolige sponsorer. Aktionen før kampen mod Moldova fik otte sekunders sendetid før nationalmelodierne. Landsholdene fra både Norge, Holland, Tyskland og Belgien har i løbet af den seneste måned markeret sig med synligere protester.

Christian Stadil, ejer af Hummel – landsholdets tøjsponsor 1970-2004 og siden 2016 – erkender, at spørgsmålene om Qatar er »meget relevante«. Stadil taler om »en udvikling, som vi følger tæt«. Andre sponsorer tøver med at stille sig frem til citat.

Én sponsor gør det over for Weekendavisen klart, at man er »oprigtigt i tvivl« om, hvad man skal stille op. En anden sponsor meddeler, at man »næppe kommer til at være first mover«, men at muligheden for at trække sig »bestemt er på bordet«. En tredje sponsor fortæller, at man overvejer at kræve »muligheden for at bringe humanitære eller menneskeretlige, i stedet for kommercielle budskaber« i forbindelse med selve VM. Dertil kommer, at det kan vise sig svært for endnu en sponsor, Oddset, overhovedet at få sit logo vist på landsholdstøjet under slutrunden, da al form for betting er ulovligt i Qatar. Betyder det så, at Oddsets sponsorat skal underlægges begrænsninger? Det er ifølge Danske Licens Spils administrerende direktør, Niels Erik Folmann, et emne, »vi kommer til at tage stilling til«.

DBU-formand Jesper Møller, der har sæde i det europæiske fodboldforbund UEFAs magtfulde eksekutivkomité, har ikke været at træffe i ugevis, men DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, svarer: »Vi kan ikke bekræfte, at Arbejdernes Landsbank er stoppet. Banken har en aftale med DBU som partner for herrelandsholdet. Banken har – forståeligt nok – været utilfredse med den nye lov om kviklån, der gjorde det ulovligt at blive markedsført sammen med betting-selskaber. Det har ramt partnerskabet for herrelandsholdet og betydet, at banken ikke har haft deres navn på træningstøjet siden sommeren 2020. DBU har beklaget og indgået særskilte aftaler med banken. Loven er ved at blive ændret i Folketinget, men afventer endelig vedtagelse. Vi håber, at en sådan ændring gør det muligt for banken at få fuld glæde af partnerskabet.«

De unges oprør

Sponsorerne står ikke alene med deres betænkeligheder. I marts viste målinger fra både Voxmeter og Megafon, at der er flere danskere, som er for end imod en boykot. Og nu har Danske Fodbold Fanklubber, hvis medlemmer tæller alle officielle fanklubber i Superligaen, 1. division og Kvindeligaen samt fem roligan-grupper, afsluttet en omfattende holdningsundersøgelse.

Danske Fodbold Fanklubber har gennem flere uger spurgt landets mest inkarnerede fodboldfans til en række forhold, heriblandt næste års VM. Konklusionen baserer sig på svar fra 1.047 respondenter.

Af resultatet, som Weekendavisen har set, fremgår det, at 83,6 procent er af den opfattelse, at »VM skal flyttes«, og at 63,5 procent svarer, at de er »meget enig« eller »enig« i, at Danmark bør boykotte VM i Qatar, mens kun 20 procent mener, at landsholdet bør deltage. Blandt de danskere, der ser sig selv som »landsholdsfans«, mener 54 procent, at DBU bør boykotte VM. Kun 31 procent af de loyale landsholdsstøtter synes, at landsholdet skal deltage i Qatar.

»Vores tal viser, at kritikken kommer fra andre og flere end et højlydt mindretal,« siger Christian Rothmann, formand i Danske Fodbold Fanklubber, som tidligere har efterlyst, at DBU stiller konkrete krav til verdensforbundet FIFA og værtsnationen Qatar.

Undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med flere af de officielle Superliga-fanklubber, viser desuden, at flere unge end ældre støtter en boykot. I aldersgruppen 26-35 år mener hele 68 procent, at DBU og landsholdet bør blive hjemme. »Der er tale om, hvad man kunne kalde for de unges oprør,« siger Rothmann, som understreger, at op mod halvdelen af besvarelserne blev indgivet før lanceringen af DFFs egen kampagne »Fodboldens ansvar – et VM i menneskerettighedernes tegn« den 22. marts.

Ifølge DBU kan en eventuel boykot kun ske – forklarede kommunikationschef Jakob Høyer til Berlingske i sidste måned – »på et højere niveau end inden for idrætten. Så skal der være et flertal i folketinget, og boykotten skal også gælde erhvervslivet«.

