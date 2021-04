Fjendens børn Af Ole Nyeng

Det må siges at være en film til tiden, der 22. april får verdenspremiere på CPH:DOX. Netop som den danske regering har nedsat en task force, der skal finde ud af, om og i givet fald under hvilke omstændigheder de 19 danske børn i lejrene i Nordsyrien kan vende hjem til Danmark, kommer den svenske instruktør Gorki Glaser-Müller med sin halvanden time lange dokumentar om en svensk-chilensk morfar, Patricio Galvez, og hans kamp for at få sine syv børnebørn hjem fra den største af lejrene, al-Hol.

Patricio, en på det tidspunkt 50-årig musiker bosat i Göteborg, står i januar 2019 i sit livs krise. Man ser ham bladre gennem fotoalbum med billeder af ham og hans glade datter, Amanda. De spiser is. Står med armene om hinanden og griner. Så går noget galt. Forældrene skilles, Amanda kommer det meste af tiden til at bo med sin mor, Patricio taber noget af kontakten. »Jeg mistede hende over flere omgange,« som han fortæller til kameraet.

Første gang da Amanda som teenager konverterer til islam sammen med sin mor. Og ikke bare islam, men en radikal udgave af islam. Hun giftes bort til en mand, hun ikke kender, Michael Skråmo, en på det tidspunkt allerede kendt svensk islamist, der på de sociale medier åbent opfordrer til terrorhandlinger i Sverige. Anden gang, da hun og hendes mand i 2014 rejser til Syrien, hvor de snart tilslutter sig Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

Tredje gang er det endegyldigt; da får Patricio i januar 2019 beskeden om, at hans datter er omkommet under et syrisk luftbombardement af de flygtende IS-konvojer. Senere kommer også beskeden om, at Skråmo er dræbt. Om Patricios børnebørn – syv er det blevet til, i alderen fra et til otte år – er i live, og hvor de i givet fald opholder sig, ved han på det tidspunkt ikke. Patricio finkæmmer hvert et videoklip, der slipper ud fra det nordlige Syrien, i håb om at høre nyt om børnene.

Det er i den tilstand, Gorki Glaser-Müller finder ham.

»Vi mødtes for 18 år siden, vi har fælles venner, der er musikere, vi er begge fra det chilensk-svenske miljø i Göteborg. Jeg havde været hjemme hos ham et par gange, og vi har altid nydt hinandens selskab. Men vi var ikke tætte venner,« fortæller Glaser-Müller over telefonen fra Göteborg.

»Så ringede han en dag i marts 2019 og sagde, at han havde noget at fortælle mig. Jeg måtte komme over. Han fortalte mig for første gang hele historien om sin datter, en tragedie uden ende. Og at han var træt af at vente på myndighederne i Sverige og selv måtte rejse derned. Alle planer var lagt. Om jeg ville med?«

»Jeg fortalte ham, at jeg var den forkerte mand, hvis han i løbet af nogle få uger ville have en film ud, der kunne påvirke den offentlige mening. Det var ikke sådan, jeg arbejdede. Men det var ikke det, han ville. Han ville have dokumenteret forløbet, ’verden skal vide det’. Lige meget om han var i stand til at redde børnebørnene eller ej.«

En melding fra en menneskeretsadvokat i London sætter rejseplanerne på fuld speed: Patricios syv børnebørn er set i live i al-Hol-lejren for kalifatets flygtninge. Underernærede som alle andre i den svært overbefolkede lejr, der er bygget til 9.000, men på det tidspunkt rummer 80.000 mennesker og er uden de mest basale sanitære forhold. Det yngste barn, etårige Mohammed, er svært underernæret og syg og må tilbage til Sverige, hvis han skal have en chance for at overleve,« lyder meldingen fra London-advokaten.

Patricio beslutter sig for ikke længere at vente på tilladelse fra de svenske myndigheder og rejser af sted til Erbil, hovedstaden i den kurdiske region i Irak. Og Gorki Glaser-Müller bliver Patricios dokumentarist og ledsager på rejsen. Og meget mere, skal det vise sig.

