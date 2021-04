Den albanske forbindelse

15 mænd. Ni tons kokain. I disse måneder føres i Københavns Byret, hvad der er blevet kaldt »danmarkshistoriens største narkosag«, rettet mod medlemmer af en narkoring hovedsagelig bestående og styret af personer med albanske rødder, heraf nogle bosat på Amager.

Kokainen blev ifølge anklageskriftet fragtet fra Holland, Belgien og Tyskland til Danmark skjult i personbiler. Sorte kroner fra narkosalget blev vekslet til euro i Polen og angiveligt forsøgt vasket hvide i københavnske souvenirbutikker. En del af seddelbundterne blev i en årrække kørt til Nordmakedonien i turistbusser og herfra smuglet videre ind i Albanien, hvor pengene blev investeret i virksomheder og ejendomme som led i en hvidvaskning.

I et par udløbere af samme sag er der allerede faldet et par domme. Alle 15 tiltalte i den centrale retssag nægter sig skyldige. Skulle det modsatte alligevel blive bevist, og der falder lange fængselsdomme, er der grund til at tro, at albansk organiseret kriminalitet, populært kaldet mafia, er blevet storleverandør af kokain til Danmark, som i statistikker figurerer som et af de mest kokainsniffende lande i Europa.

Og der kommer stadig masser af kokain ind. I starten af marts anholdt dansk politi for eksempel ni personer – en belgier og otte danskere – som forsøgte at hente over 300 kilo kokain i en shippingcontainer, der fra Bremerhaven i Tyskland var blevet leveret til et firma uden for København. Aktionen lå i kølvandet på en rekordstor beslaglæggelse på i alt 23 tons kokain, som blev fundet i containere i Hamburg og Antwerpen. Ikke engang coronapandemien har formået at bremse den massive strøm af kokain fra Sydamerika til Europa, som af den ikkestatslige, schweiziskbaserede internationale organisation Global Initiative Against Transnational Organized Crime skønnes at ligge på mellem 500 og 800 tons årligt, udregnet på basis af den samlede mængde kokain, der konfiskeres i de europæiske lande.

Set i det perspektiv repræsenterer »Goldfinger«-sagen, som den danske sag er blevet døbt, blot en lille top af et meget stort kokainbjerg og en verdensomspændende forretning, der opererer med anholdelser og konfiskationer som en almindelig, uundgåelig »driftsomkostning«.

Albanske klaner

Det er en forretning, der siden 1980erne har været domineret af den syditalienske mafiaorganisation ’Ndrangheta som europæisk hovedimportør. Men som i de senere år har set albanernes rolle vokse, og i en sådan grad at eksperter regner med, at albanske klaner i dag kontrollerer store dele af de »værdikæder«, der bringer kokainen fra Sydamerikas jungle til Europas gader og bagefter vasker indtægterne hvide, så de kan investeres i legal virksomhed. Når det ikke er endt i en krig med italienerne, men indtil videre har begrænset sig til krusninger på overfladen i form af sporadiske nedskydninger, skyldes det formentlig, at albanere og italienere stadig formår at arbejde sammen, forklarer kilder til Weekendavisen.

Blod vækker røre i offentligheden og er dårligt for business. Desuden er markedet så stort, at der endnu er plads til alle, der vil samarbejde frem for krig, og som har mandskab og infrastruktur at tilbyde. Det gælder også nigerianske mafiagrupper, der efter alt at dømme er blevet albanernes og italienernes nye samarbejdspartner omkring distribution og salg af albanskproduceret cannabis i Italien og indsmugling af kokain gennem havne i Vestafrika.

I Global Initiative-rapporten »Transnational Tentacles«, som blev udgivet i 2020, fortæller en anonym albaner, som har levet i mange år i Italien, hvordan hans landsmænd med tiden er rykket op i geledderne i en udviklingshistorie, hvor man starter som tyv og ender som baron. Og hvor italienerne nu har tjent så mange penge, at mange af dem hellere vil være forretningsmænd end gangstere. Derfor overlader de måske dele af forretningens drift til albanerne, som i mange år har været lige ved hånden.