Kommunikationschefen siger om Danske Fodbold Fanklubbers holdningsundersøgelse: »Det er svært at forholde sig til en undersøgelse, der tydeligvis ikke har givet mulighed for flere svar end ja/nej til boykot i en sag, der har mange flere nuancer og mulige svar. Derudover er det uklart, om undersøgelsen er repræsentativ eller ej. Uanset hvad: Jeg forstår godt, at danske fodboldfans – ligesom så mange andre danskere – er kritiske over for afholdelsen af VM i Qatar i 2022. Det er vi også i DBU, hvor vi i den grad er kritiske over for valget af Qatar som VM-vært.«

Boykot som virkemiddel

Stemningen blandt de danske fans flugter med opinionsundersøgelser i udlandet. Det hollandske aktualitetsprogram Hart van Nederlands folkepanel, der består af 3.000 respondenter, giver til kende, at 66 procent er for en VM-boykot. Og ifølge en meningsmåling af Civey for Der Spiegel er også 68 procent af tyskerne af den overbevisning, at deres landshold bør boykotte VM i Qatar næste år.

En meningsmåling foretaget af Respons Analyse for avisen VG slår fast, at 55 procent af nordmændene er for en boykot. 20 procent er imod og støtter derved den »dialoglinje«, som landets fodboldforbund (NFF) har holdt sig til. Også en række klubber har appelleret til NFF om at blive hjemme, hvis det skulle lykkes Haaland, Ødegaard og de øvrige landsholdsspillere at kvalificere sig. Forbundet har planlagt et møde om sagen 20. juni.

I England foregår debatten endnu fortsat mest på de interne linjer i den store fansammenslutning Football Supporters’ Federation (FSF), der repræsenterer over en halv million organiserede fans fra samtlige professionelle fodboldklubber i England.

FSF er særlig bekymret for de seksuelle minoriteter i fanbasen. Dette ytrede man senest på et virtuelt møde i netværket Football Supporters Europe, der består af 48 nationale fansammenslutninger, herunder DFF.

I Qatar er homoseksualitet ulovligt med en strafferamme på op til tre års fængsel. For landets muslimer gælder det, at homoseksualitet kan straffes med døden efter sharia-lovgivningen. De qatarske værter har efter internationalt pres tilladt, at der flages med regnbueflag på VM-stadionerne, men alligevel mener FSF ikke, at man kan garantere de tilrejsende homoseksuelles sikkerhed under slutrunden. I øjeblikket føler man sig nødsaget til at fraråde LGBT-personer at drage med det engelske landshold til VM næste år.

Dialog og dødsfald

Herhjemme har DBU længe sværget til det, man kalder »kritisk dialog« og »konstant pres«. »Vi truer ikke med at blive væk, men truer med at komme,« sagde fodboldunionens formand, Jesper Møller, på et samråd i Udenrigsudvalget i januar. Også hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) ønsker man at tale sheikerne til fornuft.

DIFs chef for public affairs, Poul Broberg, kalder en boykot for »ren symbolpolitik, som vi helt principielt ikke ønsker at være en del af«. Han mener ikke, »at sporten skal stå tilbage med ansvaret for at sige fra« og synes »ikke, at det er rimeligt, at sporten skal forsvare 6.500 dødsfald«. Broberg henviser til en meget omtalt artikel i The Guardian, der påviser, at mindst 6.750 migrantarbejdere, hvoraf de fleste er mænd i alderen 20 til 45, har mistet livet siden tildelingen af VM-værtskabet i 2010.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har tidligere afvist at blande sig. På et samråd i januar fastslog hun, at det ikke er Christiansborgs opgave »at spænde idrætslivet for en politisk vogn«. Mogensen mente, at vurderingen »må ligge hos idrætsorganisationerne«, da DBU er medlem af FIFA, som i sin tid selv tildelte qatarerne slutrunden.

Imens er VM-værterne begyndt at røre på sig, og en brudflade mellem FIFA og Qatar, der indtil nu stået skulder ved skulder, er begyndt at vise sig offentligt.

Hend al-Muftah, en af Qatars mest kendte, offentlige personer og kvindeligt medlem af shura-rådet, der rådgiver og vejleder landets lovgivende forsamling, har på det seneste brugt sin arabisksprogede Twitter-konto til at kritisere både The Guardian og det norske og tyske landsholds aktioner til fordel for menneskerettighederne samt gøre opmærksom på, at der såmænd også findes arbejdsrelaterede dødsfald i USA og EU. »FIFA har tidligere straffet spillere og organisationer for politiske statements. Men man har intet foretaget sig over for de norske landsholdsspillere (...) Retfærdighed i retshåndhævelsen,« spurgte det profilerede shura-medlem retorisk på Twitter til sine knap 71.000 følgere.

DBUs venlige dialog står i skærende kontrast til det qatarske regimes noget mere kontante retorik. I et tweet sammenligner al-Muftah det tyske landsholds trøjemanifestation med en kroatisk landsholdsspiller, Josip Šimunić, der udførte en nazihilsen under en kamp i 2013. Sidstnævnte blev straffet med ti spilledages karantæne, det gjorde førstnævnte til al-Muftahs store fortrydelse ikke. Hun skriver: »Det virker til, at FIFA har ændret politik, således at det, der før var ulovligt, nu er lovligt.«