»Det var umuligt at opretholde rollen som neutral observatør. Det var ikke endnu en tilskuer, Patricio havde brug for.«

Så Gorki blev Patricios fortrolige under de næste mange ugers glade og svære stunder. Og praktiske gris, manden der skaffede medicin, mad, bleer, tøj.

»Jeg lovede ham, at jeg ikke ville eksponere ham på en måde, der ville kompromittere det, han var kommet for. Jeg aftalte også med ham, at hvis han, når den tid forhåbentlig kom, fik brug for hjælp med børnene, så var jeg klar. Jeg blev deltager i projektet«.

Det kan man sikkert indvende noget imod ud fra en formalistisk betragtning om filmskaberens integritet. Men fortroligheden gør filmen nærmest ubærligt intens. Alle scener filmes, også når Patricio graver sig ned i sorgens og selvbebrejdelsernes dybeste hul. Hvad der er rigeligt med tid til under mange døgns ulidelig ventetid i en hotelsuite i Erbil.

»Hvad har jeg gjort forkert? Hvordan kunne hun radikaliseres så hurtigt? Jeg havde så travlt med mine egne ting, arbejdede med min musik, kunne ikke skabe den tryghed, hun havde brug for. Og så troede jeg jo nok, at det gik over, alt det med islam, at hun i sidste ende ville komme til fornuft. Inden det var for sent.«

Mange af samtalerne mellem Patricio og Gorki foregår på spansk, det sprog, begge fik ind med modermælken.

»Vi er flydende på både svensk og spansk, men the shouting and the crying er bedre på spansk. Det kommer mere fra hjertet,« som Gorki forklarer.

Indimellem vises klip med de breve og fotos, Amanda har sendt hjem fra kalifatet, i sig selv en skildring af det islamistiske projekts udviklingsforløb.

»Undskyld, jeg ikke fortalte dig sandheden,« hedder det i det første brev, der forklarer, hvorfor Amanda har holdt det skjult over for faderen, at hun og familien er rejst til Syrien.

»Det er bedre for os her. Her er vi frie, uden problemer.«

I det sidste brev, fra december 2018, taler Amanda om svære forhold, de har intet at spise, børnene sulter, og det er ikke muligt at overgive sig eller slippe ud.

Inden for en måned er Amanda død, dræbt af splinter fra et syrisk bombeangreb. Det tager hende, ifølge de meldinger, der når frem til Patricio, to dage at dø. Et billede af en anonym, upyntet jordgrav er det, han har tilbage.

»Hvor i dette voldelige Syrien er dit legeme begravet, spørger han ind i kameraet. »En dag, når vi frit kan rejse ind, vil jeg finde hendes grav.«

Men foreløbig skal han finde børnebørnene, også som en del af sin soning af skyld oven på datterens død, kan man forstå. Dagene går, og myndigheder er myndigheder. Det svenske udenrigsministerium afviser først at have med Patricio at gøre, siden tager de sagen op, men »det er kompliceret«.

Administrationen i den kurdiske enklave i det nordlige Syrien, Rojava, hvor al-Hol-lejren ligger, er i princippet velvilligt indstillet, men ikke uden papirer fra de svenske myndigheder. Et totimers besøg i al-Hol bliver arrangeret, og Patricio filmer børnene i hemmelighed med sin mobiltelefon. Der er smil, men også snotnæser og tydelige tegn på underernæring. Vigtigst: at alle er i live.

Patricio beslutter sig for at aktivere medierne, svenske som udenlandske, i et forsøg på at lægge pres på Stockholm.

»Skråmos børn« eller »terroristens børn«, bliver børneflokken omtalt i de svenske medier, ikke Patricios børnebørn. Det giver opmærksomhed, også af den hadefulde slags på de sociale medier. »Disse børn er ikke længere svenskere, så de er ikke Sveriges problem,« kommer det fra en parlamentariker fra Sverigedemokraterna.