»Da jeg kom til landet, var det hele lige begyndt. Vi husker alle et stort skib fuld af desperate mennesker i havnen i Bari,« fortalte han.

»I dag kommer du til os for at få et job. Vi er blevet mere og mere vigtige. Ikke fordi vi er stærke, men fordi der var brug for os. I dag er der meget narko i Italien, fordi vi ved, hvordan vi skal bringe det ind, ikke kun fra Albanien, men fra hele Europa. Vi er klar til at løbe risikoen, noget som italienere ikke har lyst til mere. Det er i virkeligheden os, der bestemmer, men vi er altid klar over, hvem der formelt har kontrollen, vi respekterer italienerne, og de respekterer os, fordi vi ved, hvordan den her business fungerer.«

Begyndte i 1960erne

Historien om de albanske klaners opstigning i det internationale kriminelle hierarki starter ikke ved Jerntæppets fald i starten af 1990erne, som man måske skulle tro. Men helt tilbage i 1960erne, da Albanien stadig var Østeuropas svar på Nordkorea, et lukket, ludfattigt land ledet af en excentrisk, kommunistisk diktator.

Men også Albanien havde brug for hård valuta til at handle med. Således fik styret i midten af 1960erne et tilbud, det ikke sagde nej til. Planen, der blev fremlagt af schweiziske mellemmænd på vegne af italienske mafiosi, gik ud på at bruge Albanien som brohoved for indsmugling af amerikanske smuglercigaretter til Italien og herfra videre til andre lande i Europa og i Mellemøsten. Til formålet oprettede Albanien et frihandelsområde og et transportselskab, kontrolleret af efterretningstjenesten.

Læs også, hvordan en af Vestafrikas stærkeste kriminelle-organisationer har slået rødder i Italien.

Parterne enedes om en »afgift« på ni dollars per kasse cigaretter, der passerede gennem Albanien. Det skønnes, at den albanske stat i årene fra 1968 og frem til 1991, da Den Kolde Krig sluttede, havde inkasseret omkring 35 millioner dollars. Og cigaretsmugleriet standsede selvfølgelig ikke med Jerntæppets og det kommunistiske regimes fald. Det blev hen ad vejen udbygget til også at omfatte cannabis, heroin, mennesker. Og kokain.

1991 var også året, hvor det føromtalte »store skib« lagde til kaj i den syditalienske havneby Bari. Vlora, hed det. Ombord var der mellem 10.000 og 20.000 mennesker; alle på nær besætningen blinde passagerer, som havde fyldt fragtskibet til randen, da det lå i den albanske havn Dürres. Nogle af dem var bevæbnede. Til sidst gav kaptajnen efter og sejlede dem over på den anden side af Adriaterhavet til Italien, som mange albanere opfattede som en slags Shangri-La på grund af det italienske tv med alle de glamourøse reklamer, de havde kunnet se i Albanien.

Nogle kom til Italien og Vesten for at arbejde. Andre for at bringe en kriminel karriere til nye højder. Det var ikke den første bølge af albanere og heller ikke den sidste. Da såkaldte pyramidespil fik den albanske økonomi til at kollapse i 1997, eksploderede landet i vold og ny masseflugt mod Italien. Militære våbenlagre blev plyndret og landet oversvømmet med næsten over en halv million våben, herunder mere end et par 100.000 kalasjnikov-geværer.

Det tomrum, staten havde efterladt sig, blev i 1990erne fyldt op af organiserede kriminelle og tidligere medlemmer af specialstyrker og efterretningstjeneste, mens krig og folkemord hærgede resten af Vestbalkan. En cocktail, der fik den organiserede kriminalitet i Albanien til at »boome«, som Walter Kemp, senior fellow ved Global Initiative, skriver i Transnational Tentacles.

