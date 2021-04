Børnebortførerne

DAR ES SALAAM – I Nigeria har rige og kendte mennesker længe levet med visheden om, at deres velstand gør dem til et attraktivt bytte for bortførere.

Forfatteren Chimamanda Ngozi Adichies far blev kidnappet i 2015; den tidligere præsident Goodluck Jonathans onkel blev ført væk fra sit hjem af bevæbnede mænd året efter. Det var anden gang på to år, at onklen blev bortført og senere løsladt.

Men de seneste måneder har nyheder om bortførelser i Nigeria handlet om en helt anden gruppe. Skoleelever i landets fattige nordvestlige delstater er blevet de kriminelles mål.

Sent en decemberaften angreb bevæbnede mænd på motorcykler en kostskole i udkanten af byen Kankara og bortførte over 300 skoledrenge. Og i slutningen af februar stormede kriminelle en pigeskole i delstaten Zamfara og tvang næsten 300 piger på en march gennem skove til et gemmested. Få dage efter blev eleverne frigivet.

Men hvordan kan det være en god forretning at kidnappe nogle af Nigerias fattigste skoleelever?

En famøs aprilnat for syv år siden var med til at ændre opfattelsen af Nigerias skoleelever markant.

Klokken var lidt i midnat den 14. april 2014, da en gruppe mænd på motorcykler kørte ind i skolegården på en folkeskole i Chibok i det nordøstlige Nigeria. Flere af skolens elever havde været til eksamen den dag, og pigerne overnattede i skolens sovesal, mens drengene var sendt hjem. Pigerne skulle blive Boko Harams hidtil mest kendte gidsler.

En af pigerne skrev senere i sin dagbog, at Boko Harams egentlige mål den nat var at stjæle skolens maskine til fremstilling af mursten, og mændene kom i tvivl om, hvad de skulle stille op med hundredvis af skolepiger. Indtil én af mændene foreslog, at de skulle »tage dem med til Shekau« (Boko Harams leder, Abubakar Shekau), idet han ville vide, hvad man skulle stille op.

Nyheden om bortførelsen af Chibok-pigerne gik verden rundt, og hashtagget #BringBackOurGirls blev et symbol på verdens sympati med de 276 gidsler og deres familier. Michelle Obama og Malala var blandt dem, der lagde pres på den nigerianske regering for at befri pigerne. Men kampagnen og medieopmærksomheden overbeviste også Boko Haram om, at bevægelsen havde fundet en effektiv strategi i kidnapningen af skolepiger. For den massive medieopmærksomhed øgede presset på regeringen for at befri pigerne og dermed sandsynligheden for, at regeringen ville betale løse­sum.

»Dét understregede for Boko Haram, hvor indbringende kidnapninger kan være. Den nuværende bølge af kidnapninger handler frem for alt om penge,« siger John Campbell, der var amerikansk ambassadør i Nigeria fra 2004 til 2007 og forsker i nigerianske forhold ved tænketanken Council on Foreign Relations.

Andre banditter lader sig inspirere

Selvom massekidnapningerne de seneste måneder minder uhyggelig meget om Boko Harams bortførelser af pigerne fra Chibok, er gerningsmændene bag de seneste kidnapninger umiddelbart nogle andre.

Nigerianere kalder dem for »banditter«. Det er kriminelle bander, der gemmer sig i skovene i de nordvestlige delstater. I 2019 vurderede de lokale myndigheder, at der var over ti tusind »banditter« i 40 lejre på tværs af den ressourcerige, men udviklingsmæssigt forsømte delstat Zamfara. I omkring et årti har banderne plyndret og voldtaget beboere i afsidesliggende landsbyer; de har stjålet kvæg og bortført rejsende på øde vejstrækninger. Og ligesom Boko Haram med bortførelserne i det nordøstlige Nigeria har de kriminelle grupper nu fået øjnene op for værdien af skolebørn. Men der er afgørende forskelle.

»Når Boko Haram angreb en kostskole, var det for at dræbe drengene og tage pigerne som slaver. Det var et ideologisk motiveret ønske om at ødelægge vestlig uddannelse i Nigeria og ødelægge den nigerianske stat, som Boko Haram ser som en vestlig, satanisk opfindelse. Den nuværende bølge ser ikke ud til at være ideologisk overhovedet. Det er ret bemærkelsesværdigt, at kidnapperne vil gå langt for at sikre, at ofrene ikke bliver dræbt,« siger John Campbell.

Han mistænker delstatsregeringen for at have betalt løsesum, selvom lokale guvernører hårdnakket afviser det. Da næsten 300 skolepiger fra Jangebe i Zamfara vendte hjem få dage efter deres bortførelse, nægtede Zamfaras guvernør, Bello Matawalle, at der havde været løsepenge involveret. »Jeg har sluttet en fredsaftale, som gav et positivt resultat,« sagde han til Al Jazeera, og på sin Twitter-konto jublede han over løsladelsen. Matawalle har siden vakt opsigt ved at tilbyde angrende banditter to køer for hver AK-47-riffel, de indleverede.

