Flugten fra linje 5 Af Louise Fogh Hansen

Ingen savner at stå tæt klemt sammen i en bus og svaje gennem myldretidstrafikken. Men nu er der snart så stor afstand mellem passagererne i den offentlige trafik, at det begynder at udgøre et problem. Risikoen for smitte har skræmt passagererne væk fra busser og tog og ind på det trygge førersæde i privatbilen. Selvom der faktisk ikke ser ud til at ske meget smittespredning i den kollektive transport, er det ganske forståeligt. I januar i år foretog danskerne seks millioner rejser med rejsekort – i januar året før var tallet 16 millioner.

Det skyldes selvfølgelig også flere hjemmearbejdsdage, færre familiesammenkomster og andre sociale mønstre, der lige nu er underlagt restriktioner, men formodentlig vil blive genoptaget, når pandemien tillader det.

Men genåbningen vil ikke nødvendigvis give fyldte busser igen. Meget tyder på, at de tabte passagerer bliver svære at lokke tilbage. Undersøgelser viser, at når jernbanestrækninger lukker på grund af sporarbejde, er der to-tre procent, som aldrig vender tilbage, når linjen åbner på ny. Trafikforskere påpeger, at corona kan slå endnu hårdere, og taler om en permanent passagerflugt på helt op til 10-20 procent. Seks procent af kunderne hos DSB har sagt, at de ikke vender tilbage.

Med Regeringens klimamål om 70 procent mindre CO₂ i 2030 in mente er det nødvendigt at vende udviklingen. Men selv hvis man er ligeglad med klimamål og i stedet har bilistens frie bevægelighed som sin højeste prioritet, bør den kollektive transports coronakvaler vække bekymring alligevel. I sommer viste en analyse fra DI Transport, at hvis ti procent af pendlerne går over til bilen i stedet, vil det føre til 129.000 ekstra bilture i døgnet og en stigning på 3,1 millioner i såkaldte trængsels­timer på vejene. Analysen når frem til et samfundsøkonomisk tab på godt to milliarder kroner årligt. Pointen er enkel: Fyldte tog frigiver plads på motorveje.

I april forventes regeringen at begynde forhandlinger om en ny infrastrukturplan, der er længe ventet. Mange milliarder skal fordeles over de næste ti år, og politikerne skal vælge mellem en lang liste af trafikprojekter, der indeholder både motorveje og jernbaneforbedringer. De kan give den kollektive trafik et ordenligt boost med højere hastighed, flere afgange, billigere billetter – hvis de vil. Så hvis regeringen mener, at tog og busser fortsat skal spille en rolle i det trafikale danmarkskort, er det nok nu, den skal sætte handling bag ordene.