De første frø

Det var også i de år, at de første frø blev lagt i jorden til den albanske cannabisproduktion, som i nullerne skulle gøre Albanien til storleverandør af marihuana til det europæiske marked. Da den albanske stat omkring årtusindskiftet var genopstået af asken og forsøgte at tage kampen op mod det omsiggribende banditvælde, var det på mange måder for sent. Den albanske mafia, eller hvad man nu skal kalde den, var for længst taget ud for at erobre verden.

Og vel at mærke en verden, der efter 11. september 2001 ikke længere bekymrede sig om organiseret kriminalitet, men hvor alle resurser var sat ind for at bekæmpe terrorisme. Med sig havde albanerne en lukket klankultur, et sprog, som kun tales af nogle få millioner. Og ikke mindst en driftssikker modus operandi, der hurtigt gjorde albanerne til eftertragtede, betroede samarbejdspartnere, hvor de kom frem. I særlig grad for Europas kokainspecialister, de calabresiske ’ndranghetisti, som de på mange måder lignende.

Hvornår den første calabresiske mafiaboss mødtes med en albansk ditto, vides ikke med sikkerhed. Men det er ikke usandsynligt, at det skete i et italiensk fængsel, som det var tilfældet med ’Ndrangheta-bossen Rocco Bellocco og albaneren Arben Zogu. Et møde og et venskab, der efter sigende blev starten på en strøm af albanskkontrolleret kokain til Italiens hovedstad, efter nogenlunde samme model som i Goldfinger-sagen, med personbiler, der hentede mindre partier hjem ad gangen fra Rotterdam og solgte dem videre til lokale pushere.

»Det siges, at albanske og italienske grupper ikke alene danner alliancer, men også integrerer sig med hinanden i fælles grupper. Dette synes at være del af en trend, hvor visse italienske kriminelle grupper med glæde outsourcer aktiviteter og skærer ned på eget personel og lader andre arbejde på gaden med deres tilladelse,« skriver Walter Kemp og citerer en unavngiven chefanklager: »Albanerne kan arbejde med alle. De har forbindelser, de ved, hvordan man skaffer narkoen, og hvordan man flytter den, de er værdifulde og urørlige, fordi de beskyttes af de stærkeste mafiagrupper. De stjæler ikke gadenarko. De er brokere og gode til det, og de nyder stor tillid.«

Således er de albanske kriminelle ikke længere kun håndlangere eller betroet enkelte dele af operationer såsom smugleri. De har fået deres egen forretning, fortæller en anden unavngiven kilde i rapporten, denne gang en højtstående italiensk politiofficer.

»De nye, indiskutable ledere i den romerske narkoverden er albanerne. Det er dem, den romerske kriminelle verden henvender sig til for at købe hvidt pulver til 28.000 euro kiloet. Det er en pris, ingen kan slå.«

Hvor stærke albanerne er blevet, får man et indtryk af i en anden sag, hvor albanerne agerede mægler i en kokainhandel, hvor køber var den sicilianske mafia. For at sikre sig, at der ikke blev problemer med betalingen, tog albanerne et par sicilianere som gidsler, indtil alt var på plads. Albanere, der tager sicilianere som gidsler. Den slags ville have været utænkeligt for blot nogle for år siden.

Den perfekte, hvide storm

Det handler naturligvis om de rigtige netværk. Ikke blot til calabreserne, men også mellem de grupper af albanske kriminelle, som forlod Albanien efter nedsmeltningen. Ifølge Global Initiative er der for eksempel 15 aktive kriminelle albanske grupper i Benelux-landene, som alle er forbundet med tre-fire albanske grupper i Sydamerika, alle med direkte adgang til engrosmarkedet for kokain. Et marked, som har gennemgået store forandringer siden Cali-Kartellet og Pablo Escobars dage.