En spoiler alert er vist ikke nødvendig her: Børnenes skæbne er kendt fra nyhedsmedierne, de bliver forenet med deres morfar og kommer hjem til Sverige. Alle sammen. Der er glade scener med en ovenud lykkelig Patricio. Og kaos i hotelsuiten i Erbil: Børn skal trøstes eller formanes: Slå ikke din søster. De skal have medicin. Og mad. »Aldrig før eller siden har jeg skiftet så mange bleer,« siger Gorki Glaser-Müller. »Jeg måtte hjælpe ham, der var ikke andre muligheder. Det gik nok nogle gange ud over optagelsernes kvalitet.«

Endnu en voldsom scene har vi til gode: Børnenes mormor ankommer til hotelværelset i Erbil, kvinden, der i sin tid kastede sin kærlighed på en chilensk musiker med sort hår og slanke guitarfingre, før hendes sværmeriske natur søgte strammere rammer i en radikal udgave af islam. Hendes gensyn med børnebørnene er fuldt af kærlighed, ingen tvivl om det. Men end ikke datterens død og kalifatets voldelige endeligt har antastet hendes blinde tro. Hun taler arabisk til børnene og afspiller en bøn til Allah over sin mobiltelefon. »De er jo muslimer,« forklarer hun. Kurdiske ngo-folk, der hjælper Patricio, advarer om, at hun fastholder børnene i deres traumer og bringer hele hans projekt i fare, hvis de kurdiske myndigheder finder ud af, at der er en IS-sympatisør på værelset. Til sidst smider han hende ud – alt sammen filmet af Gorkis allestedsnærværende kamera.

Tv-reporterne står klar, da Patricio og hans familie vender hjem til fædrelandet: »Terroristen Michael Skråmos børn er nu kommet til Sverige,« lyder det. »De børn skal have så meget kærlighed som overhovedet muligt,« siger Patricio foran sin lille lejlighed i Göteborg. »Det her bliver så meget vanskeligere end at bringe dem hjem.«

Af rulleteksterne fremgår, at børnene nu lever hos plejeforældre under en beskyttet identitet. Og at Patricio ser dem jævnligt.

»Det er min forståelse, at Patricio selv indså, at han ikke kunne tage sig af dem på en tilstrækkelig god måde, han har i forvejen to teenagebørn boende hos sig,« fortæller Gorki. »Men han ser dem jævnligt, mindst en gang hver anden uge, og de snakker tit sammen over telefonen. Jeg var sammen med dem alle her til jul i et par timer i Patricios hjem, og det var vidunderligt at se, så godt de er kommet sig.«

Af filmens rulletekster fremgår også, at der stadig er svenske børn i lejre i de nordlige Syrien – ligesom der er danske og børn fra mange andre vestlige lande.

»Jeg forstår, at der er folk, der mener, at disse børn vil vokse op og udgøre en sikkerhedstrussel. Eller at deres mødre kan gøre det, hvis de får lov at komme hjem. Jeg forstår de følelser hos folk, og jeg forstår frygten – jeg er også selv bange for islamisk terror,« siger Gorki Glaser-Müller.

»Men jeg ville bare ønske, at disse folk ville tænke mere logisk. Børn er børn. Jo mindre de er, desto større muligheder har de for at ændre sig og komme til at leve et godt liv, hvis de vender tilbage til friheden. IS blev ikke slået uigenkaldeligt. De eksisterer stadig, de rekrutterer fortsat, og vi skal ikke hjælpe dem ved at give dem adgang til disse børn.

Fjendens børn skal behandles på samme måde som alle andre børn, så de ikke selv bliver fjender. I Danmark havde I folk, der var nazister. Men det gjorde ikke automatisk deres børn til nazister, vel? Hvis vi behandler børn af IS-sympatisører som fjenden, hvem bliver så de næste? Børn af kriminelle? Er der research, der viser, at børn af terrorister eller kriminelle har det i deres dna – eller kan man intervenere i det miljø, de vokser op i, og give dem et andet liv? Det er de spørgsmål, jeg vil rejse med filmen.«

Gorki Glaser-Müllers film, Children of the Enemy, har premiere på CPH:DOX 22. april.

Om eventet

Efterfølgende vil der være en paneldebat: Kan man gøre børn til ofre for forældrenes handlinger? Hvordan bør Danmark forholde sig til de danske børn, som lige nu befinder sig i de syriske fangelejre? Og hvilke konsekvenser har vores manglende handlinger? Deltagerne tæller bl.a. både Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, advokat Knud Foldschack, journalist og dokumentarist Nagieb Khaja og Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti.

Lyt også til Weekendavisens specialpodcast om de danske børn i Syrien.