»Regeringen kan ikke offentligt indrømme, at den har betalt løsesum, for det er det samme som at indrømme, at landets sikkerhedsapparat er svagt og ineffektivt. Dermed erkender man, at man ikke er i stand til at beskytte landets børn,« siger Kemi Okenyodo, grundlægger af initiativet Rule of Law and Empowerment Initiative, der arbejder for at styrke sikkerhed og god regeringsførelse i Nigeria.

Et årti med Boko Haram og andre jihadistiske grupper har drænet Nigerias militær, der er sat ind i næsten alle landets 36 delstater for at støtte politistyrkerne. Det betyder, at de kriminelle bander leger kispus med regeringen, der ikke har mange andre muligheder end at købe børnene fri. Banderne går ud fra, at regeringen vil betale.

»Bemærk, at de skoler, der er blevet udsat for kidnapninger, er offentlige skoler. Kidnapningerne er rettet mod regeringen,« siger Kemi Okenyodo.

Kvægtyvene

I hovedstaden Gusau i delstaten Zamfara føler journalisten, 37-årige Musa Maliafiya, sig nogenlunde tryg. Overfald, plyndringer og kidnapninger sker fortrinsvis i Zamfaras landsbyer og på øde landeveje. Han arbejder for den lokale tv-station Farinwata TV og dækker regelmæssigt de kriminelle banders hærgen i lokalområdet.

»Det er sikrere at opholde sig i byen, for de kriminelle lever i skovene. Jeg kan ikke forfølge en historie ude på landet af frygt for at blive bortført eller dræbt,« siger han. Kriminelle bander kidnapper både rige og fattige på hovedvejene. Politifolk og en skolelærer er for nylig blevet bortført.

Musa Maliafiya har boet i Zamfara hele sit liv og har været vidne til, hvordan kriminelle er blevet mere og mere hensynsløse i deres metoder. Volden har rødder i en konflikt om land og kvæg, der udspiller sig mellem hyrder – primært fra fulani-folket – på den ene side og bønder – primært fra hausa-folket – på den anden, mener han.

»Det begyndte med, at fulani-hyrder stjal kvæg i landsbyerne. Når kvægtyvene mødte modstand, dræbte de bønderne. Hvis bønderne forholdt sig passive, dræbte tyvene dem ikke. Landsbyerne begyndte at gengælde drabene ved at danne selvtægtsgrupper. På markedsdagene gik bevæbnede selvtægtsmænd ind på markedet for at finde fulani-hyrderne og dræbe dem på stedet,« siger Musa Maliafiya, der selv er fra hausa-folket.

Bøndernes voldsomme gengældelsesaktioner drev flere fra det overvejende nomadiske fulani-folk ind i skovene, hvorfra de begyndte at forberede endnu grovere modtræk. Der er rapporter om bevæbnede fulaniere, der kommer ræsende ind i hausa-landsbyer på motorcykler og vilkårligt skyder landsbyens mænd i gengældelsesaktioner.

De organiserede angreb på landsbyer begyndte omkring 2014, og den etniske konflikt har siden mudret billedet af Zamfaras kriminelle grupper. Mens nogle er fulaniere, der hævder at forsvare deres eget folk, er andre en blanding af opportunistiske kriminelle, der øjner en god forretning.

Men konflikten handler også om politik og ressourcer – eller manglen på adgang til samme. Fulaniere har længe følt sig marginaliseret i Zamfara og har oplevet at miste deres jord til bønder med gode politiske forbindelser. En fredelig sameksistens er blevet undermineret af manglen på ressourcer, der forstærkes af klimaforandringer og en voksende befolkning. De bedste venner kan pludselig stå på hver sin side i en blodig konflikt. Journalisten Musa Maliafiyas barndomsven er blevet bandeleder nær den landsby, hvor de voksede op.

»I ethvert samfund er der gode mennesker og dårlige mennesker. Dårlige mennesker startede med at stjæle køer, og folk svarede igen,« svarer han, da jeg spørger, hvordan det kunne gå så galt. Og han tilføjer, at der efter hans opfattlse ikke er nogen vej uden om at forhandle aftaler om frit lejde med banditterne, eftersom politiet ikke har styrken til at nedkæmpe dem.

Samme holdning har Kemi Okenyodo fra Rule of Law and Empowerment Initiative, der dog betoner, at kidnapningerne ikke stopper, før man får løst de underliggende problemer med ungdomsarbejdsløshed og flere ressourcer til politiet og militæret. Og det haster. For dét, der startede som kvægtyveri, har nu udviklet sig til tyveri af skolebørn, påpeger hun.

»De kriminelle har fundet en anden vare, der er mere indbringende end kvæg, for med kvæg skal du ud at finde en køber. Med skolebørn kan du straks begynde at forhandle med regeringen om løsesummen.«