Sidste vendepunkt kom omkring 2016 med fredsaftalen mellem den colombianske stat og den revolutionære, væbnede oprørsgruppe FARC, som i årevis havde kontrolleret mange af områderne med kokaproduktion. Med FARC under tilbagetrækning og delvist ude af ligningen var kokaplantagerne ikke militære mål som tidligere, hvilket medførte en eksplosiv stigning i dyrkede arealer allerede fra 2012, da fredsprocessen startede.

Syv år senere var den potentielle produktion steget til svimlende 951 tons ren kokain, alene i Colombia. Købers marked. Også for albanerne, som havde været til stede i Sydamerika i nogle år, først som smuglere for calabreserne, siden også som mæglere og opkøbere.

Men nu var de mere end nogensinde de rigtige mennesker på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Dette var øjeblikket, hvor albanerne og andre grupper af organiserede kriminelle fra Balkan for alvor kunne få gang i deres egen forretning også. Mængderne af kokain var store, efterspørgslen på det hvide pulver i Europa ligeså – det amerikanske marked havde mexicanerne sat sig godt og grundigt på – priserne kunne bankes i bund, og den udbredte korruption i mange sydamerikanske lande var et effektivt værn mod retsforfølgelse.

Desuden havde nordamerikanerne i samme periode efter pres fra den lokale regering lukket sin luftbase i havnebyen Manta i Colombias naboland, Ecuador, hvorfra amerikanske antinarkoenheder havde udført operationer. Amerikanerne var knap nok taget afsted, før de andre rykkede ind, hjulpet på vej af nye, lempelige visumregler. Alt i alt et gunstigt miljø for narkoopkøbere og smuglere, som siden kun er blevet bedre, i takt med det politiske og økonomiske kaos, der har bredt sig i store dele af Sydamerika, både før og med coronapandemien.

Resten er mest et spørgsmål om logistik og opfindsomhed i den store gemmeleg, der udspiller sig på kontinenterne og verdenshavene mellem smuglere og myndigheder. Det meste af kokainen ankommer til Europa skjult i skibscontainere sammen med andre varer, men specialbyggede ubåde er også forsøgt. I den seneste rekordstore konfiskation i containerhavnen i Hamburg og Antwerpen var kokainen skjult i beholdere til spartelmasse fra en fabrik i Paraguay. En meget benyttet metode er den såkaldte »rip off«-metode, hvor »varen« placeres umiddelbart inden for containerens dør, som regel i sportstasker, så de hurtigt kan fjernes, inden containeren bliver kontrolleret af toldmyndighederne. Nogle gange kommer narkoen først ombord, når skibet har forladt havnen, og besætningen betales eller trues til at stuve det af vejen og tie stille. Toldforseglinger klones eller forsvinder.

I rapporten fra Global Initiative nævnes det, at en lastbilchauffør i den ecuadorianske havneby Guayaquil kan tjene op mod 10.000 dollars for at bringe en container på afveje, mens en gaffeltruckfører i for eksempel havnen i Antwerpen kan tjene mellem 25.000 og 75.000 euro for at sikre, at en ladning kokain bliver losset forsvarligt. Jo højere korruptionen er placeret i systemet, desto større er tariffen – mellem en halv og en hel million dollar til toldmyndighederne for at lade en ladning slippe for kontrol. Alt sammen pebernødder i forhold til de flere milliarder euro, en forsendelse som de 23 tons kokain repræsenterer, hvis den efter sin lange vej fra junglen og hen over havet når helt ud til næserne på den anden side.

Der ender det i et lille snif for det enkelte menneske, måske, men i udzoomet perspektiv giver det yderligere liv til en af de plager, mennesket ikke kan vaccinere sig ud af. Skal man tro eksperterne, har pandemien ikke skadet kokainsmuglingen, tværtimod. Den har bare trimmet den, så den er klar til fremtidens udfordringer. Og fremtiden, hvis den bliver ved med at være der, ser ud til at tilhøre albanerne.

Lyt også til historien om »Den forbudte by«, som ikke har noget officielt navn, men fem bordeller og et par mafiaer