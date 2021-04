En laber feminist Af Anna Libak

Det er ikke nemt at være feminist i denne tid. Jeg tænkte på det, da jeg forleden så traileren til den nye Wonder Woman 1984 – i forsøget på at finde en film at se sammen med min 11-årige datter.

På den ene side kan man skam godt argumentere for, at hun er en slags feministisk ikon. Det var jo derfor, at FN i 2016 fandt på at gøre hende til æresambassadør for Kvinders Empowerment og det femte bæredygtighedsmål om ligestilling mellem kønnene inden 2030.

For Wonder Woman er en superhelt. Hun lader ikke Batman noget efter, og hun besidder alle de egenskaber, som feminismen priser hos kvinder: Hun er lynende intelligent, fuld af selvtillid, handlekraftig, beslutsom, risikovillig og jorder mænd på stribe. Selv tyngdekraften har hun sat sig ud over, når hun flyver gennem luften og lander de umuligste steder.

Men på den anden side er det et problem, at hun ikke findes. Og derfor slap FN da heller ikke afsted med udnævnelsen, som blev trukket tilbage efter en storm af protester. Folk ville have en ægte kvinde.

Problemet med Wonder Woman er desuden, at man sådan set lige så godt kan argumentere for, at hun er mandens fantasi om, hvordan en kvinde burde være: Hun brokker sig ikke, bliver aldrig hysterisk eller bange, siger kun det nødvendige, går ikke op i sit udseende, har en eminent stedsans, er givetvis god til at parallelparkere, ja, og så ser hun tilfældigvis overjordisk lækker ud.

Så hvad skal man mene? Er det et fremskridt for ligestillingen, at kvinder giver den som superhelte på film, eller snarere et tilbageslag, hvis det giver almindelige dødelige kvinder mindreværdskomplekser?

Se, det er et kompliceret spørgsmål. Ikke mindst fordi man kan have sine tvivl om, hvorvidt kvinder egentlig er særlig interesserede i at se film, hvor superheltinder nedkæmper skurke og redder jorden. For sagen er jo, at Wonder Woman langtfra er den første superheltinde på film. Jeg har googlet mig frem til, at der siden 50erne har været masser af dem: Fra Black Widow over Scarlet Witch, Gamora, Supergirl, Batwoman, Spider-Gwen, Silk, Mera, She-Hulk, Black Canary, Wasp, Starfire, Storm, Jean Grey til Squirrel Girl. Og dog ville jeg ikke have været i stand til at nævne bare tre uden Google. Hvis jeg endelig skal have verden på afstand, falder jeg hellere i med lette romantiske, uforpligtende komedier af typen Bridgerton, Belgravia eller Sanditon, hvor det gælder om at skaffe sig en mand, der kan sikre heltinden en behagelig tilværelse. Men disse serier ser jeg alene. Den mand, jeg har skaffet mig, gider ikke. Hvad ser han? Ja, han sidder gudskelov og ser serier om mænd, der er i krig – Brothers in Arms og den slags, hvor nogen hvert andet minut omkommer på tilfældig og bestialsk vis. Det er rart med en klar arbejdsdeling.

Og eftersom vi begge som unge har været i Forsvaret i flere år, og jeg således i en tidlig alder burde have gjort mig fri af kønsstereotyperne, så leder det mig til den forsigtige konklusion, at der muligvis alligevel kan være en lillebitte forskel på kønnenes præferencer. Han er nok mere i målgruppen for superheltindefilm end mig. Uden at jeg naturligvis kunne drømme om at påstå, at der ikke findes kvinder, som meget hellere ser film, hvor folk slår hinanden ihjel.

Men dermed har jeg naturligvis ikke konkluderet, at en film som Wonder Woman 1984 er et tilbageslag for ligestillingen. Heller ikke selvom hun ser så utroligt godt ud og har så utroligt lidt tøj på. For vender vi nu blikket mod de fleste mandlige superhelte, vil vi kunne konstatere, at de også skal leve op til skønhedsidealerne: Bond, Superman, Spiderman, og hvad de ellers hedder. De burde kunne give de fleste mænd mindreværdskomplekser, hvis de ellers har selverkendelse. Og man kan sagtens mene, at disse mandlige superhelte er prototypen på kvinders fantasi om mænd: ikke bare er de stærke og charmerende; de er også hensynsfulde. De gemmer sig ikke på toilettet med deres smartphone for at slippe for at blive sat i sving, og man behøver ikke at købe deres fødselsdagsgaver for dem, for de har ikke en mor.

Nej, min pointe er snarere en anden: nemlig at superheltefilm – hvad enten helten er kvinde eller mand – nådesløst afslører, at der er mange måder, som verden kan være uretfærdig på. Køn er bare ét muligt parameter. Wonder Woman viser os, at kvinder ikke har samme kamp at kæmpe: Nogle ligner Wonder Woman og har stor erotisk kapital; andre ikke. Præcis som Batman viser os, at nogle mænd både er modige, ser godt ud og har en batmobil. Og hvad er egentlig rent intersektionelt værst: at være en frygtsom og smalskuldret klog mand eller en smuk og storbarmet meget dum kvinde? Selv ville jeg nok se de største muligheder i det sidste.

Så faktisk tvivler jeg på, at superheltefilm er en oplagt kampplads for kønskamp.

